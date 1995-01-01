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    Рыбус: «Хотел бы сыграть с Россией в финале стыков ЧМ-2022»

    Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус признался, что хотел бы сыграть с Россией в финале стыков ЧМ-2022.

    «В жеребьевке свои правила, узнаем, с кем будем играть, будем готовиться.

    Нет такого соперника, с кем хотелось бы сыграть. Если честно, в полуфинале не хотел бы сыграть с командой России, а в финале – да, хотел бы», – сказал Рыбус.

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    Источник: ТАСС

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