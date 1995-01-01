«Чемпионат»: Рангник прилетел в Англию. «Локомотив» в пятницу объявит об уходе немца в «МЮ»

Выгнал тренера, понакупил бесполезных мартыхаев за бешеные деньги, получил немалый откат, теперь можно и уйти.
Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник близок к тому, чтобы покинуть московский клуб.
Ожидается, что немец в скором времени возглавит «Манчестер Юнайтед».
По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.
- В «Локомотиве» Рангник работал с июля этого года.
- «МЮ» ищет замену уволенному Уле-Гуннару Сульшеру.