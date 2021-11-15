Олич – о победе Хорватии над Россией: «На ЧМ-2018 была равная игра, сейчас – в одни ворота»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу сборной Хорватии над Россией (1:0) в отборе ЧМ-2022.

«Россия образца ЧМ-2018 была сильнее? Конечно, однозначно. Тогда силы были равны, а шансы – 50 на 50.

В 2018-м нам пришлось очень трудно с русскими. Но тогда и мотивация у них была намного выше – домашний чемпионат мира, свои болельщики. Тогда была равная игра, сейчас – в одни ворота. Невозможно сравнивать», – сказал Олич.

На ЧМ-2018 Россия уступила Хорватии в 1/4 финала лишь в серии пенальти.

В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.

поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах. Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»

Олич: «Россия сегодня удивила, вообще ничего не показала. Могли забивать 2-3»