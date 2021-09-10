Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    «Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита

    Президент России Владимир Путин высказался о возможной отмене лимита на легионеров.

    «Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов.

    Ну замечательно: вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть», – сказал Путин.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Титов: «Лимит убил целое поколение российских футболистов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Комментарии76
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9856

      житель СПб 9 минут назад

      Если честно - я недавно писал про целесообразность постепенного и частичного уменьшения лимита: до 10, или 15 иностранцев в команде. Нам действительно, важнее поднимать свой любительский, детский футбол. А смотреть профи - можно и Италии, АПЛ и др.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20794

      vladimir-7 13 минут назад

      Путин: 20 лет я у руля, все вопросы решил, у меня столько свободного времени, вот Олимпиады уже 20 лет нет и смотреть больше нечего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16715

      derrik2000 15 минут назад

      Ну, вот и ФСЁ!!! (((
      Надежды на, пусть не скорое, но ВОЗРОЖДЕНИЕ: НАШЕГО футбола, умерли в зародыше.
      С чем всех неравнодушных и НЕ поздравляю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +739

      Zenit_Zenit 17 минут назад

      Путин, не лезь в футбол, будь другом... там гавна разгребать бульдозерами....
      Ведь возьмут под козырек и угробят окончательно игру...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4318

      3a zenit 19 минут назад

      сборная играет с лимитом на ЧМ Евро и херли толку?В сраку сборные,пусть клубы тащат!Няньчить кокоринов и других бесполезных баблом до пенсии?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1174

      Олег1204 24 минуты назад

      Да и просто бойкотировать матчи и все, не ходить на футбол. Не покупать трансляции так же. Другое дело у русского человека к сожалению плохо все когда нужно обьеденится и что то сделать. Тогда б не было проблем с теми же кавказцами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1174

      Олег1204 29 минут назад

      Народ, прежде чем отвечать гляньте аккаунт, в последние время на сайте появляются новые боты , которые выдают себя за мнение народа. Просто полный игнор, пусть себе бред несут сами по себя.



      А лимит отменят, не переживайте, но когда из футбола уйдут деньги, если точнее когда футбол окончательно добьют и он станет никому не интересен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1565

      lek! 30 минут назад

      Когда в последний раз Россия играли на Олимпиаде ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1033

      wobaekat 37 минут назад

      А что ж ты делал 20 лет, чтобы это исправить? Клоун

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1499

      Ловкий Бубен > wobaekat 35 минут назад

      много сделал, больше тебя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2130

      Krasnodar 123 38 минут назад

      Тогда вообще убрать легионеров!!! Будут играть только граждане РФ !!! Сразу победим на ОИ, ЧМ, ЧЕ, ЛЧ, ЛЕ, и ЛК !!! Оказывается легионеры мешают играть на ОИ! Теперь все понятно!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89245
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67489
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru