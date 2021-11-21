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Карпин: «Идиот, что сказал про возможный уход из сборной»

21 ноября 2021, 21:45
23

Валерий Карпин прокомментировал решение остаться на посту главного тренера сборной России.

– У меня есть продленный контракт. Я сомневался в себе, и все. Не в контракте, ни в чем... Сомневался, могу ли я.

– Но если у вас контракт, то почему вы сомневались?

– Любой нормальный человек сомневается в каких-то вещах. Может быть, надо было сделать вот так и вот так. Это нормально. Идиот, что сказал про возможный уход. Бывает такое.

– Как отреагировали футболисты?

– Нормально отреагировали. Многим я это озвучил еще в самолете. Это были эмоции в самолете, но сказал я это не всем. В раздевалке этого не было. Мне нужно было понять реакцию футболистов.

  • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
  • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
  • На следующей недели Россия узнает соперников по стыковым матчам.

Источник: «Коммент.Шоу»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (23)
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Вомбат
1637520862
А я еще раз напишу на этом сайте, что никакой ты, Валерий Георгиевич, не идиот. Не кокетничай. Умница ты да еще и с явной харизмой. Все, что ты говоришь -- все это игра на публику. Причем реакцию нашей публики ты умеешь просчитывать в реальном времени, зачастую прямо по ходу интервью. Ну да бог тебе судья. Главное, что тренер ты неплохой. Удачи тебе с нашей командой в стыках! Она вам понадобится.
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polt
1637521540
Времени до стыковок не много, но поработать и чего то дельное в игру сборной добавить-время есть. Удачи и помощи от РФС.
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Hektor 84
1637521714
Валера да пох! Сказал значит так надо было! Не надо ни о чем жалеть.
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NewLife
1637521737
Балабол ! Такой неуравновешенный человек не должен быть тренером сборной. Про перспективы его удачи в стыках лучше промолчать, чтобы не распространять негатив и не травмировать ранимую душу местных тролль-поцреотов.Был бы рад ошибиться, но шансы на ошибку оцениваю, как 1 к 10.
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Soccerdealer63
1637522643
Валера, да ты о чём вообще???!!!))) У нас единовбросы годы назад пообещали 25 миллионов рабочих мест, минималку в 25 тыщ, пенсионый возраст не повышать и много чего ещё ВПОЛНЕ ВЫПОЛНИМОГО!))) А в итоге? Мрём по тыще в день! И ничё - все переизбрались!))) Так что не парься))) Делай, что должно и будь, что будет!
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alex1951
1637522960
Карпуша непредсказуем ....реакция ,канешна у него юношеская,сперва ,типа ,обида.... потом остывает человек ,и все устаканилось...... Что еще хотелось бы отметить.... После каждого Валериного выступления ,вступает хор воронья и начинается карканье....как кар.....Но поздно ....он остается ,скрипите зубами и далее....саботажники,богохульники,антипатриоты,люди социального дна!
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vladimir-7
1637523413
Ну вот и сам Карп признал, что идиотом является, самокритично.
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mihail200606
1637525834
Ну это и так понятно,что дурачок...
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ivany4
1637530266
Не знаю, играет ли Карпин в шахматы или нет, но стебется он над недожурналистами как хочет! Каждое его слово, надо увязывать с его предыдущими действиями, и угадывать или понимать его шаги в дальнейшем. Не всем это дано. И по комментам отдельных "журналистов" и "болельщиков" можно понять, кто и что из себя представляет. Действуй Валера, и наплюй на юродиевых от футбола!
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vladimir-7
1637571608
Только один клуб в РПЛ выращивает тренеров-идиотов и это свинарник. Черчесов, Юран, Аленичев, Тихонов, Карпин и т.д., а потом их увольняет, смешав с дерьмом и наслаждается проделанной работой.
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