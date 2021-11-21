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  • ⚡ Карпин сообщил, что остается в сборной России на стыковые матчи

⚡ Карпин сообщил, что остается в сборной России на стыковые матчи

21 ноября 2021, 20:54
103

Главный тренер сборной России Валерий Карпин решил не оставлять пост перед стыковыми матчами отбора чемпионата мира-2022. В начале недели он допускал уход.

«Вопрос закрыт. Вместе готовимся к стыкам», – сказал Карпин.

  • Жеребьевка стыковых матчей состоится на следующей неделе. Сами игры пройдут в марте.
  • Чтобы выйти на чемпионат мира-2022, нужно будет выиграть 2 стыковых матча.
  • Карпин возглавил сборную летом, и команда до последнего тура группового этапа претендовала на прямую путевку в Катар.

Источник: телеграм-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (103)
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Persona_non_Grata
1637518265
Валера верим !!! К весне сделать выводы , отдохнуть , усилить обойму игроков и вперед !!!
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R_a_i_n
1637518616
Сборная нафик никому не нужна. Карпин наверно последний тренер, который за результат хоть как-то переживает. Дальше будут только специалисты по банковским смс-сообщениям.
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Soccerdealer63
1637518867
Нормально, Валера, не сцы! Мы всё видим и понимаем... Делай, что должно и будь, что будет!
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portero
1637519210
Ну должность расстрельная, но времени много пусть осмыслит, может выбьет у чинуш недельку на поготовку команды, а то и привыкнуть друг к другу не успевают, посточнно новые лица...
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BarStep
1637519381
Ну что ж, пусть ещё немного покуражится.. Поржём, от его тактических задумок, да и на нового капитана посмотрим.. Развлекуха продолжается.. В любом случае на эти два матча брать очередного временщика смысла нет..
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NewLife
1637533959
Прочитал здесь веселые комменты на тему, кто должен быть тренером сборной, и понял, что здешняя тусовка к консенсусу никогда не придет. Я сам поначалу думал, что выбор незвездного Карпина (по сравнению с бывшими иностранными топами) объясняется необходимостью заполнить пустоту, пока РФС ведет поиски, но оказалось, что я был неправ. РФС понял, что лучше просрать с родным говном, за которое никто не будет сильно ругать, по сравнению со сливом при иностранном спеце, который приведет к шатанию чиновничьих кресел. Поэтому нет никакого смысла гнобить Валеру уже сейчас. Надо набраться терпения, и в конце пути у всех появятся новые аргументы для новых веселых, но уже обоснованных дебатов о тренерах в нашем футболе.
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ArReal
1637536973
Останется он - да всем на тебя насрать - 0 ударов и 0 голов в матчах дома со Словакией Хорватией дважды + ещё и грязные трусы с Дзюбой в сборную притащил!личные проблемы решай сам свои...На хер такой тренер? С Северной Македонией дома тоже от обороны будем куярить???
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Блямба
1637560032
После заявлений Государственнейшей Думы Георгич вовремя прочухал,что сраться с Государством он ещё не готов..
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ab15488
1637563923
Вот тот минимум проблем, что предстоит решить Карпину. 1 Он не управляет командой. В матче с хорватами вся команда не выполнила установку (с его же слов) 2 В стрессовой ситуации Карпин сам теряется и впадает в ступор. 3 Нужен постоянный капитан с авторитетом, способный зарядить, подбодрить, "напихать" если надо. Вполне подойдет Джикия. 4 Наконец определиться, как будет играть сборная, потому как за 7 игр отбора, сборная играла в футбол лишь один раз, со Словенией и то не весь матч, а на ЧМ сборных уровня Словении уже не будет.
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Sergey9999
1637565950
Валера, верим!
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