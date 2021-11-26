Журналист Панков: «Локомотив» не получит компенсацию за уход Рангника в «МЮ». У немца не было контракта

«Локомотив» не получит компенсацию за уход главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Андрея Панкова, Рангник зарабатывал в столичном клубе 4,5 миллиона евро в год, но получал их через контракт со своим консалтинговым агентством. У 63-летнего немца не было официального контракта с «Локомотивом».
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» не должен выплачивать «Локо» компенсацию за уход Рангника.
- По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.
- В «Локомотиве» Рангник работал с июля этого года.
- Он заменит в «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова