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  • Отец Кудряшова – про автогол Федора с хорватами: «Произошел несчастный случай, совпало несколько вещей»

Отец Кудряшова – про автогол Федора с хорватами: «Произошел несчастный случай, совпало несколько вещей»

18 ноября 2021, 21:23
8

Василий Кудряшов, отец защитника сборной России Федора Кудряшова, поделился мнением об автоголе своего сына в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

  • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
  • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
  • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

– Помните вашу первую мысль после автогола сына?

– Знаете, я обратил внимание: когда Федор выбивал мяч за боковую, он отработал не своей рабочей левой ногой, а правой. И схватился за ногу. Я сразу подумал, что это спазм, прихватило заднюю.

А тут хорваты быстренько ввели мяч, пошел навес на другой флаг. Федор просто-напросто не успел восстановиться, приковылял к вратарской, и нога ему просто не позволила сыграть так, как надо. Я считаю, произошел несчастный случай, совпало несколько вещей.

– Есть мнение, что Федору нужно было лежать и тянуть время, почувствовав боль в ноге. Счет же нас устраивал...

– У разных игроков разное отношение к этому моменту. Мне кажется, Федор за всю свою игровую карьеру не позволял себе просто валяться на поляне. Он привык бороться до конца, поэтому мысли лежать и тянуть время у него даже не возникло.

И это мнение, про которое вы сказали, появилось уже после матча. Кто мог предположить такое? Ведь есть и другие защитники, они вполне могли подстраховать. А задним числом у нас все умные. Кроме того, хорваты быстро ввели мяч из аута, и в итоге случилось то, что случилось.

– Что вы сказали сыну в первую очередь?

– Матч еще не закончился, но я ему уже отправил сообщение. Написал: «Да, Федор, все случается, бывают в футболе всякие моменты. Не надо корить себя за этот гол».

До конца игры оставалось десять минут, но я уже оставил сообщение, чтобы он его прочитал, когда включит телефон. Потому что я знаю, как он всегда переживает такие моменты.

– Сильно?

– Может быть, с опытом он стал все-таки поспокойнее. Но первые годы и в дубле «Спартака», и в командах РПЛ он очень переживал ошибки.

Настя, его жена, всегда подтверждала: после досадных поражений Федор уходил в себя и никто в семье не мог его разговорить. Только на детей он мог положительно реагировать.

– Думаете, после этого автогола не будет таких переживаний?

– Знаю, что после матча он подошел к Карпину и попросил прощения за этот мяч, извинившись за ошибку. Карпин вроде бы все принял, сказав, что это футбол.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Кудряшов Федор
Комментарии (8)
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ВетеR
1637260646
Ждём интересно раью с дядей Кудряшова. Гнать этого пердуна давно пора , но лучших нет ))
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Черкизовский Кот
1637264655
Совпало несколько вещей: 1. Терехов получил травму 2. Сборная Хорватии - сильный соперник 3. Федя - слабый игрок
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CSKA471
1637265728
Федю уж точно винить одного не стоит, безобразно сыграла вся команда, виной тому, как мне кажется и определенно, это ментальность наших спортсменов, сложившаяся в определенном смысле от лимита, как следствия огромных зарплат паспортистов, которые как огня боятся иностранцев и их доминирующей техники. Не для кого не секрет, конда определено чего то боишься, так или иначе делаешь ошибки, если не справишься со трахом и его причиной, во всех аспектах жизни. В данном случае наши футболисты боятся оказаться хуже и быть обосраны после этого, выслушивая про заработки и тп. Так что единственные виновник это функционеры нашего футбола, да и спорта в целом. В случае футбола это зарплаты, котрые возрастают от лимита. Так что Федор не виноват, никто не виноват из команды, виноваты агенты, бухгалтеры, газпром дающий всем, алигархи футбольные и иже с ними нефутбольные и неболеющие спортом люди, все на виду.
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Красногорск_Фан
1637268747
Пора освобождать место достойно играющей молодежке. А за один конкретный эпизод - никто всерьез на Федю не злится.
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Niko
1637292763
Да не слушайте даже. У нас больше пол страны овощи критикующие, с чего их мнение вообще учитывать, ещё и переживать из-за них. Карпин всё разложил в интервью.
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BRO_football
1637518847
Произошёл несчастный случай - тренера взяли придурка, который зная, что у сборной России защита полнейшее дно, всё равно решил отыграть матч от обороны.
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serglider
1637522069
Ага! У наших футболеров если не понос, то золотуха! Зобнин на ЧЕ выдал изумительный по точности, нас назад... сопернику))) После чего попросил прощения у сборников, а этот к Карпину приковылял извиняться))) Филимонов наверное то же извинился))) В сухом остатке: как не решающий матч, кто-то обязательно накосячет, после чего начинают извиняться))) Смысл извинений, если ты обосрался и свел к нулю свой труд и труд твоих товарищей по сборной? Ну, если ты не готов ни физически, ни ментально, зачем ты в сборную прешься, сиди дома с папаней, лепи пельмени... Нет! Бабосиков захотелось... Домик прикупить, в тачку вложиться... Ну, а что проиграли, ну и проиграли...
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