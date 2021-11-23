Галактионов – о словах Путина про Олимпиаду: «Нельзя добраться на 70-й этаж, не построив фундамент»

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что сборная «не будет еще 20 лет играть на Олимпиаде, если одни иностранцы у нас будут играть».

– После слов президента на Совете по спорту о том, что Олимпиада для нас важный турнир, а мы в футболе на нем кучу лет не были. Туда может попасть именно молодежная сборная. Что изменилось после этого, какая, может, новая мотивация появилась?

– Естественно, мы все – амбициозные люди, тренерский состав, команды, игроки. Мы ставим перед собой максимальные цели и задачи.

Но я гоню от себя все эти мысли о том, что нам надо быть там и так далее. Потому что, не построив фундамента, не заложив его по кирпичику, нельзя добраться на 70-й этаж, иначе можно сорваться в пропасть, и тебя растопчут.

Объясню почему. Мы всего второй раз за 27 лет вышли в финальную часть чемпионата Европы, и нам очень важно закрепиться на том уровне.

Нам очень важно для начала поэтапно решать свои задачи. Мы ставим перед собой важнейшую поэтапную задачу – отобраться на чемпионат Европы. У того поколения это получилось.

Но не получилось у нас всех вместе – я не отделяю себя от игроков – выступить удачно там, мы не вышли из группы. Хотя глобально, наверное, для молодежной сборной, федерации это был большой успех, что команда впервые за столь большое время отобралась в финальную часть чемпионата Европы. И сегодня нам это надо сделать.

Загадывать далеко вперед – не совсем правильно, как я уже сказал. Если бы мы были постоянными участниками этого праздника жизни, то нам бы, естественно, наверное, стоило об этом мечтать. Мы перед собой такую задачу ставим, но, повторюсь, нам надо идти поэтапно.

«Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита