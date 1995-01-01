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    Карпин: «Идиот, что сказал про возможный уход из сборной»

    Валерий Карпин прокомментировал решение остаться на посту главного тренера сборной России.

    – У меня есть продленный контракт. Я сомневался в себе, и все. Не в контракте, ни в чем... Сомневался, могу ли я.

    – Но если у вас контракт, то почему вы сомневались?

    – Любой нормальный человек сомневается в каких-то вещах. Может быть, надо было сделать вот так и вот так. Это нормально. Идиот, что сказал про возможный уход. Бывает такое.

    – Как отреагировали футболисты?

    – Нормально отреагировали. Многим я это озвучил еще в самолете. Это были эмоции в самолете, но сказал я это не всем. В раздевалке этого не было. Мне нужно было понять реакцию футболистов.

    • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
    • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
    • На следующей недели Россия узнает соперников по стыковым матчам.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии15
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      Рейтинг: +7242

      mihail200606 3 минуты назад

      Ну это и так понятно,что дурачок...

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      Рейтинг: +22824

      vladimir-7 43 минуты назад

      Ну вот и сам Карп признал, что идиотом является, самокритично.

      1
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      Рейтинг: +10069

      alex1951 51 минуту назад

      Карпуша непредсказуем ....реакция ,канешна у него юношеская,сперва ,типа ,обида....
      потом остывает человек ,и все устаканилось......
      Что еще хотелось бы отметить....
      После каждого Валериного выступления ,вступает хор воронья и начинается карканье....как кар.....Но поздно ....он остается ,скрипите зубами и далее....саботажники,богохульники,антипатриоты,люди социального дна!

      0
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      Рейтинг: +398

      Soccerdealer63 56 минут назад

      Валера, да ты о чём вообще???!!!)))
      У нас единовбросы годы назад пообещали 25 миллионов рабочих мест, минималку в 25 тыщ, пенсионый возраст не повышать и много чего ещё ВПОЛНЕ ВЫПОЛНИМОГО!)))
      А в итоге? Мрём по тыще в день!
      И ничё - все переизбрались!)))
      Так что не парься)))
      Делай, что должно и будь, что будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11437

      NewLife 1 час назад

      Балабол ! Такой неуравновешенный человек не должен быть тренером сборной. Про перспективы его удачи в стыках лучше промолчать, чтобы не распространять негатив и не травмировать ранимую душу местных тролль-поцреотов.Был бы рад ошибиться, но шансы на ошибку оцениваю, как 1 к 10.

      1
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      Рейтинг: +12823

      Hektor 84 1 час назад

      Валера да пох! Сказал значит так надо было! Не надо ни о чем жалеть.

      4
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      Рейтинг: +398

      Soccerdealer63 > Hektor 84 59 минут назад

      ... и то!))+

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      Рейтинг: +4751

      polt 1 час назад

      Времени до стыковок не много, но поработать и чего то дельное в игру сборной добавить-время есть. Удачи и помощи от РФС.

      1
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      Рейтинг: +100

      Suvorov51 1 час назад

      да прикрати ты на это обращать внимание у нас в думе вон какие идиоты сидят да и в правительстве хватает. живут и радуются иной раз и нас радуют своей глупастью

      2
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      Рейтинг: +4550

      Semenycch 1 час назад

      Клоун! Хотя назвал тоже сам себя верно - идиот!

      1
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      Рейтинг: +10384

      Вомбат 1 час назад

      А я еще раз напишу на этом сайте, что никакой ты, Валерий Георгиевич, не идиот. Не кокетничай. Умница ты да еще и с явной харизмой. Все, что ты говоришь -- все это игра на публику. Причем реакцию нашей публики ты умеешь просчитывать в реальном времени, зачастую прямо по ходу интервью. Ну да бог тебе судья. Главное, что тренер ты неплохой. Удачи тебе с нашей командой в стыках! Она вам понадобится.

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      Рейтинг: +4550

      Semenycch > Вомбат 1 час назад

      А в чем он умница?

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      Рейтинг: +100

      Suvorov51 > Semenycch 1 час назад

      во всем

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      Рейтинг: +4550

      Semenycch > Suvorov51 1 час назад

      Расскажи поподробнее. Особенно остановись на его успехах в должности тренера.

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      Рейтинг: +17532

      derrik2000 > Вомбат 1 час назад

      Во всём соглашусь, кроме того, что он неплохой тренер сборной.
      Да, тренер он неплохой.
      Даже хороший, а, может быть, ОТЛИЧНЫЙ тренер.
      НО только для клубной команды с периферии, которая е ставит каких-то амбициозных спортивных целей, но хозяева футбольного клуба хотят хорошо зарабатывать на перепродаже игроков.
      А как показать товар лицом потенциальным покупателям?
      Только через привлекательную игру на поле, при этом результат КАЖДОГО матча не имеет для хозяев принципиального значения.
      Но если ещё и в зону еврокубков команда выйдет - это уже будет сверх успех: ТАМ же цена игроков ещё больше возрастёт!

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