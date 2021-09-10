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  • «Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита

«Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита

10 сентября 2021, 16:16
125

Президент России Владимир Путин высказался о возможной отмене лимита на легионеров.

«Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов.

Ну замечательно: вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть», – сказал Путин.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Титов: «Лимит убил целое поколение российских футболистов»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Путин Владимир
Комментарии (125)
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Кирилл Михайлов
1631279979
Еще остались хоть какие-то аргументы голосовать за едро?
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KOLBIS
1631280062
Отныне 10 сентября день памяти российского футбола...Помяну сегодня...
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Spirit_78
1631280090
Да здравствует падение в третью десятку таблицы коэффициентов))
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vladimir-7
1631280668
Россия 20 лет с одним президентом и еще столько же будут, пока баба с косой не придет. Нигде и никакой конкуренции не должно быть.
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NewLife
1631281326
Каждой бочке затычка: кому крышу починить, кому газ подвести, кому компьютер подарить, ну и конечно дать бесценные замечания о футболе. Страна советов уже была и пропала, но вроде теперь возрождается. Да здравствует российский футбол и его медиа лицо зюба - победители всех будущих олимпиад, только вот жить в эту пору чудесную.....
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Snek
1631281428
Дед Вова, у Вас маразм и в Вашем возрасте уже не лечится.
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Garrincha58
1631282165
кто нибудь подскажите ему, что на Олимпиады отбираются молодёжные сборные, а они выходят из юношеского футбола, а юноши из детского так начните же господин Президент спрашивать по полной от тех кто занимается детским и юношеским футболом и лимит на это точно уже не влияет и извиняюсь прежде чем давать такие указания надо хоть немного разбираться в сути футбольной кухни
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111ax
1631282292
царь... ****, почему царь за 22 года царствования не поднял с колен футбол?))
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vladimir-7
1631284351
Путин: 20 лет я у руля, все вопросы решил, у меня столько свободного времени, вот Олимпиады уже 20 лет нет и смотреть больше нечего.
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aubergine
1631297816
Конкуренция здоровая должна быть, и он как политик должен это понимать. Хотя стоп, о чём это я?)
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