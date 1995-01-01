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    «Чемпионат»: Рангник прилетел в Англию. «Локомотив» в пятницу объявит об уходе немца в «МЮ»

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник близок к тому, чтобы покинуть московский клуб.

    Ожидается, что немец в скором времени возглавит «Манчестер Юнайтед».

    По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3541

      PAREVG. 1 час назад

      Выгнал тренера, понакупил бесполезных мартыхаев за бешеные деньги, получил немалый откат, теперь можно и уйти.

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      Рейтинг: +1542

      Олег1204 1 час назад

      да ужжж, пришел, сломал, не достроил и убежал))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1134

      нейтральныйкакникто > Олег1204 22 минуты назад

      Программу выполнил, а задачи строить и не было . наверное.Интересно , компенсацию Локомотиву будет платить , или их платят только клубы

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