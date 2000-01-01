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    Черышев – о жеребьевке стыков: «Думаю, нам по силам пробиться на ЧМ-2022, но соперники тяжелые»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

    «Я очень надеялся, что мы добьемся нужного результата с Хорватией. Следил за матчем, и было очень жалко, что не получилось. Что ж, теперь нужно пробиваться через стыки. Думаю, нам это по силам.

    Хотел ли я с кем-то встретиться в стыковых матчах? Разве что с Турцией, которой я забивал чаще, чем другим командам.

    Если честно, жеребьевку я пропустил, об итогах мне сообщила мама. Что могу сказать: соперники тяжелые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но там не было в составе Левандовски.

    Рад, что играем дома оба матча. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018 и думаю, что именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата», – сказал Черышев.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 09:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11743

      Cleaner 1 час назад

      Черышев, твое время в сборной ушло. Мы видели твои мучения на поле в этом году. Спасибо за прошлые года и до свидания...

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