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    Жиго избежал серьезной травмы

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии здоровья центрального защитника Самуэля Жиго.

    «Травма у Жиго была несерьeзной, это последствия игры в четверг. Он почувствовал дискомфорт и сказал об этом мне», – сообщил Витория.

    • Француз получил повреждение на разминке перед дерби с «Локомотивом» (1:1).
    • В текущем сезоне Жиго забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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