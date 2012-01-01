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    Тарасов: «Давайте не будем хейтить сборную. Россия обязательно будет на ЧМ»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поддержал национальную команду после поражения от Хорватии в отборе ЧМ-2022.

    «Ребята, давайте не будем хейтить. И отдельно Феде Кудряшову хочу сказать: не расстраивайся, со всеми бывает. Мы верим в вас всe равно. Ждeм весны. Мы обязательно будем на чемпионате мира», – сказал Тарасов.

    • В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых играх.
    • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
    • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

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    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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