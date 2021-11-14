Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»

Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»

14 ноября 2021, 22:37
13

Тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука прокомментировал победу над Россией (1:0) и выход на ЧМ-2022.

— Мы провели сегодня очень хорошую игру. Был хороший прессинг, хорошо атаковали, просто не допускали ничего со стороны команды России. Но мы ожидали, что будем эту игру контролировать. Конечно, не ожидали такую погоду, но забили удачный гол и счастливы, что едем на чемпионат мира.

— Перед матчем вы сказали, что были очень уверены в себе, уверенно говорили о победе. Почему так?

— Хотим — не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что команда России через стыки прошла дальше. Очень много здесь моих друзей. Буду болеть за Россию.

— Вы верите, что эта команда может пройти еще дальше?

— Конечно, могут. Они провели в этом сезоне очень много тяжелых игр и выигрывали. Надо, скажу просто по-хорватски, добавить яйца в ключевых играх.

  • Единственный гол в матче в свои ворота забил Федор Кудряшов.
  • Хорватия пробилась на ЧМ в шестой раз.
  • Сборная не играла на турнире лишь один раз с 1998 года.

Модрич: «Хорватия победила заслуженно. У нас сильнейшая команда в группе»

Далич: «Хорватия доминировала над Россией весь матч. Мы создали много моментов»

Олич: «Россия сегодня удивила, вообще ничего не показала. Могли забивать 2-3»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Чорлука Ведран
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Great Tartaria
1636918799
Хорошо говорит, по делу , без сю-сю мусю и лести в адрес соперника..... ( хотя он еще очень мягко выразил свою мысль)
Ответить
Chehofff
1636919593
При Карпине никаких яиц не будет. Ждём смены тренера.
Ответить
MaxRnD
1636921217
Умудриться не забить полудохлой сборной России за две игры ни одного гола и захлёбываться при этом от собственного бахвальства ? Где бы вы сейчас были со своей исключительностью, если бы не ляп Кудряшова ? А сухарь от Словении уж не с вами ли, самовлюблёнными мажорами, часом случился ? Я тихо охреневаю от такого нарциссизма. Большие комплексы маленьких и обиженных пигмейских народностей
Ответить
Красногорск_Фан
1636921648
Ну полагаю чорлука по дружески готов послужить донором. Пересадим. Выиграем стыки.
Ответить
Plyash
1636965750
Да нет,тут как раз наоборот всё - хреновому танцору яйца мешают.Оскопить всех к едреней Фене без исключения,авось бегать полегче станет.
Ответить
Vitaga
1636974098
как раз хорваты ничего не показали. возили-возили а забить сами так и не смогли. на ЧМ провалятся
Ответить
Главные новости
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
9
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
9
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
2
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+