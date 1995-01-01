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    ⚡ Карпин сообщил, что остается в сборной России на стыковые матчи

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин решил не оставлять пост перед стыковыми матчами отбора чемпионата мира-2022. В начале недели он допускал уход.

    «Вопрос закрыт. Вместе готовимся к стыкам», – сказал Карпин.

    • Жеребьевка стыковых матчей состоится на следующей неделе. Сами игры пройдут в марте.
    • Чтобы выйти на чемпионат мира-2022, нужно будет выиграть 2 стыковых матча.
    • Карпин возглавил сборную летом, и команда до последнего тура группового этапа претендовала на прямую путевку в Катар.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии68
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      Рейтинг: +860

      Ивантеевец 38 минут назад

      Если честно фиолетово будет Карпин или кто-то другой. С таким набором игроков выигрывать можно только на морально-волевых, а их нет. Даже если в первом стыковом матче попадется кто-то более или менее равный, то во втором шансов практически нет при таком отношении к игре.

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      Рейтинг: +8445

      Alekxei Z. 45 минут назад

      Какие же добрые люди посещают Бомбардир.
      Диву даёшься , кто вас уродов рожает.
      Ни одного доброго слова. Сплошная злоба и зависть.

      0
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      Рейтинг: +8250

      "supermax" 53 минуты назад

      Плохая новость для любителей чубы

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      Рейтинг: +17532

      derrik2000 1 час назад

      А что, кто-то сомневался, что Карпин останется?
      Баблище по контракту рекой течёт - благосостояние семьи Карпиных увеличивается.
      Его от баблища можно только с кровью оторвать!

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      Рейтинг: +10384

      Вомбат 1 час назад

      Нормально. Недельку поиграл на нервах тридцатимиллионной армии футбольных болельщиков России (двадцать пять миллионов в стране, пять за рубежом) и отбой! Типа пошутил.

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      Рейтинг: +398

      Soccerdealer63 1 час назад

      Турнирчик ожидается посильнее предыдущего))) К тому же - на вылет! То есть, без права на ошибку...
      Не думаю, что в нашей сборной появятся КАЧЕСТВЕННО новые игроки, деселе нам неизвестные. Если состав частично и обновится, то, как говорится, "человеческий материал" будет.... аналогичный - из того же "оркестра")))
      Рассуждая гипотетически, для нас очень желательно следующее:
      нам всё-таки попадаются в соперники не самые ТОПы (думайте сами, кто это может быть)))), а Карпину удаётся, всё-таки, как-то "зажечь" по-новому те же отсыревшие дрова))) То, бишь, подвести парней к играм в лучших физичесикх и психологических кондициях... чего, признаюсь, пока мы, наверное, не видели)))
      И ТУТ СРАЗУ СЕБЯ ОСЕКАЮ: НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ, ЧТОБЫ НАШИ "ДЮЖИЛИ", "ПРОРЫВАДИСЬ" И ПРОЧАЯ ДАЛЬШЕ ПО ТУРНИРУ!))) Хочу, чтобы ...ИГРАЛИ))) НЕ будут играть... И НЕ НАДО НАМ НИКУДА ПРОХОДИТЬ, МЫ ФУТБОЛ НА МИРЕ И БЕЗ НАШИХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОСМОТРИМ!
      И посему: желаю нам в соперники СИЛЬНЕЙШИХ! Портов или италов)))) Пройдём, значит заслужили)))

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      Рейтинг: +18437

      JTherry > Soccerdealer63 1 час назад

      Португалия и Италия на нашу сборную могут выйти только после побед в первых матчах, мы с ними сеяные, поэтому в первых матчах играть с ними не можем... "турнирчик" состоит из игр в полуфинале и финале - по одному матчу в каждом...

      0
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      Рейтинг: +1603

      serglider > JTherry 37 минут назад

      Мы можем запросто обосраться и с несеяными Турцией, Польшей, Австрией и даже Северной Македонией))) Наша сборная "традиционно" не умеет настраиваться на решающие игры, даже если нам достаточно сыграть вничью, мы обсираемся! Мы обсираемся даже если нам достаточно проиграть со счетом 1 : 0 или 2 : 1, мы просираем игру со счетом 4 : 1))) С топ-сборными вообще катастрофа! Особняком стоит только игра с испанцами на ЧМ, которые устроили тренерскую чехарду прямо на ЧМ и то победили только по пенальти! Больше, за 7-8 лет не смогли обыграть ни одной топ-сборной, мало того уверенно проигрываем крепким середнякам, как Турция, Швеция, Словения, Дания... У меня нет сомнений, что губошлеп с нова не заведет старую пластинку, что не успели, не смогли, не получилось... Так у него было кругом где он появлялся))) В Спартаке, в Ростове, в сборной... Нигде он ничего не выиграл, ничего не достиг. Бабосики только в карманы складывал, вот и вся его работа!

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      Рейтинг: +2851

      ААМ 1 час назад

      Такое "счастье" для российского футбола сохранилось!!!

      2
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      Рейтинг: +4563

      rash1959 1 час назад

      От такой кормушки добровольно не отвалишь.

      1
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      Рейтинг: +4613

      TOMSON > rash1959 1 час назад

      От какой?

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      Рейтинг: +11507

      Cleaner > TOMSON 45 минут назад

      От сытной. Если размазать, получается один матч в месяц. А деньги огого какие капают!

      0
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      Рейтинг: +4751

      polt 1 час назад

      Сделать правильные выводы по игре с хорватами и вперед, не теряя времени, наигрывать сборную. Для начала психологически, теоретически и сразу после НГ практически.

      2
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      Рейтинг: +3554

      R_a_i_n > polt 1 час назад

      Главное Агаларова вызвать))

      1
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      Рейтинг: +1603

      serglider > polt 1 час назад

      А какие выводы сделал губошлеп? Почему не сделал эти выводы перед игрой с хорватами? На мой взгляд, главный вывод, губошлеп сделал следующий: работаю до стыков, кладу 700К еврозелени в свой карман и трахайтесь дальше сами))) Ваши хотелки - это ваши проблемы...

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      Рейтинг: +4751

      polt > serglider 1 час назад

      Учатся на ошибках.

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      Рейтинг: +11507

      Cleaner > polt 43 минуты назад

      Карпин и правильные выводы находятся в параллельных вселенных и не пересекаются...

      0
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      Рейтинг: +5920

      BarStep 1 час назад

      Ну что ж, пусть ещё немного покуражится..
      Поржём, от его тактических задумок, да и на нового капитана посмотрим..
      Развлекуха продолжается..

      В любом случае на эти два матча брать очередного временщика смысла нет..

      4
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      Рейтинг: +3554

      R_a_i_n > BarStep 1 час назад

      от Семака устал уже ржать??

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      Рейтинг: +5920

      BarStep > R_a_i_n 1 час назад

      Что ты как шавка..
      На каждого уже успел гавкнуть..

      P.S.
      Если действительно интересно моё мнение по Семаку - почитай мои посты на эту тему..

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      Рейтинг: +3554

      R_a_i_n > BarStep 1 час назад

      шавка, это ваш семеныч)) по Семаку... ты действительно думаешь, что я кинулся искать, что ты там по Семаку писал??

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