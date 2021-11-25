The Athletic: Рангник согласился временно возглавить «МЮ». Клуб ждет ответа «Локомотива»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник близок к назначению на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, 63-летний немец согласился стать временным тренером «МЮ». Стороны договорились о контракте до конца сезона.

Ожидается, что летом Рангник станет консультантом английского клуба. Контракт будет рассчитан на два года.

«Манчестер Юнайтед» ждет согласия от «Локомотива». Если московский клуб не одобрит уход Рангника, он не сможет возглавить «МЮ».