Рыбус: «Хотел бы сыграть с Россией в финале стыков ЧМ-2022»

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус признался, что хотел бы сыграть с Россией в финале стыков ЧМ-2022.

«В жеребьевке свои правила, узнаем, с кем будем играть, будем готовиться.

Нет такого соперника, с кем хотелось бы сыграть. Если честно, в полуфинале не хотел бы сыграть с командой России, а в финале – да, хотел бы», – сказал Рыбус.