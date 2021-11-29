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    ⚡️ «МЮ» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера. Контракт – до конца сезона

    Экс-глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед».

    63-летний немец стал временным тренером «МЮ». Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

    По окончании контракта Рангник станет консультантом английского клуба на два года.

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    Источник: официальный сайт «МЮ»

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии12
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      Рейтинг: +811

      Lilipyt 7 минут назад

      Интересная ситуация. Опустил Локо на дно убрав главного тренера из-за чего клуб в ЛЕ позорится. Теперь МЮ не придется платить компенсацию за уход Рангника, потому что он подписал контракт, через свое консалтинговое агентство, а не на прямую с Локо. Что в итоге, клуб без "тренера" и упадке, так теперь еще спортивного руководителя искать по среди чемпионата. За это клуб должны покинуть ответственные, которые своими действиями привели к случившемуся. Начиная от ген. директора и до его ведущих руководителей иначе это не остановиться ни когда. Единственных кого будут слушать это спонсоров. Если ведущий спонсор "РЖД" промолчит и не выставит такие жесткие требования, то скажут как всегда, ни чего страшного и все идет своим чередом. Только отказ от финансирования может растормошить совет директоров. Потому что в этом случае удар будет по их карману, а не спонсоров. На недовольные выкрики болельщиков там уже давно всем пох*Ю

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      Рейтинг: +473

      jek718875 9 минут назад

      ЛОКОМОТИВ заказал сегодня самый дорогой ресторан и оплатил аренду до утра,оплата за счёт РАНГНИКА,гуляют все!(включая уборщиков)

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      Рейтинг: +27

      СуперПАВ9 22 минуты назад

      Верните Николича

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      Рейтинг: +27

      СуперПАВ9 23 минуты назад

      Желаю мю провала полнейшего крысы

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      Рейтинг: +811

      Lilipyt > СуперПАВ9 5 минут назад

      они крысами стали еще когда контракт на трансфер де хея в реал отправили в вордовском файле 99 года перед закрытием трансферного окна.

      0
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      Рейтинг: +4291

      алдан2014 24 минуты назад

      Локомотив перекрестился. Поздравляю паровозы

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      Рейтинг: +754

      mama1991 24 минуты назад

      добьет мю...

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      Рейтинг: +754

      mama1991 24 минуты назад

      поскакала ш л ю х а...

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      Рейтинг: +22218

      bset 38 минут назад

      Рангник в Локомотив: "Я отвечаю за результат, несу ответственность за свои решения, поэтому решать буду я, а в мои решения прошу не вмешиваться"
      Рангник спустя пару месяцев: "До свидания. Я пошел. А вы тут как-нибудь сами давайте"

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      Рейтинг: +1974

      Enter2006 43 минуты назад

      Я, я! Дас ист фантастишь! ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2857

      Красногорск_Фан > Enter2006 39 минут назад

      И верно. Ожидания к Рангнику что МЮ выиграет от его назначения ЛЧ и АПЛ примерно как порнофильм с груповухой и аналом непременно закончится свадьбой.

      4
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      Рейтинг: +1974

      Enter2006 > Красногорск_Фан 30 минут назад

      +100500 !!! )))

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