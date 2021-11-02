Baza: владельцы «Ман Сити» хотят купить 20% акций «Спартака»

Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», хочет приобрести часть акций «Спартака».

«Сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group (это целая спортивная бизнес-империя, принадлежащая шейхам. Она, например, владеет «Манчестер Сити» и не только).

Представители уже посетили матч «Спартак» – «Ростов» (игру они смотрели в компании гендиректора «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба. Кроме того, на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.

При этом в самой сделке заинтересованы обе стороны. Для City Football Group РПЛ может стать новым рынком. Для «Спартака» – это дополнительные возможности по спонсорам, а также новые средства и единая скаутская сеть.

Кстати, о ребрендинге речь не идет (по нашим данным, это проговаривалось между сторонами отдельно). Если сделка все же состоится – название и брендинг клуба останутся прежними», – сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.