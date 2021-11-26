Рыбус: «Хотел бы сыграть с Россией в финале стыков ЧМ-2022»

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус признался, что хотел бы сыграть с Россией в финале стыков ЧМ-2022.
«В жеребьевке свои правила, узнаем, с кем будем играть, будем готовиться.
Нет такого соперника, с кем хотелось бы сыграть. Если честно, в полуфинале не хотел бы сыграть с командой России, а в финале – да, хотел бы», – сказал Рыбус.
- Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022 состоится сегодня в Цюрихе.
- Начало – в 19:00 мск.
- Соперником команды Валерия Карпина по полуфинальному матчу может стать одна из несеяных сборных – Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия или Польша.
Источник: ТАСС