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    Карпин: «Сборной надо добавить яйца. У кого-то их два, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова экс-защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки о том, что национальной команде «надо добавить яйца в ключевых играх».

    — Чорлука сказал, что сборной России надо добавить яйца в следующих играх.

    — Абсолютно согласен.

    — Как это побороть?

    — Я не знаю. Все люди разные. У кого-то два яйца, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет. Те, у кого полтора, подтянутся к тем, у кого два. Я не знаю.

    — Я думал, что у вас есть миссия в российском футболе.

    — Ага, миссия... Яйца сделать? Какая у меня миссия?

    — После одного матча просто вы не знаете, что можете сделать. После предыдущих матчей был энтузиазм, после Словении вы сияли.

    — Там это было похоже на футбол. Неидеальный, но похожим, потому что они играли с мячом, а не выбивали его.

    • Поражение от Хорватии (0:1) – первое для Карпина на посту тренера сборной.
    • Россия сыграет в стыках в марте.
    • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии26
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      Рейтинг: +597

      99-й 1 минуту назад

      а у кого-то яйцо вместо головы

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      Рейтинг: +515

      111ax 5 минут назад

      Интересно, а что смог бы Бердыев со сборной

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      Рейтинг: +4246

      Semenycch 9 минут назад

      И еще, помните как играл Ростов до Бердыева? Слезы, а не игра. Пришел действительно большой тренер и Ростов стал одним из лидеров Российского чемпионата. Ушел Бердыев, пришло говно унаследовав сильную команду и Ростов стал медленно скатываться на дно. Поменяйте уже нынешнее говно в сборной на Бердыева!

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      Рейтинг: +10034

      alex1951 12 минут назад

      На тявканье подзаборных собак ,не царское это дело реагировать.....
      Нет,вы только почитайте.....сколько в России спецов,а почему то результат тот же - Ж.О.П.А.
      Соревнование продолжается : кто кого не в остроумии ,а тупоумии превзойдет...

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      Рейтинг: +24410

      slavutiq70 20 минут назад

      Да всё правильно сказано , только не надо говорить что сам их вызвал ,,,а больше не кого вызывать , самое провальное поколение в нашем футболе ,,,,,и это не только сборная показывает , но и клубы ,,,нет игроков даже среднего европейского уровня ,,,,,

      3
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      Рейтинг: +4246

      Semenycch 20 минут назад

      Это не личность, не человек, это куча говна! Если ты, говно, пригласил футболиста в сборную, то тогда именно ты, говно, несешь ответственность за этого игрока сборной! Это у тебя нет шаров, как и совести и мозгов!
      А кроме того, ни один действительно достойный тренер никогда не позволял себе обсуждать гениталии! Я никогда такого не слышал от Бескова, Семина, Бердыева, Спаллетти и прочих, прочих, прочих. Только полное говно может снимать с себя отвесность за унизительную игру унижая игроков!

      1
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      Рейтинг: +1145

      Frankfurt Am Main > Semenycch 2 минуты назад

      заткнись ё.п.т

      0
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      Рейтинг: +1876

      Ziklop 24 минуты назад

      Валера тебе кастратами удобнее командовать, с яйцами тебе будут отвечать, в твоём стиле, а тебе не нравится это. ты главный , это твой косяк ты таких набираешь.

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      Рейтинг: +6426

      nik55 32 минуты назад

      зачем тогда приглашать тех у кого нет яиц

      2
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      Рейтинг: +12854

      ilichkadr 45 минут назад

      И это тренер сборной страны? Острослов хренов. Тот же чабан только вид сбоку.

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      Рейтинг: +4246

      Semenycch > ilichkadr 19 минут назад

      Хуже.

      1
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      Рейтинг: +175

      Боратти 52 минуты назад

      Если убрать из состава всех хряков, суммарное количество яиц в команде не изменится! Гы-гы-гы!

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