⚡️ «МЮ» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера. Контракт – до конца сезона

Интересная ситуация. Опустил Локо на дно убрав главного тренера из-за чего клуб в ЛЕ позорится. Теперь МЮ не придется платить компенсацию за уход Рангника, потому что он подписал контракт, через свое консалтинговое агентство, а не на прямую с Локо. Что в итоге, клуб без "тренера" и упадке, так теперь еще спортивного руководителя искать по среди чемпионата. За это клуб должны покинуть ответственные, которые своими действиями привели к случившемуся. Начиная от ген. директора и до его ведущих руководителей иначе это не остановиться ни когда. Единственных кого будут слушать это спонсоров. Если ведущий спонсор "РЖД" промолчит и не выставит такие жесткие требования, то скажут как всегда, ни чего страшного и все идет своим чередом. Только отказ от финансирования может растормошить совет директоров. Потому что в этом случае удар будет по их карману, а не спонсоров. На недовольные выкрики болельщиков там уже давно всем пох*Ю
Экс-глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед».
63-летний немец стал временным тренером «МЮ». Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.
По окончании контракта Рангник станет консультантом английского клуба на два года.
- Рангник заменил уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
- Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.
- «МЮ» не придется выплачивать «Локомотиву» компенсацию за уход немца.
Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick #MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021