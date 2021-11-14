Олич: «Россия сегодня удивила, вообще ничего не показала. Могли забивать 2-3»

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич дал комментарий после победы над Россией в матче отборочного этапа ЧМ-2022.

«Тяжелые погодные условия. На поле во время второго тайма сборной России было легче обороняться.

Сегодня меня Россия удивила, вообще ничего не показала. Всего три момента за игру. Хорватия была лучше. Могли сегодня и 2-3 забивать», – сказал Олич.