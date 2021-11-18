Отец Кудряшова – про автогол Федора с хорватами: «Произошел несчастный случай, совпало несколько вещей»

Василий Кудряшов, отец защитника сборной России Федора Кудряшова, поделился мнением об автоголе своего сына в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.

Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.

После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

– Помните вашу первую мысль после автогола сына?

– Знаете, я обратил внимание: когда Федор выбивал мяч за боковую, он отработал не своей рабочей левой ногой, а правой. И схватился за ногу. Я сразу подумал, что это спазм, прихватило заднюю.

А тут хорваты быстренько ввели мяч, пошел навес на другой флаг. Федор просто-напросто не успел восстановиться, приковылял к вратарской, и нога ему просто не позволила сыграть так, как надо. Я считаю, произошел несчастный случай, совпало несколько вещей.

– Есть мнение, что Федору нужно было лежать и тянуть время, почувствовав боль в ноге. Счет же нас устраивал...

– У разных игроков разное отношение к этому моменту. Мне кажется, Федор за всю свою игровую карьеру не позволял себе просто валяться на поляне. Он привык бороться до конца, поэтому мысли лежать и тянуть время у него даже не возникло.

И это мнение, про которое вы сказали, появилось уже после матча. Кто мог предположить такое? Ведь есть и другие защитники, они вполне могли подстраховать. А задним числом у нас все умные. Кроме того, хорваты быстро ввели мяч из аута, и в итоге случилось то, что случилось.

– Что вы сказали сыну в первую очередь?

– Матч еще не закончился, но я ему уже отправил сообщение. Написал: «Да, Федор, все случается, бывают в футболе всякие моменты. Не надо корить себя за этот гол».

До конца игры оставалось десять минут, но я уже оставил сообщение, чтобы он его прочитал, когда включит телефон. Потому что я знаю, как он всегда переживает такие моменты.

– Сильно?

– Может быть, с опытом он стал все-таки поспокойнее. Но первые годы и в дубле «Спартака», и в командах РПЛ он очень переживал ошибки.

Настя, его жена, всегда подтверждала: после досадных поражений Федор уходил в себя и никто в семье не мог его разговорить. Только на детей он мог положительно реагировать.

– Думаете, после этого автогола не будет таких переживаний?

– Знаю, что после матча он подошел к Карпину и попросил прощения за этот мяч, извинившись за ошибку. Карпин вроде бы все принял, сказав, что это футбол.