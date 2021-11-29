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  • Романцев: «Пусть шейхи возьмут под свое крыло «Амкар» или «Нижний Новгород», а не «Спартак»

Романцев: «Пусть шейхи возьмут под свое крыло «Амкар» или «Нижний Новгород», а не «Спартак»

29 ноября 2021, 12:48
8

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выступил против возможного сотрудничества московского клуба с холдингом City Football Group.

«К разговорам о появлении в «Спартаке» арабских инвесторов отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. Вон в «Локомотиве» сколько немцев собралось, а чудес что-то пока не происходит.

А потом, «Спартак» и так частный клуб с далеко не маленьким бюджетом. Но пока в состоянии неопределенности. Или, думаете, придут арабские шейхи и он начнет всех громить?

Пусть они лучше возьмут под свое крыло пермский «Амкар» или «Нижний Новгород» и помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу», – сказал Романцев.

  • City Football Group владеет «Манчестер Сити» и другими командами.
  • По информации Baza, арабские инвесторы хотят купить 20% акций «Спартака».
  • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ после 15 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Нижний Новгород Романцев Олег
Комментарии (8)
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Argon
1638180044
Абсолютно согласен. Спартак не самый нуждающийся клуб.
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oyabun
1638180571
Надежда на приход арабских инвесторов как раз в том что они приведут с собой деньги. Парадокс в том что вроде и Лукойл совсем не бедный спонсор, а в покупку хороших и значит более-менее дорогих футболистов вкладываться не хочет. Ну а шейхам важно чтобы инвестиции приносили прибыль и для этого, надеюсь, и менеджмент для управления клубом привлекут грамотный, а не то безобразие, которое происходит в Спартаке сейчас. Не понимаю, Романцеву нравится когда команда на 10-м месте в таблице барахтается?
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Enter2006
1638183336
А наши "шейхи" дружки бункерного, типа Миллера и Сечина, сидят и ржут над этим.
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NewLife
1638191149
ОИР все еще в советское время живет и не понимает, что цель бизнеса получение прибыли, а не помощь Амкару)) Если шейхи поставят в Спартаке грамотное управление, то сожалеть об этом будут только Зарема, Мележиков и ОИР.
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Hektor 84
1638193063
А что же ты тогда Олег И в свое время продал Спартак гнилому червю? И ни у кого мнения не спрашивал, например у болел. А теперь и нам болелам пох на твое мнение. Ты тогда наварился, а мы все эти годы с федунами и червем мучаемся. Ты лучше возьми под крыло Амкар или НЕ и не умничай! А мы уже много сезонов мечтаем чтоб Спартак выкупил у тупой семейки какой нибудь инвестор. Шейхи? Та пох, думаю хуже не будет. А тебя до сих пор считаю одним из виновников развала той золотой команды, что радовала нас. Так что Олег И вперед на рыбалку.
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mihail200606
1638195231
Так они сами решат че им лучше.. Шейхи эти))
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вальтер79
1638203678
шейхи это последняя надежда спартака главное чтобы эмблемой спартака после их прихода не стала нефтяная вышка)))))
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