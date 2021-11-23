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  • Галактионов: «Ни с Черчесовым, ни с Карпиным никогда не стоял вопрос, чтобы отдать игрока молодежной сборной для удачной игры»

Галактионов: «Ни с Черчесовым, ни с Карпиным никогда не стоял вопрос, чтобы отдать игрока молодежной сборной для удачной игры»

23 ноября 2021, 11:29
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о взаимодействии с тренерским штабом основной команды.

«За все время работы в сборной ни со Станиславом Саламовичем, ни с Валерием Георгиевичем никогда не стоял вопрос, чтобы отдать игрока молодежной сборной для удачной игры. Такого не было и не будет!» – сказал Галактионов в эфире «России 24».

  • Молодежная сборная России идет на 2-м месте в группе отбора Евро-2023.
  • Испания опережает команду Галактионова лишь по дополнительным показателям.

Галактионов – о словах Путина про Олимпиаду: «Нельзя добраться на 70-й этаж, не построив фундамент»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия (мол) Черчесов Станислав Галактионов Михаил Карпин Валерий
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1637670282
Был на нескольких тренировках Галактионова, очень интересный тренер, вот его самого неплохо бы в штаб Карпина.
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