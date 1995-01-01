Отец Кудряшова – про автогол Федора с хорватами: «Произошел несчастный случай, совпало несколько вещей»

Федю уж точно винить одного не стоит, безобразно сыграла вся команда, виной тому, как мне кажется и определенно, это ментальность наших спортсменов, сложившаяся в определенном смысле от лимита, как следствия огромных зарплат паспортистов, которые как огня боятся иностранцев и их доминирующей техники. Не для кого не секрет, конда определено чего то боишься, так или иначе делаешь ошибки, если не справишься со трахом и его причиной, во всех аспектах жизни. В данном случае наши футболисты боятся оказаться хуже и быть обосраны после этого, выслушивая про заработки и тп.
Так что единственные виновник это функционеры нашего футбола, да и спорта в целом. В случае футбола это зарплаты, котрые возрастают от лимита. Так что Федор не виноват, никто не виноват из команды, виноваты агенты, бухгалтеры, газпром дающий всем, алигархи футбольные и иже с ними нефутбольные и неболеющие спортом люди, все на виду.
Василий Кудряшов, отец защитника сборной России Федора Кудряшова, поделился мнением об автоголе своего сына в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
- 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
- Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
- После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.
– Помните вашу первую мысль после автогола сына?
– Знаете, я обратил внимание: когда Федор выбивал мяч за боковую, он отработал не своей рабочей левой ногой, а правой. И схватился за ногу. Я сразу подумал, что это спазм, прихватило заднюю.
А тут хорваты быстренько ввели мяч, пошел навес на другой флаг. Федор просто-напросто не успел восстановиться, приковылял к вратарской, и нога ему просто не позволила сыграть так, как надо. Я считаю, произошел несчастный случай, совпало несколько вещей.
– Есть мнение, что Федору нужно было лежать и тянуть время, почувствовав боль в ноге. Счет же нас устраивал...
– У разных игроков разное отношение к этому моменту. Мне кажется, Федор за всю свою игровую карьеру не позволял себе просто валяться на поляне. Он привык бороться до конца, поэтому мысли лежать и тянуть время у него даже не возникло.
И это мнение, про которое вы сказали, появилось уже после матча. Кто мог предположить такое? Ведь есть и другие защитники, они вполне могли подстраховать. А задним числом у нас все умные. Кроме того, хорваты быстро ввели мяч из аута, и в итоге случилось то, что случилось.
– Что вы сказали сыну в первую очередь?
– Матч еще не закончился, но я ему уже отправил сообщение. Написал: «Да, Федор, все случается, бывают в футболе всякие моменты. Не надо корить себя за этот гол».
До конца игры оставалось десять минут, но я уже оставил сообщение, чтобы он его прочитал, когда включит телефон. Потому что я знаю, как он всегда переживает такие моменты.
– Сильно?
– Может быть, с опытом он стал все-таки поспокойнее. Но первые годы и в дубле «Спартака», и в командах РПЛ он очень переживал ошибки.
Настя, его жена, всегда подтверждала: после досадных поражений Федор уходил в себя и никто в семье не мог его разговорить. Только на детей он мог положительно реагировать.
– Думаете, после этого автогола не будет таких переживаний?
– Знаю, что после матча он подошел к Карпину и попросил прощения за этот мяч, извинившись за ошибку. Карпин вроде бы все принял, сказав, что это футбол.