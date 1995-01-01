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    Кафанов: «Сафонов – вратарь номер один в России, хотя на первый сбор он даже в пятeрку не попал»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

    «На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов вратарь номер один. Дальше – все будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятeрку вратарей.

    Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, все зависит от Матвея.

    В моменте с обыгрышем нападающего в первом тайме он все делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли.

    Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать еe более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру.

    Мы сейчас говорили с Матвеем в самолeте. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же», – сказал Кафанов.

    • Сафонова признали лучшим игроком матча Хорватия – Россия.
    • Он отбил 5 ударов в створ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +734

      ARSteven89 30 минут назад

      Летом "Зенит" выйдет на "Краснодар" с предложением о трансфере Сафонова, апеллируя участием в ЛЧ.

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      Рейтинг: +22655

      vladimir-7 1 час назад

      Кафанов подтвердил, что главный тренер во вратарях не разбирается (сам Карпин сказал об этом), другой тренер вратарей, не далеко ушел от главного тренера в отборе вратарей в сборную.

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      Рейтинг: +8375

      Alekxei Z. 1 час назад

      Опять поют дифирамбы.
      Дай Бог памяти , он отбил три удара. Два головой в него (Трудно сквозь себя пропустить) и дальний удар Брозовича , но там сила и высота были удобные. Не накосячил - это ДА, но это вообще-то его работа.

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