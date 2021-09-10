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  • Титов: «Лимит убил целое поколение российских футболистов»

Титов: «Лимит убил целое поколение российских футболистов»

10 сентября 2021, 12:32
22

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о вреде лимита на легионеров для российского футбола.

«Лимит [на легионеров] убил целое поколение. Были перспективные ребята, но они понимали: есть паспорт, хорошая зарплата, трудиться не надо.

Многие просто пропали. Кто-то закончил в 27-30 лет, кто-то разъехался по командам СНГ. Все потому, что в раннем возрасте деньги просто падали сверху.

Такого быть не должно. Надо делать лимит зарплат, как в КХЛ. Наверху сидят умные люди, хочется верить: примут верное решение, и наш футбол потихоньку, маленькими шажками будет выходить из этой ямы, в которой находится очень давно. Сейчас пик падения», – считает Титов.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Титов Егор
Комментарии (22)
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MaxRnD
1631271742
"Деньги просто падали сверху", НО ПРИ ЭТОМ "ребята разъехались" ! Ребята были мазохистами и убегали от денег, которые на них здесь падали ? О как ! Поток сознания .....
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NewLife
1631272028
Дурак завидует нынешним зарплатам и несет пургу.
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serppion
1631272165
Падает интерес к футболу. А кого там смотреть? Второсортных гастролеров с Украины, болгар, словенцев и не самых лучших африканцев? Да, они готовые, обученные, в них не надо вкладываться. Да, сейчас они выглядят посильнее наших юниоров. Но болеть за них душа не лежит. Здорово они бьют по качеству российского футбола и перекрывают дорогу нашей молодежи. Легионер легионеру рознь - думать надо, кого приглашаешь. Вот оно чё, Михалыч!
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Spinorr
1631273159
Пик падения - это, я полагаю, дно? Но снизу продолжают стучать.
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серега кашин
1631275409
титов в этом прав
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Derzkiy1
1631276848
такие люди как Титов, Акинфеев, Тихонов .. Лучшее, что было в российском футболе и они могут адекватную оценку давать нынешнему футболу
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Garrincha58
1631281856
Титов вот и подскажи господину ВВП, что лимит это зло
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Enter2006
1631293026
Титов, ты верно говоришь, но сейчас жизнь иная, кто откроет рот супротив Царя - ему пипец.. Дожили Бл*! (((
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general.lizyukov
1631299819
Это ты про себя, что ли? Целое поколение. Да вы шевелиться не хотите, вам лишь бы дали, заработать - не про вас.
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Fusballer
1631337297
Лимит и шальные деньги. Вот корень проблем. Плюс коррупция в детском футболе.
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