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    Отбор ЧМ-2022. Украина вышла в стыки, обыграв Боснию и Герцеговину. Франция победила Финляндию

    Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) в отборе ЧМ-2022.

    Благодаря этой победе и поражению Финляндии в матче с Францией (0:2) команда Александра Петракова заняла второе место в группе D и пробилась в стыковые матчи.

    Украинцы вышли в стыки, одержав лишь две победы в восьми матчах отборочного этапа.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D. 10-й тур

    Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Зинченко, 59; 0:2 – Довбик, 79.

    Финляндия – Франция – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бензема, 66; 0:2 – Мбаппе, 76.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +230

      SpartakMoskwa 3 минуты назад

      Чмыри ******* хохлы позорные вышли еле еле расстрелять всех кто их защищает А

      0
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      Рейтинг: +1495

      Олег1204 37 минут назад

      какелы вышли с двумя победами, да ужж

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      ЛВДУЗ > Олег1204 24 минуты назад

      а че ты не написал, что без единого поражения, в том числе и от чемпионов мира?

      0
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      Рейтинг: +415

      Врундель 54 минуты назад

      Красавцы! Группа сложная, показали характер! удачи в стыковых

      4
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      Рейтинг: +3925

      FENIX-SL 1 час назад

      эй придурок который срал украинскую сборную и возвышал нашу, ты где?
      смотри как получилось удивительсно
      обе сборные на стыках
      вот и посмотрим на каких строчках кто закончит
      ахахахахахахахах

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      x-x-x-x-x 1 час назад

      Молодцы!!!!!

      4
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      Рейтинг: +55

      Ailend 1 час назад

      Тяжко тяжко

      0
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      Рейтинг: +147

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Красавчики !

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