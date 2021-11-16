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  • Карпин: «Сборной надо добавить яйца. У кого-то их два, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет»

Карпин: «Сборной надо добавить яйца. У кого-то их два, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет»

16 ноября 2021, 08:53
72

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова экс-защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки о том, что национальной команде «надо добавить яйца в ключевых играх».

— Чорлука сказал, что сборной России надо добавить яйца в следующих играх.

— Абсолютно согласен.

— Как это побороть?

— Я не знаю. Все люди разные. У кого-то два яйца, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет. Те, у кого полтора, подтянутся к тем, у кого два. Я не знаю.

— Я думал, что у вас есть миссия в российском футболе.

— Ага, миссия... Яйца сделать? Какая у меня миссия?

— После одного матча просто вы не знаете, что можете сделать. После предыдущих матчей был энтузиазм, после Словении вы сияли.

— Там это было похоже на футбол. Неидеальный, но похожим, потому что они играли с мячом, а не выбивали его.

  • Поражение от Хорватии (0:1) – первое для Карпина на посту тренера сборной.
  • Россия сыграет в стыках в марте.
  • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Карпин: «Лучше бы мы проиграли Хорватии 0:3, чем 0:1 при такой игре»

Карпин не исключил уход из сборной России до стыковых матчей

Карпин – о возвращении Дзюбы в сборную: «Все может быть»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Чорлука Ведран Карпин Валерий
Комментарии (72)
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Fusballer
1637043060
Дзюбу вызывай! Пока только он доказал всей стране, что у него есть яйца!
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ilichkadr
1637044965
И это тренер сборной страны? Острослов хренов. Тот же чабан только вид сбоку.
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slavа0508
1637046447
Да всё правильно сказано , только не надо говорить что сам их вызвал ,,,а больше не кого вызывать , самое провальное поколение в нашем футболе ,,,,,и это не только сборная показывает , но и клубы ,,,нет игроков даже среднего европейского уровня ,,,,,
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neveldomha
1637048412
Я бы понял если бы такие выражения выдавал бригадир на стройке во время летучки, но главный тренер не имеет право так говорить. Даже Карполь, как бы эмоционально не вел себе на площадке, никогда себе такого не позволял. Ну какое может быть к нему уважение?
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Давид59
1637048872
Выражение, конечно, не очень приличное. Но суть дела отражает. А именно трусливую игру.
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vladik12
1637049477
Ух, Валера! Знатно поджигает. Это уже идет подготовка к стыкам - психологическая.
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Snek
1637051136
А чего у Валеры с яйцами? Пока тоже ни два, ни полтора...
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Дедуктор
1637051240
Тут такая ассоциация как то появилась. Эту бы бригаду Карпа, да с такой организацией игры (точнее, с полным отсутствием таковой), да - против ... Бельгии с Данией. На показательную порку. Позор ведь будет на фсю вулiцу. Могут и двузначные счета быть. Нету мастерства - компенсируй организацией. Тактику соответствующую подбирай. Не знаешь - шо це такое тактика? Ну, что тогда? Тогда - пинка тебе под зад. Вместе с твоими постоянно сонными подельниками. Вся суть претензий здесь и сейчас - не к результату, а к качеству игры. Которого не было ни в одном из этих семи матчей карпинской бригады. Недаром западная пресса возмущалась: такой отвратной сборной не было никогда в истории.
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порт
1637051718
Валера, прекращай в душевые подглядывать.
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derrik2000
1637052761
Как уже задолбал Карпин со своими высказываниями из американских фильмов. То два яйца, то полтора... А просто, по-русски ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ говорить уже не умеет? Хотя какой в Эстонии литературный русский язык...
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