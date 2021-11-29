⚡️ «МЮ» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера. Контракт – до конца сезона

Экс-глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед».

63-летний немец стал временным тренером «МЮ». Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

По окончании контракта Рангник станет консультантом английского клуба на два года.

Рангник заменил уволенного Уле-Гуннара Сульшера .

. Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

«МЮ» не придется выплачивать «Локомотиву» компенсацию за уход немца.