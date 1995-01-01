Дуймович – россиянам: «Переживать не стоит, на ЧМ-2022 вы сможете попасть через стыковые матчи»

Люблю предматчевый взаимный троллинг
Бывший полузащитник сборной Хорватии и «Локомотива» Томислав Дуймович поделился ожиданиями от решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Он успокоил россиян.
– Что нужно сделать сборной России, чтобы не проиграть в Сплите и выйти на чемпионат мира с первого места?
– Вам достаточно набрать одно очко, и это скажется на игре: футболисты в первые 20-30 минут сосредоточатся на том, чтобы не пропустить, не станут часто атаковать. И если по истечении получаса встречи на табло будут гореть 0:0, россиянам будет легче добиться необходимого результата.
С другой стороны, если хорваты быстро откроют счет, сборной России придется рисковать, открываться и делать все возможное, чтобы забить. И это тоже пойдет нам на руку. Так что переживать не стоит, на чемпионат мира вы сможете попасть через стыковые матчи.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд.
- Россия – 6.
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