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    The Athletic: Рангник согласился временно возглавить «МЮ». Клуб ждет ответа «Локомотива»

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник близок к назначению на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    По информации The Athletic, 63-летний немец согласился стать временным тренером «МЮ». Стороны договорились о контракте до конца сезона.

    Ожидается, что летом Рангник станет консультантом английского клуба. Контракт будет рассчитан на два года.

    «Манчестер Юнайтед» ждет согласия от «Локомотива». Если московский клуб не одобрит уход Рангника, он не сможет возглавить «МЮ».

    • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
    • При нем пост главного тренера клуба покинул Марко Николич.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4627

      TOMSON 20 минут назад

      Локо так-то многое поменял ради него. Минимум не красиво. Пусть неустойку платит)

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      Рейтинг: +1860

      Enter2006 30 минут назад

      Сегодня посмотрим как Локо сыграет, за такую наглость валить при первой возможности Рангника бы пинком под зад!

      0
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      Рейтинг: +2015

      Ziklop 37 минут назад

      там кусок жирнее чем в Локо.

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      Рейтинг: +14566

      paracetamol 49 минут назад

      Если он такой ценный, чего бы его физруком Локо не назначить?

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      Рейтинг: +6533

      Антибиотик > paracetamol 33 минуты назад

      Через лет двадцать физрука в твоей бомжатне поменяет. Ты опять наср@ть и свалить или есть что по делу сказать?

      0
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      Рейтинг: +2807

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Да пускай идет в МЮ. Локо уже дестабилизировал. Набрал 30 директоров с огромной зарплатой и ни одного нового игрока хорошего. Результаты отлично видны в таблице. И еще непотизм с Гисдолем устроил. Хотя как человек мне Гисдоль вполне норм. Но не как тренер. И тренер с опытом нужным для топ-целей.

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      Рейтинг: +6533

      Антибиотик > Красногорск_Фан 36 минут назад

      Ты понимаешь, что все заново придется начинать? А это очень дорого. Николича убрали и все ради чего? Чтобы этот немец свалил при первом случае? Пусть, сук@, теперь дорабатывает контракт и исправляет свои ошибки по трансферам.

      0
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      Рейтинг: +2807

      Красногорск_Фан > Антибиотик 22 минуты назад

      К моему огорчению убрали Юрия Палыча. Можно было и с ним продолжать строить. Тогда по крайней мере. А теперь смена команды поставлена на поток. Каждые два года чего то выдумывают. Но может и к лучшему поменять их? Взяли десяток игроков новых. Едвай если только удачно. А остальные. Если так будет и в следующем году кризис усугубится только. Зато взяли десяток директоров и отправили игроков на генетические тесты. Ноу хау блин. Я его сдавал. 8000 рублей и никакой пользы чтобы игрок забил больше голов. А преподали как чудо для выигрыша лч. В общем я за стабильность но мне кажется что счастье с этим менеджментом только дальше становится

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      Рейтинг: +1172

      Loko_Roma 1 час назад

      Палка о 2 концах, если уйдет, нужно всех кто его звал сажать на швабру, если не уйдет, спжать на швабру журналюг бомбардира.

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      Рейтинг: +2807

      Красногорск_Фан > Loko_Roma 1 час назад

      Можно с двух сторон насадить. Гыгыгы. У палки 2 конца.

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      Рейтинг: +32349

      zra78 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Шашлык...ассорти:)

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      Рейтинг: +1588

      gor77 > Loko_Roma 44 минуты назад

      Впервые заступлюсь за "Бомбардир".
      Вы бы хоть оригинал прочитали. Ну?))))
      Exclusive: Manchester United reach agreement with Ralf Rangnick to become interim manager. - Эксклюзив: "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с Ральфом Рангником о том, чтобы стать временным менеджером.
      The Athletic understands the agreement is subject to Rangnick’s current club, Lokomotiv, agreeing to release him from his contract, although Manchester United do not anticipate this to be a problem. - Надеюсь, сами сделаете перевод? )))))))))))))

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