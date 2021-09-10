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    Титов: «Лимит убил целое поколение российских футболистов»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о вреде лимита на легионеров для российского футбола.

    «Лимит [на легионеров] убил целое поколение. Были перспективные ребята, но они понимали: есть паспорт, хорошая зарплата, трудиться не надо.

    Многие просто пропали. Кто-то закончил в 27-30 лет, кто-то разъехался по командам СНГ. Все потому, что в раннем возрасте деньги просто падали сверху.

    Такого быть не должно. Надо делать лимит зарплат, как в КХЛ. Наверху сидят умные люди, хочется верить: примут верное решение, и наш футбол потихоньку, маленькими шажками будет выходить из этой ямы, в которой находится очень давно. Сейчас пик падения», – считает Титов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии11
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      Рейтинг: +605

      Spinorr 35 секунд назад

      Пик падения - это, я полагаю, дно? Но снизу продолжают стучать.

      0
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      Рейтинг: +3499

      serppion 17 минут назад

      Падает интерес к футболу. А кого там смотреть? Второсортных гастролеров с Украины, болгар, словенцев и не самых лучших африканцев? Да, они готовые, обученные, в них не надо вкладываться. Да, сейчас они выглядят посильнее наших юниоров. Но болеть за них душа не лежит. Здорово они бьют по качеству российского футбола и перекрывают дорогу нашей молодежи.
      Легионер легионеру рознь - думать надо, кого приглашаешь. Вот оно чё, Михалыч!

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      Рейтинг: +9979

      NewLife 19 минут назад

      Дурак завидует нынешним зарплатам и несет пургу.

      1
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      Рейтинг: +46569

      MaxRnD 24 минуты назад

      "Деньги просто падали сверху", НО ПРИ ЭТОМ "ребята разъехались" !

      Ребята были мазохистами и убегали от денег, которые на них здесь падали ? О как ! Поток сознания .....

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      Рейтинг: +24706

      silver29 49 минут назад

      Хочется спросить Титова, а где взять сразу молодого готового и классного игрока ? Интересно мог бы Егорка в нынешнее время бесплатно заниматься в спортшколе и ездить на все соревнования за счет бюджета ? И кому бы он был нужен на мужской детородный орган молодой и зеленый при засилии легионеров в чемпионате СССР ?

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      Рейтинг: +175

      bomilazdeshnii > silver29 47 минут назад

      Вот это БОООЛЬШОЙ вопрос.

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      Рейтинг: +10235

      Литейный4 1 час назад

      Даже после бромонтановского прошлого у Титова остались умные мысли. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +5032

      Давид59 1 час назад

      Миллионные зарплаты идут на пользу, если заработаны по делу. А так? Действительно расхолаживают. Нет стимула развиваться.

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      Рейтинг: +933

      ab15488 1 час назад

      Потолок зарплат не осуществим, об этом и тренеры и владельцы клубов говорили. Ввести оклад + премию за полезные ттд. И все, хотите бабла - зарабатывайте. Единственное - футбол перестанет быть командной игрой, все будут стремиться заработать)))

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      Рейтинг: +140

      Shinra > ab15488 1 час назад

      Премию можно на две части разбить, личная и какой-то процент, переходящий всей команде, так всем будет выгодно играть хорошо.

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      Рейтинг: +933

      ab15488 > Shinra 1 час назад

      Более действенными будут штрафы за упущенные моменты, например когда пробил сам, а не отдал пас партнеру в более выгодной позиции

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