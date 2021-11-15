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  • Олич – о победе Хорватии над Россией: «На ЧМ-2018 была равная игра, сейчас – в одни ворота»

Олич – о победе Хорватии над Россией: «На ЧМ-2018 была равная игра, сейчас – в одни ворота»

15 ноября 2021, 17:11
35

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу сборной Хорватии над Россией (1:0) в отборе ЧМ-2022.

«Россия образца ЧМ-2018 была сильнее? Конечно, однозначно. Тогда силы были равны, а шансы – 50 на 50.

В 2018-м нам пришлось очень трудно с русскими. Но тогда и мотивация у них была намного выше – домашний чемпионат мира, свои болельщики. Тогда была равная игра, сейчас – в одни ворота. Невозможно сравнивать», – сказал Олич.

  • На ЧМ-2018 Россия уступила Хорватии в 1/4 финала лишь в серии пенальти.
  • В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.
  • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»

Олич: «Россия сегодня удивила, вообще ничего не показала. Могли забивать 2-3»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Олич Ивица
Комментарии (35)
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САДЫЧОК
1636986573
Правильно Олич говорит !
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MaxRnD
1636987758
При игре в одни ворота, в эти самые ворота за две игры забить почему-то НИЧЕГО не смогли. Как так-то ? Олич, проснись (или проспись)
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Zubo
1636988872
С большим трудом вы выиграли, повезло вам что мячик отскочил, тренер рыдал, так что не ври Олич, ты же профессионал
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Блямба
1636991586
"Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших. Но по пять рублей… Правда, большие… но по пять рублей… но очень большие… хотя и по пять… но очень большие… Ну звери! а сегодня были по три, но маленькие, но по три… но маленькие… зато по три… хотя совсем маленькие… поэтому по три… "(с)
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Вомбат
1636998481
Ну при чем тут мотивация. Составы команд были другие. У Хорватии тоже состав ослаб, так как Модрич и Перишич не молодеют, а Срна и Вида вообще закончили. Но у России состав ослаб катастрофически, как и вообще весь росфутбол. Выход только один. Ужесточить лимит. Пусть Жиго, Барриос, Азмун, Крыховяк, Кабелла, Мурило и прочие сантосы уматывают за границу. Пусть наши родные Пупкин, Дудкин, Тяпкин и Тряпкин получают такую зарплату, как сейчас имеют эти легионеры. Иными словами пусть наши ногомячисты имеют не в 10 раз больше, чем они заслуживают по игре (как сейчас), а в 20. И тогда они точно попадут на Олимпиаду. Ведь, как нам недавно популярно объяснили, лучше всего мотивируют наших спортсменов именно незаслуженные деньги.
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Йост
1637003969
Один кривоногий (Кудряшов) помог другим кривоногим (сб. Хорватия) - вот и весь расклад матча...
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