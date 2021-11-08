Жиго избежал серьезной травмы

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии здоровья центрального защитника Самуэля Жиго.

«Травма у Жиго была несерьeзной, это последствия игры в четверг. Он почувствовал дискомфорт и сказал об этом мне», – сообщил Витория.

Француз получил повреждение на разминке перед дерби с «Локомотивом» (1:1).

В текущем сезоне Жиго забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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