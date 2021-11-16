Карпин: «Сборной надо добавить яйца. У кого-то их два, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова экс-защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки о том, что национальной команде «надо добавить яйца в ключевых играх».
— Чорлука сказал, что сборной России надо добавить яйца в следующих играх.
— Абсолютно согласен.
— Как это побороть?
— Я не знаю. Все люди разные. У кого-то два яйца, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет. Те, у кого полтора, подтянутся к тем, у кого два. Я не знаю.
— Я думал, что у вас есть миссия в российском футболе.
— Ага, миссия... Яйца сделать? Какая у меня миссия?
— После одного матча просто вы не знаете, что можете сделать. После предыдущих матчей был энтузиазм, после Словении вы сияли.
— Там это было похоже на футбол. Неидеальный, но похожим, потому что они играли с мячом, а не выбивали его.
- Поражение от Хорватии (0:1) – первое для Карпина на посту тренера сборной.
- Россия сыграет в стыках в марте.
- Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
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