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    Олич – о победе Хорватии над Россией: «На ЧМ-2018 была равная игра, сейчас – в одни ворота»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу сборной Хорватии над Россией (1:0) в отборе ЧМ-2022.

    «Россия образца ЧМ-2018 была сильнее? Конечно, однозначно. Тогда силы были равны, а шансы – 50 на 50.

    В 2018-м нам пришлось очень трудно с русскими. Но тогда и мотивация у них была намного выше – домашний чемпионат мира, свои болельщики. Тогда была равная игра, сейчас – в одни ворота. Невозможно сравнивать», – сказал Олич.

    • На ЧМ-2018 Россия уступила Хорватии в 1/4 финала лишь в серии пенальти.
    • В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.
    • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

    Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»

    Олич: «Россия сегодня удивила, вообще ничего не показала. Могли забивать 2-3»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2154

      Блямба 2 минуты назад

      "Я вчера видел раков по пять рублей.
      Но больших.
      Но по пять рублей…
      Правда, большие…
      но по пять рублей…
      но очень большие…
      хотя и по пять…
      но очень большие…
      правда, и по пять рублей…
      но зато большие…
      хотя по пять, но большие…
      а сегодня были по три,
      но маленькие, но по три…
      но маленькие…
      зато по три…
      хотя совсем маленькие…
      поэтому по три…
      хотя маленькие…
      зато по три…"(с)

      0
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      Рейтинг: +4238

      Zubo 39 минут назад

      С большим трудом вы выиграли, повезло вам что мячик отскочил, тренер рыдал, так что не ври Олич, ты же профессионал

      1
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      Рейтинг: +71

      Mefestion > Zubo 22 минуты назад

      Ты вообще видел вчерашний матч? Владение мяча доходил до 80% времени, это не футбол, это позор

      1
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      Рейтинг: +8383

      Alekxei Z. 40 минут назад

      Всё верно , не поспоришь.

      1
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      Рейтинг: +47721

      MaxRnD 58 минут назад

      При игре в одни ворота, в эти самые ворота за две игры забить почему-то НИЧЕГО не смогли. Как так-то ?

      Олич, проснись (или проспись)

      2
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      Рейтинг: +11236

      DeStar > MaxRnD 50 минут назад

      а как назвать команду которая на чужую половину поля попадала пару раз?)не уж то футбольной командой?)

      2
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      Рейтинг: +47721

      MaxRnD > DeStar 33 минуты назад

      В послематчевых интервью каких официальных представителей сборной России звучат слова, которые НЕ соответствуют реальности или сильно её приукрашивают ?

      Ни в одном нашем интервью я пока не встретил откровенного и лицемерного вранья, так что при чём тут сборная России ?

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      Рейтинг: +4238

      Zubo > DeStar 32 минуты назад

      Это тактический план, за владение мячом на табло очки не ставят, если не понимаешь в футболе я тебе отвечу : как назвать команду которая за 90 минт не смогла забить гол ? Бездарной только, если все что сделано на поле не приносит результата значит это все равно что ничего не сделано, хорватия чудом отскочила, спроси у их тренера почему он рыдал на скамейке

      2
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      Рейтинг: +11236

      DeStar > MaxRnD 20 минут назад

      Ты какой-то неадекватный человек здесь новый?
      или это у тебя стиль общаться вопросами?
      выше Олич все правильно сказал, на чм 2018 игра была равна, а сейчас в одни ворота.
      Почитай интервью " наших" после побед над мальтами в стиле " теперь мы можем выиграть у любого"

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      Рейтинг: +11236

      DeStar > Zubo 16 минут назад

      этот тренер рыдает постоянно , или ты про тренеру судишь о накале ситуации? хорваты. Думаю, и со второго места в стыках имели шансы на проход дальше.
      я знаю что это была тактика выносить мяч подальше с первых минут, только почему такие как ты, да уверен и ты, смотря аналогичные матчи иных команд рпл, сборных или игру с участием любимой команды прыскался бы желчью если бы увидел такой футбол. а тут вышли 11 ребят ,постояли в штрафной и проиграли, вся история. Если бы не погода и убогое поле план Сб. России закончился бы минуте на 20ой, и они бы не знали что делать с хорватами когда нужно забивать, как и не знали это в конце матча после того как пропустили.
      Но самое важное я нигде не сказал что Сб россия дно и игроки мудаки, я понимаю что это был план, которого они придерживались, но я дико ржу когда пишут что уровень сборных примерно одинаковые и вообще хорваты слабаки) А то что команда которая слабее на бумаге и по факту пыталась выстоять удовлетовряющую их ничью - вполне логично

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      Рейтинг: +8398

      САДЫЧОК 1 час назад

      Правильно Олич говорит !

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      Рейтинг: +4237

      Semenycch 1 час назад

      Все верно! Хороший тренер достойно подготовил сборную к важным матчам, а говно не смогло это сделать!

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      Рейтинг: +4136

      mopecekca > Semenycch 1 час назад

      у тебя праздник второй день, обоссышь?

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      Рейтинг: +8398

      САДЫЧОК > Semenycch 1 час назад

      Ставлю плюс , но ты тот ещё фрукт !

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      Рейтинг: +9507

      Fusballer > Semenycch 1 час назад

      На евро особенно достойно подготовил!

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      Рейтинг: +4237

      Semenycch > САДЫЧОК 52 минуты назад

      Да и ты не подарок! :)

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