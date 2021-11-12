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    Кононов – претендент на должность тренера «Колоса»

    Клуб УПЛ «Колос» ищет нового главного тренера. В число кандидатов входит Олег Кононов, ранее работавший в «Спартаке».

    Также в Ковалевке рассматривают Патрика ван Леувена, последним местом работы которого был «Маккаби» из Тель-Авива.

    • Кононов не тренирует с прошлого года, когда покинул «Ригу».
    • С ней он выигрывал чемпионат Латвии.
    • «Колос» идет в УПЛ 11-м.

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    Источник: «Динамомания»

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    12.11.2021 22:51
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