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    Журналист Панков: «Локомотив» не получит компенсацию за уход Рангника в «МЮ». У немца не было контракта

    «Локомотив» не получит компенсацию за уход главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Андрея Панкова, Рангник зарабатывал в столичном клубе 4,5 миллиона евро в год, но получал их через контракт со своим консалтинговым агентством. У 63-летнего немца не было официального контракта с «Локомотивом».

    Таким образом, «Манчестер Юнайтед» не должен выплачивать «Локо» компенсацию за уход Рангника.

    • По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.
    • В «Локомотиве» Рангник работал с июля этого года.
    • Он заменит в «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11725

      Cleaner 9 минут назад

      Грамотный немец. Бабла заработал, но никому ничего не должен! А Локо разбит и недееспособен. Это - результат "работы" Рангника в клубе. Уходит и скатертью дорожка!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +14598

      paracetamol 11 минут назад

      Локо обворовывали, обворовывают и будут обворовывать при нынешнем либерастическом руководстве. Чем больше обворовывают, тем хуже играет команда. Дэнэг нэт, говорят!

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      Рейтинг: +17716

      derrik2000 1 час назад

      Наши ведущие клубы умеют удивлять "рациональным использованием финансов".
      ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1685

      VGreen 1 час назад

      ох как Локомотив любит лохануться в про е бах денег, это ужас....всех отпускаем бесплатно, а если бы сами уволили Рагника, тот бы лямов 10 затребовал компенсации. гре баный стыд

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      Рейтинг: +6709

      серега кашин 1 час назад

      его работа в локо была просто распилом денег

      2
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      Рейтинг: +14115

      KLIM777 2 часа назад

      интересно, чем так помог клубу? Клуб просто блеклая тень, выдающая кое как победы.

      2
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      Рейтинг: +1378

      vmonomah17 2 часа назад

      Да уж... Ухайдохал команду и свалил...

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      Рейтинг: +10278

      Fusballer 2 часа назад

      4,5 миллиона евро в год - за что, млять?! В таком случае (если уйдёт по собственной инициативе) - потребовать бы возврата средств, но это сказка.

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      Рейтинг: +18627

      JTherry > Fusballer 2 часа назад

      и договор заключили не напрямую с Рангником, а с его консалтинговым агентством, о чем думали юристы клуба, непонятно... Плутник говорит, что "все будет хорошо"...)

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      Рейтинг: +682

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      **...ный стыд!!! Это как так?

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      Рейтинг: +12555

      житель СПб 3 часа назад

      Супер! Так кинуть нашу российскую команду - это еще надо уметь... Я бы здесь поднял вопрос об уголовных аспектах аферы - иначе и не назвать. Просто украдены миллионы евро у страны. А билеты в РЖД будут все дороже, и поезда - отменяться...

      11
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      Рейтинг: +17716

      derrik2000 > житель СПб 1 час назад

      Так корешок прощелыги Цорна "и примкнувшему к ним тедескина"!
      ))))))))))))
      Чё удивляться-то?

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