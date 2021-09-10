«Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита

Если честно - я недавно писал про целесообразность постепенного и частичного уменьшения лимита: до 10, или 15 иностранцев в команде. Нам действительно, важнее поднимать свой любительский, детский футбол. А смотреть профи - можно и Италии, АПЛ и др.
Президент России Владимир Путин высказался о возможной отмене лимита на легионеров.
«Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов.
Ну замечательно: вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть», – сказал Путин.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Титов: «Лимит убил целое поколение российских футболистов»