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  • Галактионов – о словах Путина про Олимпиаду: «Нельзя добраться на 70-й этаж, не построив фундамент»

Галактионов – о словах Путина про Олимпиаду: «Нельзя добраться на 70-й этаж, не построив фундамент»

23 ноября 2021, 10:28
24

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что сборная «не будет еще 20 лет играть на Олимпиаде, если одни иностранцы у нас будут играть».

– После слов президента на Совете по спорту о том, что Олимпиада для нас важный турнир, а мы в футболе на нем кучу лет не были. Туда может попасть именно молодежная сборная. Что изменилось после этого, какая, может, новая мотивация появилась?

– Естественно, мы все – амбициозные люди, тренерский состав, команды, игроки. Мы ставим перед собой максимальные цели и задачи.

Но я гоню от себя все эти мысли о том, что нам надо быть там и так далее. Потому что, не построив фундамента, не заложив его по кирпичику, нельзя добраться на 70-й этаж, иначе можно сорваться в пропасть, и тебя растопчут.

Объясню почему. Мы всего второй раз за 27 лет вышли в финальную часть чемпионата Европы, и нам очень важно закрепиться на том уровне.

Нам очень важно для начала поэтапно решать свои задачи. Мы ставим перед собой важнейшую поэтапную задачу – отобраться на чемпионат Европы. У того поколения это получилось.

Но не получилось у нас всех вместе – я не отделяю себя от игроков – выступить удачно там, мы не вышли из группы. Хотя глобально, наверное, для молодежной сборной, федерации это был большой успех, что команда впервые за столь большое время отобралась в финальную часть чемпионата Европы. И сегодня нам это надо сделать.

Загадывать далеко вперед – не совсем правильно, как я уже сказал. Если бы мы были постоянными участниками этого праздника жизни, то нам бы, естественно, наверное, стоило об этом мечтать. Мы перед собой такую задачу ставим, но, повторюсь, нам надо идти поэтапно.

«Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита

Источник: Sports.ru
Олимпиада Россия Галактионов Михаил Путин Владимир
Комментарии (24)
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Давид59
1637653148
Путин говорит верно, но тут надо выбирать. Имея, практически только россиян в клубах надо отказаться на некоторое время от задач в еврокубках. А что на это скажут болельщики?
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ryyfg
1637654777
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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vladimir-7
1637656154
В 2024 году дед уйдет в небытие, Россия засверкает во всех своих гранях и наладится нормальная жизнь российского народа.
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JTherry
1637659476
"не построив фундамента, не заложив его по кирпичику, нельзя добраться на 70-й этаж..." для 70-этажного дома фундамент из "кирпичиков" не годится, нужна монолитная железобетонная плита на сваях...
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paracetamol
1637660443
Трусоватый тренеришка. Ребята у него сильные, Испанию обыграли в кои веки, а он все стонет.
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ivany4
1637661436
Прежде чем переливать из пустого в порожний, не пробовал в РФС поинтересоваться планом строительства 70 этажного небоскреба??? А если есть такой план, пусть обнародуют.
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NewLife
1637662631
Перевожу на русский язык: все хорошо, особенно непыльная работенка и зарплата, а поэтому отстаньте от меня с глупыми вопросами, никому ничего обещать, а тем более брать на себя какие-то обязательства не собираюсь, вы мне присылайте кирпичи, а дальше посмотрим.
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Hektor 84
1637685045
А что сам царь сделал для того чтоб наша молодежка по футболу сыграла на олимпиаде?
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