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  • Тарасов: «Давайте не будем хейтить сборную. Россия обязательно будет на ЧМ»

Тарасов: «Давайте не будем хейтить сборную. Россия обязательно будет на ЧМ»

15 ноября 2021, 01:40
5

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поддержал национальную команду после поражения от Хорватии в отборе ЧМ-2022.

«Ребята, давайте не будем хейтить. И отдельно Феде Кудряшову хочу сказать: не расстраивайся, со всеми бывает. Мы верим в вас всe равно. Ждeм весны. Мы обязательно будем на чемпионате мира», – сказал Тарасов.

  • В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых играх.
  • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
  • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

Россия ни разу не пробила в створ в матче с Хорватией. Такого не было четыре года

Уткин – об автоголе Кудряшова: «Любой хорват с травмой катается по земле. У нас хромой ковыляет в штрафную»

Карпин: «Заслуженное поражение. Ни одного момента не создали, боялись мяча, не хотели навязывать контригру»

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Тарасов Дмитрий
Комментарии (5)
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Давид59
1636953400
Оптимист! Молодец! Помню двух оптимистов, которые комментировали Россия-Уругвай на ЧМ. Да, надо верить. Но оснований для этого оооочень мало.
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фанат джигурды
1636962706
Многие жители нашей необъятной страны после n-ного количества принятого внутрь алкоголя тоже считают, что Поветкин или Хабиб для них не соперники((((
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paracetamol
1636965672
А чё ей там делать с такой игрой?
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yaran56
1636968997
Каждый раз попадая на ЧМ сборная показывала скучный футбол оно и нам не надо а другим тем более, если только всякие рисунки из под футболки показывать.
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Axe111
1636998409
Зачем ей там быть лол
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