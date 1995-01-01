Олич – о победе Хорватии над Россией: «На ЧМ-2018 была равная игра, сейчас – в одни ворота»

"Я вчера видел раков по пять рублей.
Но больших.
Но по пять рублей…
Правда, большие…
но по пять рублей…
но очень большие…
хотя и по пять…
но очень большие…
правда, и по пять рублей…
но зато большие…
хотя по пять, но большие…
а сегодня были по три,
но маленькие, но по три…
но маленькие…
зато по три…
хотя совсем маленькие…
поэтому по три…
хотя маленькие…
зато по три…"(с)
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу сборной Хорватии над Россией (1:0) в отборе ЧМ-2022.
«Россия образца ЧМ-2018 была сильнее? Конечно, однозначно. Тогда силы были равны, а шансы – 50 на 50.
В 2018-м нам пришлось очень трудно с русскими. Но тогда и мотивация у них была намного выше – домашний чемпионат мира, свои болельщики. Тогда была равная игра, сейчас – в одни ворота. Невозможно сравнивать», – сказал Олич.
- На ЧМ-2018 Россия уступила Хорватии в 1/4 финала лишь в серии пенальти.
- В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.
- Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»
Олич: «Россия сегодня удивила, вообще ничего не показала. Могли забивать 2-3»