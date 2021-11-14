Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»

Тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука прокомментировал победу над Россией (1:0) и выход на ЧМ-2022.

— Мы провели сегодня очень хорошую игру. Был хороший прессинг, хорошо атаковали, просто не допускали ничего со стороны команды России. Но мы ожидали, что будем эту игру контролировать. Конечно, не ожидали такую погоду, но забили удачный гол и счастливы, что едем на чемпионат мира.

— Перед матчем вы сказали, что были очень уверены в себе, уверенно говорили о победе. Почему так?

— Хотим — не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что команда России через стыки прошла дальше. Очень много здесь моих друзей. Буду болеть за Россию.

— Вы верите, что эта команда может пройти еще дальше?

— Конечно, могут. Они провели в этом сезоне очень много тяжелых игр и выигрывали. Надо, скажу просто по-хорватски, добавить яйца в ключевых играх.

Единственный гол в матче в свои ворота забил Федор Кудряшов .

. Хорватия пробилась на ЧМ в шестой раз.

Сборная не играла на турнире лишь один раз с 1998 года.

Модрич: «Хорватия победила заслуженно. У нас сильнейшая команда в группе»

Далич: «Хорватия доминировала над Россией весь матч. Мы создали много моментов»

Олич: «Россия сегодня удивила, вообще ничего не показала. Могли забивать 2-3»