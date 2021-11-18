Отец Кудряшова: «Кто-то входит в историю, а Федор немножечко вляпался»

Василий Кудряшов, отец защитника сборной России Федора Кудряшова, высказался о реакции на автогол своего сына в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.

Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.

После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

– Видели, как воспринимают этот гол в СМИ и интернете?

– На первых порах реакция была крайне негативная, но после многие признали, что это был несчастный случай. Он же и ногой не махнул, просто мяч отлетел...

У Федора много друзей и в Братске, и за его пределами. Кое-кто звонил, и все убеждены в одном – это недоразумение и Федор абсолютно не виноват.

По ходу игры сын был одним из лучших на поле в составе нашей команды. По крайней мере, он и Влашича исключил, и играл надежно. За исключением одного эпизода.

– В СМИ и соцсетях Федора в основном поддерживают. Какой самый жесткий комментарий вы видели?

– В инстаграме я не сижу, комментариев не читаю. Но вот эта известная история, когда фанат написал Насте про полторы тысячи, меня впечатлила. Еще Геннадий Орлов нелестно отозвался, назвал Федора «вчерашним днем».

Я не понимаю, почему все чуть что готовы пинать, но при этом не прикладывают анализа игры сборной. Сборная не попала на чемпионат мира – все, виноват Кудряшов. Что валить на одного, если и выигрывает, и проигрывает сборная?

Поэтому я Федору написал, чтобы он, как советовал профессор Преображенский, не читал ничего по утрам. В оригинале было «советских газет», теперь фразу можно смело заменить на «ерунду в инстаграме». На диване все у нас большие тренеры и большие футболисты.

– В первые часы многие сравнивали Кудряшова с Филимоновым. После ошибки в 1999-м карьера у Филимонова пошла на спад. С Федором такое не повторится, как думаете?

– Почему? Филимонов же стал чемпионом мира по пляжному футболу (смеется). Сейчас Федор – взрослый, зрелый футболист. Он переживет этот момент спокойнее по сравнению с тем, что было бы в начале карьеры.

Не скажу, что он равнодушен, он переживает. Но пройдет время, и он полностью успокоится. Как историк, я люблю повторять выражение, что кто-то входит в историю, а кто-то вляпывается.

Вот Федор Кудряшов немножечко вляпался. Надо отдать должное Филимонову, он поддержал сейчас сына.

– Может Федор после такого прекратить выступление за сборную?

– Пока этого не прозвучало. Я еще буду с сыном говорить, но лично мое мнение такое: Федору теперь можно и даже нужно играть так же хорошо, чтобы его пригласили на стыковые матчи.

Не знаю, кто будет тренером к тому времени, но Федор за всю свою карьеру показал, что является хорошим игроком, соответствующим уровню национальной команды. Главное, чтобы было без травм.

Отец Кудряшова – про автогол Федора с хорватами: «Произошел несчастный случай, совпало несколько вещей»