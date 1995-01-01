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    Отец Кудряшова – про автогол Федора с хорватами: «Произошел несчастный случай, совпало несколько вещей»

    Василий Кудряшов, отец защитника сборной России Федора Кудряшова, поделился мнением об автоголе своего сына в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

    • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
    • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
    • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

    – Помните вашу первую мысль после автогола сына?

    – Знаете, я обратил внимание: когда Федор выбивал мяч за боковую, он отработал не своей рабочей левой ногой, а правой. И схватился за ногу. Я сразу подумал, что это спазм, прихватило заднюю.

    А тут хорваты быстренько ввели мяч, пошел навес на другой флаг. Федор просто-напросто не успел восстановиться, приковылял к вратарской, и нога ему просто не позволила сыграть так, как надо. Я считаю, произошел несчастный случай, совпало несколько вещей.

    – Есть мнение, что Федору нужно было лежать и тянуть время, почувствовав боль в ноге. Счет же нас устраивал...

    – У разных игроков разное отношение к этому моменту. Мне кажется, Федор за всю свою игровую карьеру не позволял себе просто валяться на поляне. Он привык бороться до конца, поэтому мысли лежать и тянуть время у него даже не возникло.

    И это мнение, про которое вы сказали, появилось уже после матча. Кто мог предположить такое? Ведь есть и другие защитники, они вполне могли подстраховать. А задним числом у нас все умные. Кроме того, хорваты быстро ввели мяч из аута, и в итоге случилось то, что случилось.

    – Что вы сказали сыну в первую очередь?

    – Матч еще не закончился, но я ему уже отправил сообщение. Написал: «Да, Федор, все случается, бывают в футболе всякие моменты. Не надо корить себя за этот гол».

    До конца игры оставалось десять минут, но я уже оставил сообщение, чтобы он его прочитал, когда включит телефон. Потому что я знаю, как он всегда переживает такие моменты.

    – Сильно?

    – Может быть, с опытом он стал все-таки поспокойнее. Но первые годы и в дубле «Спартака», и в командах РПЛ он очень переживал ошибки.

    Настя, его жена, всегда подтверждала: после досадных поражений Федор уходил в себя и никто в семье не мог его разговорить. Только на детей он мог положительно реагировать.

    – Думаете, после этого автогола не будет таких переживаний?

    – Знаю, что после матча он подошел к Карпину и попросил прощения за этот мяч, извинившись за ошибку. Карпин вроде бы все принял, сказав, что это футбол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1938

      CSKA471 43 минуты назад

      Федю уж точно винить одного не стоит, безобразно сыграла вся команда, виной тому, как мне кажется и определенно, это ментальность наших спортсменов, сложившаяся в определенном смысле от лимита, как следствия огромных зарплат паспортистов, которые как огня боятся иностранцев и их доминирующей техники. Не для кого не секрет, конда определено чего то боишься, так или иначе делаешь ошибки, если не справишься со трахом и его причиной, во всех аспектах жизни. В данном случае наши футболисты боятся оказаться хуже и быть обосраны после этого, выслушивая про заработки и тп.
      Так что единственные виновник это функционеры нашего футбола, да и спорта в целом. В случае футбола это зарплаты, котрые возрастают от лимита. Так что Федор не виноват, никто не виноват из команды, виноваты агенты, бухгалтеры, газпром дающий всем, алигархи футбольные и иже с ними нефутбольные и неболеющие спортом люди, все на виду.

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      Рейтинг: +164

      Вот оно чё Михалыч > CSKA471 22 минуты назад

      конда определено чего то боишься, так или иначе делаешь ошибки, если не справишься со трахом и его причиной, во всех аспектах жизни====Точно. Такие вот дела с расейской сборной.

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      Рейтинг: +3494

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Совпало несколько вещей:
      1. Терехов получил травму
      2. Сборная Хорватии - сильный соперник
      3. Федя - слабый игрок

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      Рейтинг: +164

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Все правильно .Отец ( и вся семья) всегда должен быть за сына. Потому что они семья.
      А автогол обычное явление в футболе.Так совпало что это случилось в ответственном матче. Ну дык тады претензии не только к Кудряшову но и ко всей команде.Особливо к напам --Ладно автогол , а вы чем занимались ? Кукурузу охраняли ? Где ваш гол ?

      2
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      Рейтинг: +29539

      VVM1964 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Скорее даже к средней линии , до напов дело даже не доходило (((

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      Рейтинг: +164

      Вот оно чё Михалыч > VVM1964 1 час назад

      Шо ? Даже полузащитники кукурузу охраняли ? Хотя о чем это я...Там же вся команда этим занималась...

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      Рейтинг: +11783

      ВетеR 2 часа назад

      Ждём интересно раью с дядей Кудряшова.
      Гнать этого пердуна давно пора , но лучших нет ))

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