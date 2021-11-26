Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Панков: «Локомотив» не получит компенсацию за уход Рангника в «МЮ». У немца не было контракта

Журналист Панков: «Локомотив» не получит компенсацию за уход Рангника в «МЮ». У немца не было контракта

26 ноября 2021, 08:05
17

«Локомотив» не получит компенсацию за уход главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Андрея Панкова, Рангник зарабатывал в столичном клубе 4,5 миллиона евро в год, но получал их через контракт со своим консалтинговым агентством. У 63-летнего немца не было официального контракта с «Локомотивом».

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» не должен выплачивать «Локо» компенсацию за уход Рангника.

  • По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.
  • В «Локомотиве» Рангник работал с июля этого года.
  • Он заменит в «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Рангник Ральф
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1637904087
Супер! Так кинуть нашу российскую команду - это еще надо уметь... Я бы здесь поднял вопрос об уголовных аспектах аферы - иначе и не назвать. Просто украдены миллионы евро у страны. А билеты в РЖД будут все дороже, и поезда - отменяться...
Ответить
talgatnurzhanov2006
1637908073
**...ный стыд!!! Это как так?
Ответить
Fusballer
1637908075
4,5 миллиона евро в год - за что, млять?! В таком случае (если уйдёт по собственной инициативе) - потребовать бы возврата средств, но это сказка.
Ответить
vmonomah17
1637908963
Да уж... Ухайдохал команду и свалил...
Ответить
серега кашин
1637911634
его работа в локо была просто распилом денег
Ответить
derrik2000
1637912560
Наши ведущие клубы умеют удивлять "рациональным использованием финансов". ))))))))))))))))))
Ответить
paracetamol
1637916558
Локо обворовывали, обворовывают и будут обворовывать при нынешнем либерастическом руководстве. Чем больше обворовывают, тем хуже играет команда. Дэнэг нэт, говорят!
Ответить
Enter2006
1637920251
Какое нахрен консалтинговое агентство? Куда смотрел Локо когда такой контракт подписывал? Т.е. в любой момент Рангник мог просто свалить сказав: "я ни при чём и моя хата с краю, прощайте" без каких либо компенсаций в сторону Локо? Ну вы даёте...
Ответить
CSKA471
1637924641
Мля Цорн мошенник от бога), просто Остап Бендер уакой то)
Ответить
balam
1637952499
вот,мля,аферюги.что из клуба устроили
Ответить
Главные новости
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
1
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
12
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
12
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
6
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
Все новости
Все новости
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Вчера, 22:35
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
Вчера, 21:33
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
Вчера, 20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
Вчера, 20:17
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
Вчера, 19:38
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
Вчера, 17:57
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
Вчера, 16:14
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
Вчера, 11:15
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+