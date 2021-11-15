Кафанов: «Сафонов – вратарь номер один в России, хотя на первый сбор он даже в пятeрку не попал»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов вратарь номер один. Дальше – все будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятeрку вратарей.

Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, все зависит от Матвея.

В моменте с обыгрышем нападающего в первом тайме он все делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли.

Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать еe более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру.

Мы сейчас говорили с Матвеем в самолeте. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же», – сказал Кафанов.