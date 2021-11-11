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Германия - Лихтенштейн

11.11.2021, Четверг, 22:45 мск Трансляция: Матч! Футбол 3 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур Германия - Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа J
4 тур
2 сентября, четверг 21:45 Лихтенштейн 0:2 Германия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 4
5 тур
28 марта, суббота 22:00 Германия 4:0 Лихтенштейн
1 тур
6 сентября, суббота 22:45 Лихтенштейн 0:6 Германия
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 10 9 0 1 36:4 +32 27
2. Северная Македония 10 5 3 2 23:11 +12 18
3. Румыния 10 5 2 3 13:8 +5 17
4. Армения 10 3 3 4 9:20 -11 12
5. Исландия 10 2 3 5 12:18 -6 9
6. Лихтенштейн 10 0 1 9 2:34 -32 1
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    Рейтинг: +7402

    Старикан 12 ноября 2021, 17:45

    Еще и против десятерых целый матч играли...

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    Рейтинг: +890

    3meeeD 11 ноября 2021, 23:12

    Красная.Да будет немецкое порно

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