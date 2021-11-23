Галактионов: «Ни с Черчесовым, ни с Карпиным никогда не стоял вопрос, чтобы отдать игрока молодежной сборной для удачной игры»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о взаимодействии с тренерским штабом основной команды.

«За все время работы в сборной ни со Станиславом Саламовичем, ни с Валерием Георгиевичем никогда не стоял вопрос, чтобы отдать игрока молодежной сборной для удачной игры. Такого не было и не будет!» – сказал Галактионов в эфире «России 24».

Молодежная сборная России идет на 2-м месте в группе отбора Евро-2023.

Испания опережает команду Галактионова лишь по дополнительным показателям.

Галактионов – о словах Путина про Олимпиаду: «Нельзя добраться на 70-й этаж, не построив фундамент»