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    Отбор ЧМ-2022. Дания добилась девятой победы подряд, обыграв Фареры; Австрия уступала в счете, но справилась с Израилем

    Сборная Дании идет в текущем отборе чемпионата мира-2022 без потерь. В очередном туре полуфиналист последнего Евро обыграл Фарерские острова. Путевка в Катар у датчан уже есть.

    В другой встрече Австрия добилась волевой победы над Израилем, но обе команды уже не претендуют на первые два места в группе.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа F. 9-й тур

    Дания – Фарерские острова – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сков Ольсен, 18; 2:0 – Брун-Ларсен, 63; 2:1 – Ольсен, 89; 3:1 – Меле, 90+3.

    Австрия – Израиль – 4:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Биттон, 33; 1:1 – Арнаутович, 51 (с пенальти); 1:2 – Перец, 59; 2:2 – Шауб, 62; 3:2 – Шауб, 72; 4:2 – Забитцер, 84.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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