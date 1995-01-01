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    Романцев: «Пусть шейхи возьмут под свое крыло «Амкар» или «Нижний Новгород», а не «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выступил против возможного сотрудничества московского клуба с холдингом City Football Group.

    «К разговорам о появлении в «Спартаке» арабских инвесторов отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. Вон в «Локомотиве» сколько немцев собралось, а чудес что-то пока не происходит.

    А потом, «Спартак» и так частный клуб с далеко не маленьким бюджетом. Но пока в состоянии неопределенности. Или, думаете, придут арабские шейхи и он начнет всех громить?

    Пусть они лучше возьмут под свое крыло пермский «Амкар» или «Нижний Новгород» и помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу», – сказал Романцев.

    • City Football Group владеет «Манчестер Сити» и другими командами.
    • По информации Baza, арабские инвесторы хотят купить 20% акций «Спартака».
    • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ после 15 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +22218

      bset 39 минут назад

      А шейхам это на что? Сколько можно заработать в Перми, а сколько в Москве? Суммы несопоставимые. Или все до сих пор думают, что они топят деньгами камин и решили для разнообразия выкинуть деньги другим способом?

      0
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      Рейтинг: +2564

      Klaido > bset 12 минут назад

      в Европе аналогично до сих пор думают о так называемых новых русских )))

      0
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      Рейтинг: +1974

      Enter2006 1 час назад

      А наши "шейхи" дружки бункерного, типа Миллера и Сечина, сидят и ржут над этим.

      0
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      Рейтинг: +11921

      Литейный4 1 час назад

      Срамтак убыточный мазутный проект. Сколько не вбухивай впустую. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2564

      Klaido > Литейный4 1 час назад

      3,14дарас, вали с наших веток, а лучше беги в школу - нечего прогуливать уроки...
      сами разберемся - без убогих бездомных гомосеков

      1
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      Рейтинг: +11921

      Литейный4 > Klaido 58 минут назад

      Я Вас так же люблю! Гыгыгы

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      Рейтинг: +2564

      Klaido > Литейный4 12 минут назад

      люби свою шлюбу)))) вы, онанисты, ребята плечисты ... В.Маяковский..

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      Рейтинг: +30611

      oyabun 2 часа назад

      Надежда на приход арабских инвесторов как раз в том что они приведут с собой деньги. Парадокс в том что вроде и Лукойл совсем не бедный спонсор, а в покупку хороших и значит более-менее дорогих футболистов вкладываться не хочет. Ну а шейхам важно чтобы инвестиции приносили прибыль и для этого, надеюсь, и менеджмент для управления клубом привлекут грамотный, а не то безобразие, которое происходит в Спартаке сейчас. Не понимаю, Романцеву нравится когда команда на 10-м месте в таблице барахтается?

      5
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      Рейтинг: +2647

      Блямба > oyabun 1 час назад

      Браво.
      Ситуативность требует именно грамотного вливания денег.
      А не убогой мельтешни в каждом разделе бизнеса под названием "Спартак",
      доставшимся случайным людям.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1097

      Argon 2 часа назад

      Абсолютно согласен. Спартак не самый нуждающийся клуб.

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