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    Baza: владельцы «Ман Сити» хотят купить 20% акций «Спартака»

    Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», хочет приобрести часть акций «Спартака».

    «Сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group (это целая спортивная бизнес-империя, принадлежащая шейхам. Она, например, владеет «Манчестер Сити» и не только).

    Представители уже посетили матч «Спартак» – «Ростов» (игру они смотрели в компании гендиректора «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба. Кроме того, на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.

    При этом в самой сделке заинтересованы обе стороны. Для City Football Group РПЛ может стать новым рынком. Для «Спартака» – это дополнительные возможности по спонсорам, а также новые средства и единая скаутская сеть.

    Кстати, о ребрендинге речь не идет (по нашим данным, это проговаривалось между сторонами отдельно). Если сделка все же состоится – название и брендинг клуба останутся прежними», – сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Baza

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1146

      БОМЖАРНИК 2 минуты назад

      У бомжарника лазурного коленки затряслись!!!

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      Рейтинг: +3698

      FENIX-SL 4 минуты назад

      ага
      смешно

      0
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      Рейтинг: +3455

      tarasofka 6 минут назад

      почём? рубль - штучка, три рубля - кучка, а в кучке три штучки. дороже вряд ли)

      0
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      Рейтинг: +1568

      Блямба 15 минут назад

      Молитвы услышаны...
      Только бы полумесяц к ромбику не прилепили бы.

      3
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      Рейтинг: +3535

      Бомбардиръ > Блямба 11 минут назад

      На ромбике уже есть полумесяц, только зачеркнутый)

      1
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      Рейтинг: +11120

      NewLife 15 минут назад

      Уже молюсь, чтобы это случилось.

      1
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      Рейтинг: +53783

      portero 16 минут назад

      Это было бы круто....

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