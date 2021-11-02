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Baza: владельцы «Ман Сити» хотят купить 20% акций «Спартака»

2 ноября 2021, 19:25
38

Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», хочет приобрести часть акций «Спартака».

«Сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group (это целая спортивная бизнес-империя, принадлежащая шейхам. Она, например, владеет «Манчестер Сити» и не только).

Представители уже посетили матч «Спартак» – «Ростов» (игру они смотрели в компании гендиректора «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба. Кроме того, на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.

При этом в самой сделке заинтересованы обе стороны. Для City Football Group РПЛ может стать новым рынком. Для «Спартака» – это дополнительные возможности по спонсорам, а также новые средства и единая скаутская сеть.

Кстати, о ребрендинге речь не идет (по нашим данным, это проговаривалось между сторонами отдельно). Если сделка все же состоится – название и брендинг клуба останутся прежними», – сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.

Источник: Baza
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Сити Спартак
Комментарии (38)
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portero
1635870610
Это было бы круто....
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NewLife
1635870663
Уже молюсь, чтобы это случилось.
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Блямба
1635870674
Молитвы услышаны... Только бы полумесяц к ромбику не прилепили бы.
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BRO_football
1635871815
Были уже слухи о сотрудничестве Уфы с Манчестер Сити. Так что арабские шейхи не со Спартака начали присматриваться к РПЛ.
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житель СПб
1635872065
Народ тут молиться готов, чтобы шейхи Спартак купили? Что-то я в этой жизни перестал понимать... Я бы скорее скинулся (совершенно серьезно! в пределах своих возможностей) - если это действительно народная команда...
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Chehofff
1635872436
Я - болельщик Зенита. Но буду безумно рад, если Спартак купят шейхи. В Лиге появится здоровая конкуренция. Это отлично!
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Красногорск_Фан
1635872968
Эх. А у нас упрекают что не развивают отечественный футбол и детские школы! Шейхи вон тоже не пустыни распахивают. А на открывашку посреди березок грязные лапы тянут.
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JTherry
1635873608
может, CFG смогут выкупить Спартак у Федуна..?)))) а там, глядишь, и "солнце выглянет на небе", и покупки игроков будут не такими спонтанными, и "два состава" не станут мемом...))) не зря мне нравилось, как играет МанСити...)
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ivan199103
1635874183
По аналогии с «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Мумбаи Сити» переименуют в Москоу Сити
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paracetamol
1635877041
В холдинг входят второстепенные клупы, где свинарнику самое место.
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