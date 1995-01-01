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    Отбор ЧМ-2022. Германия забила девять мячей Лихтенштейну, Испания минимально победила Грецию, Португалия потеряла очки в игре с Ирландией

    Завершились еще четыре матча девятого тура отбора ЧМ-2022.

    В группе A Португалия на выезде сыграла вничью с Ирландией.

    Испания благодаря голу с пенальти взяла верх над Грецией в группе B.

    В группе J Румыния и Исландия обошлись без забитых мячей, зато Германия поразила ворота Лихтенштейна девять раз.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа A. 9-й тур

    Ирландия – Португалия – 0:0 (0:0)

    Удаление: нет – Пепе, 82.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа B. 9-й тур

    Греция – Испания – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Сарабия, 26 (с пенальти).

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J. 9-й тур

    Румыния – Исландия – 0:0 (0:0)

    Германия – Лихтенштейн – 9:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Гюндоган, 11 (с пенальти); 2:0 – Кауфманн, 20 (в свои ворота); 3:0 – Сане, 22; 4:0 – Ройс, 23; 5:0 – Сане, 49; 6:0 – Мюллер, 76; 7:0 – Баку, 80; 8:0 – Мюллер, 86; 9:0 – Геппель, 89 (в свои ворота).

    Удаление: нет – Хофер, 9.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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