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  • Дуймович – россиянам: «Переживать не стоит, на ЧМ-2022 вы сможете попасть через стыковые матчи»

Дуймович – россиянам: «Переживать не стоит, на ЧМ-2022 вы сможете попасть через стыковые матчи»

14 ноября 2021, 13:35
11

Бывший полузащитник сборной Хорватии и «Локомотива» Томислав Дуймович поделился ожиданиями от решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Он успокоил россиян.

– Что нужно сделать сборной России, чтобы не проиграть в Сплите и выйти на чемпионат мира с первого места?

– Вам достаточно набрать одно очко, и это скажется на игре: футболисты в первые 20-30 минут сосредоточатся на том, чтобы не пропустить, не станут часто атаковать. И если по истечении получаса встречи на табло будут гореть 0:0, россиянам будет легче добиться необходимого результата.

С другой стороны, если хорваты быстро откроют счет, сборной России придется рисковать, открываться и делать все возможное, чтобы забить. И это тоже пойдет нам на руку. Так что переживать не стоит, на чемпионат мира вы сможете попасть через стыковые матчи.

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Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Хорватия Дуймович Томислав
Комментарии (11)
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RJM555
1636888770
успокоил.....
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Олег1204
1636888862
Люблю предматчевый взаимный троллинг
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Форвард 79
1636890216
Вы тоже не переживайте, Хорватия так же спокойно выйдет через стыки. Чего я Вам искрене желаю
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Enter2006
1636890608
Нужен быстрый гол, но от сборной России. И не сдохнуть под конец матча, как обычно бывает.
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ArReal
1636890667
Смотри как бы ты туда через стыки не попал!
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Красногорск_Фан
1636891105
Главное. Не давать Феде бить пенальти. В остальном удачи в стыках "братья" - хорваты.
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житель СПб
1636892288
Он все правильно сказал: в том смысле. что надо не пропустить в первые полчаса! А чем дальше - тем более нервными и рискованными станут хорваты, и вот тут их и надо подловить на контр-атаке. Классика..
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Dr.Metal
1636895777
Через стыки пусть сами хорваты идут
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serglider
1636902163
Неее... через стыки, мы точно не пройдем! С хорватами мы на ЧМ в основное время в ничью сыграли, в отборе дома ничья была, то есть психологически не проиграть хорватам мы уже готовы! Если функционально, во втором тайме наши не подсядут, то большая вероятность - не проиграть... Валере нужно смотреть в оба, кто из игроков проседает физически... Ну и замены обязательно нужны, хорваты вроде то же не очень свежо выглядят, к тому же игроки не молодые, правда опытные... Так что будем посмотреть))) Через 45-50 минут все решится... держим кулачки за наших!
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АЛЕКС 58
1636904854
Делать нам там нечего, на ЧМ.
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