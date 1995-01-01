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    Ловрен – об 1:0 с Россией: «Сафонов был просто невероятен. Хорватия заслужила победу»

    Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о победе над Россией (1:0) в отборе ЧМ-2022.

    «Это была сложная игра. С первой минуты показали своe качество, создали огромное количество моментов. Но Сафонов был сегодня просто невероятен. Во втором тайме очень сложно стало играть из-за дождя, поле было ужасным. Но все вместе мы заслужили победу.

    Россия — хорошая команда, но мы были лучше, с нами были фанаты, которые сделали достижение итогового успеха легче», – сказал Ловрен.

    • Единственный гол в матче в свои ворота забил Федор Кудряшов.
    • Хорватия пробилась на ЧМ в шестой раз.
    • Сборная не играла на турнире лишь один раз с 1998 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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