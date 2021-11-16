Карпин: «Сборной надо добавить яйца. У кого-то их два, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова экс-защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки о том, что национальной команде «надо добавить яйца в ключевых играх».

— Чорлука сказал, что сборной России надо добавить яйца в следующих играх.

— Абсолютно согласен.

— Как это побороть?

— Я не знаю. Все люди разные. У кого-то два яйца, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет. Те, у кого полтора, подтянутся к тем, у кого два. Я не знаю.

— Я думал, что у вас есть миссия в российском футболе.

— Ага, миссия... Яйца сделать? Какая у меня миссия?

— После одного матча просто вы не знаете, что можете сделать. После предыдущих матчей был энтузиазм, после Словении вы сияли.

— Там это было похоже на футбол. Неидеальный, но похожим, потому что они играли с мячом, а не выбивали его.

Поражение от Хорватии (0:1) – первое для Карпина на посту тренера сборной.

Россия сыграет в стыках в марте.

Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

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