«Чемпионат»: Рангник прилетел в Англию. «Локомотив» в пятницу объявит об уходе немца в «МЮ»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник близок к тому, чтобы покинуть московский клуб.

Ожидается, что немец в скором времени возглавит «Манчестер Юнайтед».

По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.