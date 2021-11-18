Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отец Кудряшова: «Кто-то входит в историю, а Федор немножечко вляпался»

Отец Кудряшова: «Кто-то входит в историю, а Федор немножечко вляпался»

18 ноября 2021, 23:39
12

Василий Кудряшов, отец защитника сборной России Федора Кудряшова, высказался о реакции на автогол своего сына в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

  • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
  • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
  • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

– Видели, как воспринимают этот гол в СМИ и интернете?

– На первых порах реакция была крайне негативная, но после многие признали, что это был несчастный случай. Он же и ногой не махнул, просто мяч отлетел...

У Федора много друзей и в Братске, и за его пределами. Кое-кто звонил, и все убеждены в одном – это недоразумение и Федор абсолютно не виноват.

По ходу игры сын был одним из лучших на поле в составе нашей команды. По крайней мере, он и Влашича исключил, и играл надежно. За исключением одного эпизода.

– В СМИ и соцсетях Федора в основном поддерживают. Какой самый жесткий комментарий вы видели?

– В инстаграме я не сижу, комментариев не читаю. Но вот эта известная история, когда фанат написал Насте про полторы тысячи, меня впечатлила. Еще Геннадий Орлов нелестно отозвался, назвал Федора «вчерашним днем».

Я не понимаю, почему все чуть что готовы пинать, но при этом не прикладывают анализа игры сборной. Сборная не попала на чемпионат мира – все, виноват Кудряшов. Что валить на одного, если и выигрывает, и проигрывает сборная?

Поэтому я Федору написал, чтобы он, как советовал профессор Преображенский, не читал ничего по утрам. В оригинале было «советских газет», теперь фразу можно смело заменить на «ерунду в инстаграме». На диване все у нас большие тренеры и большие футболисты.

– В первые часы многие сравнивали Кудряшова с Филимоновым. После ошибки в 1999-м карьера у Филимонова пошла на спад. С Федором такое не повторится, как думаете?

– Почему? Филимонов же стал чемпионом мира по пляжному футболу (смеется). Сейчас Федор – взрослый, зрелый футболист. Он переживет этот момент спокойнее по сравнению с тем, что было бы в начале карьеры.

Не скажу, что он равнодушен, он переживает. Но пройдет время, и он полностью успокоится. Как историк, я люблю повторять выражение, что кто-то входит в историю, а кто-то вляпывается.

Вот Федор Кудряшов немножечко вляпался. Надо отдать должное Филимонову, он поддержал сейчас сына.

– Может Федор после такого прекратить выступление за сборную?

– Пока этого не прозвучало. Я еще буду с сыном говорить, но лично мое мнение такое: Федору теперь можно и даже нужно играть так же хорошо, чтобы его пригласили на стыковые матчи.

Не знаю, кто будет тренером к тому времени, но Федор за всю свою карьеру показал, что является хорошим игроком, соответствующим уровню национальной команды. Главное, чтобы было без травм.

Отец Кудряшова – про автогол Федора с хорватами: «Произошел несчастный случай, совпало несколько вещей»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Кудряшов Федор
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maygli
1637274688
Батя ты не прав. Любую хорошую игру можно перечеркнуть одним грубым промахом, грубейшей ошибкой. Такая уж это игра - футбол. Но ты прав в том, что как отец защищаешь сына.
Ответить
Бухбух
1637288131
Отец Кудряшова: А теперь прошу закончить предложение: "Он же и ногой не махнул, просто мяч отлетел ..." Ответ: "Он же и ногой не махнул, просто мяч отлетел, как от дерева".
Ответить
kochan68
1637312002
твой фёдор и мяч вещи несовместимые
Ответить
zigbert
1637319699
Конечно этот автогол останется в памяти миллионов любителей футбола и самого Федора. Однако такие голы были есть и будут. Но на этот раз судьба уготовила сделать это Кудряшову. Забивают в свои ворота не только защитники но и вратари и нападающие. На одних только ЧМ забито около 50 автоголов.
Ответить
Главные новости
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
2
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
3
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
3
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+