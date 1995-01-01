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    Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»

    Тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука прокомментировал победу над Россией (1:0) и выход на ЧМ-2022.

    — Мы провели сегодня очень хорошую игру. Был хороший прессинг, хорошо атаковали, просто не допускали ничего со стороны команды России. Но мы ожидали, что будем эту игру контролировать. Конечно, не ожидали такую погоду, но забили удачный гол и счастливы, что едем на чемпионат мира.

    — Перед матчем вы сказали, что были очень уверены в себе, уверенно говорили о победе. Почему так?

    — Хотим — не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что команда России через стыки прошла дальше. Очень много здесь моих друзей. Буду болеть за Россию.

    — Вы верите, что эта команда может пройти еще дальше?

    — Конечно, могут. Они провели в этом сезоне очень много тяжелых игр и выигрывали. Надо, скажу просто по-хорватски, добавить яйца в ключевых играх.

    • Единственный гол в матче в свои ворота забил Федор Кудряшов.
    • Хорватия пробилась на ЧМ в шестой раз.
    • Сборная не играла на турнире лишь один раз с 1998 года.

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    Олич: «Россия сегодня удивила, вообще ничего не показала. Могли забивать 2-3»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2673

      Красногорск_Фан 2 минуты назад

      Ну полагаю чорлука по дружески готов послужить донором. Пересадим. Выиграем стыки.

      0
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      Рейтинг: +47681

      MaxRnD 9 минут назад

      Умудриться не забить полудохлой сборной России за две игры ни одного гола и захлёбываться при этом от собственного бахвальства ? Где бы вы сейчас были со своей исключительностью, если бы не ляп Кудряшова ? А сухарь от Словении уж не с вами ли, самовлюблёнными мажорами, часом случился ?

      Я тихо охреневаю от такого нарциссизма. Большие комплексы маленьких и обиженных пигмейских народностей

      2
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      Рейтинг: +11132

      Cleaner 21 минуту назад

      И ГОЛОВУ бы еще добавить соображающую. В виде НОВОГО тренера. У Карпина в голове одни интриги...(

      0
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      ...
      Рейтинг: +14218

      Persona_non_Grata > Cleaner 3 минуты назад

      А у тебя в голове только неприязнь к Карпину (((

      1
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      Рейтинг: +47681

      MaxRnD > Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Это диагноз, к нему уже пора привыкнуть, как к окружающему антуражу

      1
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      Рейтинг: +14218

      Persona_non_Grata > MaxRnD 8 секунд назад

      Да всё как то верю в человеческий разум - наивный )))

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      Рейтинг: +123

      Вот оно чё Михалыч 33 минуты назад

      скажу просто по-хорватски, --- Расея без яиц....Вот оно чо, мужики, вот оно чо.

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      Рейтинг: +219

      Chehofff 36 минут назад

      При Карпине никаких яиц не будет. Ждём смены тренера.

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      Рейтинг: +123

      Вот оно чё Михалыч > Chehofff 30 минут назад

      Ладно...Черчесов возвращается ))

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      Рейтинг: +14218

      Persona_non_Grata > Chehofff 1 минуту назад

      Вот когда будет другой тренер и достигнет лучших результатов - можно будет и про яйца , а пока ... сравнивай со сборной Черечесова , не уверен , что в стыки попали бы !

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      Рейтинг: +281

      Great Tartaria 49 минут назад

      Хорошо говорит, по делу , без сю-сю мусю и лести в адрес соперника..... ( хотя он еще очень мягко выразил свою мысль)

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