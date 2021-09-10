Титов: «Лимит убил целое поколение российских футболистов»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о вреде лимита на легионеров для российского футбола.

«Лимит [на легионеров] убил целое поколение. Были перспективные ребята, но они понимали: есть паспорт, хорошая зарплата, трудиться не надо.

Многие просто пропали. Кто-то закончил в 27-30 лет, кто-то разъехался по командам СНГ. Все потому, что в раннем возрасте деньги просто падали сверху.

Такого быть не должно. Надо делать лимит зарплат, как в КХЛ. Наверху сидят умные люди, хочется верить: примут верное решение, и наш футбол потихоньку, маленькими шажками будет выходить из этой ямы, в которой находится очень давно. Сейчас пик падения», – считает Титов.