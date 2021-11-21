⚡ Карпин сообщил, что остается в сборной России на стыковые матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин решил не оставлять пост перед стыковыми матчами отбора чемпионата мира-2022. В начале недели он допускал уход.
«Вопрос закрыт. Вместе готовимся к стыкам», – сказал Карпин.
- Жеребьевка стыковых матчей состоится на следующей неделе. Сами игры пройдут в марте.
- Чтобы выйти на чемпионат мира-2022, нужно будет выиграть 2 стыковых матча.
- Карпин возглавил сборную летом, и команда до последнего тура группового этапа претендовала на прямую путевку в Катар.
Источник: телеграм-канал сборной России