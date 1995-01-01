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    Олич: «Россия сегодня удивила, вообще ничего не показала. Могли забивать 2-3»

    Тренер сборной Хорватии Ивица Олич дал комментарий после победы над Россией в матче отборочного этапа ЧМ-2022.

    «Тяжелые погодные условия. На поле во время второго тайма сборной России было легче обороняться.

    Сегодня меня Россия удивила, вообще ничего не показала. Всего три момента за игру. Хорватия была лучше. Могли сегодня и 2-3 забивать», – сказал Олич.

    • Хорватия победила со счетом 1:0.
    • Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил Федор Кудряшов.
    • Хорваты вышли на ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:03
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11123

      Cleaner 32 минуты назад

      Олич, все по делу. Россия сегодня и ВСЕ игры при Карпине не показала НИ-ЧЕ-ГО. И крыть нечем.

      1
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      Рейтинг: +227

      veksill > Cleaner 15 минут назад

      с такими игроками ничего удивительного. нужно менять весь состав

      0
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      Рейтинг: +11123

      Cleaner > veksill 12 минут назад

      Менять тренера. А новый пусть чешет репу и решает, с кем идти в весну. Карпину не верю, о чем говорил всю осень. Как неадекватно он команду принял, так же неадекватно всю осень с ней и работал. Мне так кажется, что ДЗЮБА волновал Валеру больше, чем все остальное.

      0
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      Рейтинг: -127

      СуперПАВ9 39 минут назад

      А вы че показали болаболы?

      2
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      Рейтинг: +47654

      MaxRnD 40 минут назад

      А чего ж не забила-то ? Вылезли на шару и радуйтесь молча в тряпочку...

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      Рейтинг: +11123

      Cleaner > MaxRnD 11 минут назад

      На шару? Хорватия все 90 минут возила нашу сборную по своему болоту.

      0
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      Рейтинг: +47654

      MaxRnD > Cleaner 10 минут назад

      И ?

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