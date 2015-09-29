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    Галактионов – о словах Путина про Олимпиаду: «Нельзя добраться на 70-й этаж, не построив фундамент»

    Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что сборная «не будет еще 20 лет играть на Олимпиаде, если одни иностранцы у нас будут играть».

    – После слов президента на Совете по спорту о том, что Олимпиада для нас важный турнир, а мы в футболе на нем кучу лет не были. Туда может попасть именно молодежная сборная. Что изменилось после этого, какая, может, новая мотивация появилась?

    – Естественно, мы все – амбициозные люди, тренерский состав, команды, игроки. Мы ставим перед собой максимальные цели и задачи.

    Но я гоню от себя все эти мысли о том, что нам надо быть там и так далее. Потому что, не построив фундамента, не заложив его по кирпичику, нельзя добраться на 70-й этаж, иначе можно сорваться в пропасть, и тебя растопчут.

    Объясню почему. Мы всего второй раз за 27 лет вышли в финальную часть чемпионата Европы, и нам очень важно закрепиться на том уровне.

    Нам очень важно для начала поэтапно решать свои задачи. Мы ставим перед собой важнейшую поэтапную задачу – отобраться на чемпионат Европы. У того поколения это получилось.

    Но не получилось у нас всех вместе – я не отделяю себя от игроков – выступить удачно там, мы не вышли из группы. Хотя глобально, наверное, для молодежной сборной, федерации это был большой успех, что команда впервые за столь большое время отобралась в финальную часть чемпионата Европы. И сегодня нам это надо сделать.

    Загадывать далеко вперед – не совсем правильно, как я уже сказал. Если бы мы были постоянными участниками этого праздника жизни, то нам бы, естественно, наверное, стоило об этом мечтать. Мы перед собой такую задачу ставим, но, повторюсь, нам надо идти поэтапно.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +26648

      silver29 4 минуты назад

      спросите у несменяемого, а что он сделал для развития спорта за 21 год пребывания на олимпе власти ? Все его друзья детства с питерских дворов только разрушают спорт в России ((((

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      Рейтинг: +10

      ryyfg 17 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)



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      Рейтинг: +11584

      Cleaner 20 минут назад

      Какой 70-й этаж?!! Нам бы пятиэтажку без лифта осилить...(

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      Рейтинг: +5267

      Давид59 44 минуты назад

      Путин говорит верно, но тут надо выбирать. Имея, практически только россиян в клубах надо отказаться на некоторое время от задач в еврокубках. А что на это скажут болельщики?

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      Рейтинг: +11584

      Cleaner > Давид59 43 минуты назад

      Некоторое время - это до 2036-го года?

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      Рейтинг: +29781

      VVM1964 > Давид59 3 минуты назад

      " Путин говорит верно... " - у тебя пропущено " только " после первого слова )))

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