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    Галактионов: «Ни с Черчесовым, ни с Карпиным никогда не стоял вопрос, чтобы отдать игрока молодежной сборной для удачной игры»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о взаимодействии с тренерским штабом основной команды.

    «За все время работы в сборной ни со Станиславом Саламовичем, ни с Валерием Георгиевичем никогда не стоял вопрос, чтобы отдать игрока молодежной сборной для удачной игры. Такого не было и не будет!» – сказал Галактионов в эфире «России 24».

    • Молодежная сборная России идет на 2-м месте в группе отбора Евро-2023.
    • Испания опережает команду Галактионова лишь по дополнительным показателям.

    Галактионов – о словах Путина про Олимпиаду: «Нельзя добраться на 70-й этаж, не построив фундамент»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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