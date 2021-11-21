Карпин: «Идиот, что сказал про возможный уход из сборной»

Валерий Карпин прокомментировал решение остаться на посту главного тренера сборной России.

– У меня есть продленный контракт. Я сомневался в себе, и все. Не в контракте, ни в чем... Сомневался, могу ли я.

– Но если у вас контракт, то почему вы сомневались?

– Любой нормальный человек сомневается в каких-то вещах. Может быть, надо было сделать вот так и вот так. Это нормально. Идиот, что сказал про возможный уход. Бывает такое.

– Как отреагировали футболисты?

– Нормально отреагировали. Многим я это озвучил еще в самолете. Это были эмоции в самолете, но сказал я это не всем. В раздевалке этого не было. Мне нужно было понять реакцию футболистов.