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    Дуймович – россиянам: «Переживать не стоит, на ЧМ-2022 вы сможете попасть через стыковые матчи»

    Бывший полузащитник сборной Хорватии и «Локомотива» Томислав Дуймович поделился ожиданиями от решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Он успокоил россиян.

    – Что нужно сделать сборной России, чтобы не проиграть в Сплите и выйти на чемпионат мира с первого места?

    – Вам достаточно набрать одно очко, и это скажется на игре: футболисты в первые 20-30 минут сосредоточатся на том, чтобы не пропустить, не станут часто атаковать. И если по истечении получаса встречи на табло будут гореть 0:0, россиянам будет легче добиться необходимого результата.

    С другой стороны, если хорваты быстро откроют счет, сборной России придется рисковать, открываться и делать все возможное, чтобы забить. И это тоже пойдет нам на руку. Так что переживать не стоит, на чемпионат мира вы сможете попасть через стыковые матчи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1487

      Олег1204 4 минуты назад

      Люблю предматчевый взаимный троллинг

      0
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      Рейтинг: +565

      RJM555 6 минут назад

      успокоил.....

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