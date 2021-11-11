Германия - Лихтенштейн

Еще и против десятерых целый матч играли...
|4 тур
|2 сентября, четверг
|21:45
|Лихтенштейн
|0:2
|Германия
|4 тур
|2 сентября, четверг
|21:45
|Лихтенштейн
|0:2
|Германия
|5 тур
|28 марта, суббота
|22:00
|Германия
|4:0
|Лихтенштейн
|1 тур
|6 сентября, суббота
|22:45
|Лихтенштейн
|0:6
|Германия
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Германия
|10
|9
|0
|1
|36:4
|+32
|27
|2.
|Северная Македония
|10
|5
|3
|2
|23:11
|+12
|18
|3.
|Румыния
|10
|5
|2
|3
|13:8
|+5
|17
|4.
|Армения
|10
|3
|3
|4
|9:20
|-11
|12
|5.
|Исландия
|10
|2
|3
|5
|12:18
|-6
|9
|6.
|Лихтенштейн
|10
|0
|1
|9
|2:34
|-32
|1