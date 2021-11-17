Отбор ЧМ-2022. Украина вышла в стыки, обыграв Боснию и Герцеговину. Франция победила Финляндию

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) в отборе ЧМ-2022.

Благодаря этой победе и поражению Финляндии в матче с Францией (0:2) команда Александра Петракова заняла второе место в группе D и пробилась в стыковые матчи.

Украинцы вышли в стыки, одержав лишь две победы в восьми матчах отборочного этапа.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D. 10-й тур

Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Зинченко, 59; 0:2 – Довбик, 79.

Финляндия – Франция – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бензема, 66; 0:2 – Мбаппе, 76.

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