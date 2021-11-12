Отбор ЧМ-2022. Германия забила девять мячей Лихтенштейну, Испания минимально победила Грецию, Португалия потеряла очки в игре с Ирландией

Завершились еще четыре матча девятого тура отбора ЧМ-2022.
В группе A Португалия на выезде сыграла вничью с Ирландией.
Испания благодаря голу с пенальти взяла верх над Грецией в группе B.
В группе J Румыния и Исландия обошлись без забитых мячей, зато Германия поразила ворота Лихтенштейна девять раз.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа A. 9-й тур
Ирландия – Португалия – 0:0 (0:0)
Удаление: нет – Пепе, 82.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа B. 9-й тур
Гол: 0:1 – Сарабия, 26 (с пенальти).
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J. 9-й тур
Румыния – Исландия – 0:0 (0:0)
Германия – Лихтенштейн – 9:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Гюндоган, 11 (с пенальти); 2:0 – Кауфманн, 20 (в свои ворота); 3:0 – Сане, 22; 4:0 – Ройс, 23; 5:0 – Сане, 49; 6:0 – Мюллер, 76; 7:0 – Баку, 80; 8:0 – Мюллер, 86; 9:0 – Геппель, 89 (в свои ворота).
Удаление: нет – Хофер, 9.