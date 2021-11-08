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  • Витория: «Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым»

Витория: «Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым»

8 ноября 2021, 09:19
19

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым. Я принимаю это решение, хоть оно мне и не нравится, но манера судейства сегодня была не очень.

В ситуации с Литвиновым странно, «Локомотиву» за такое в дерби карточки не дают, а нам – дают. Это не самое справедливое решение», – сказал Витория.

  • Дерби обслуживал Иван Сиденков.
  • Арбитр удалил Литвинова на 35-й минуте за вторую желтую карточку.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Литвинов Руслан Витория Руй
Комментарии (19)
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acor94
1636354208
Спартачи, кто смотрел матч. По делу Литвинова удалили или опять зенит купил судей?
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SLADE2019
1636355818
Обе желтые карточки законные. Все справедливо. А Витории ко всем своим проблемам еще и правила игры изучить не помешало бы.
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Andrew01
1636356858
Первую можно не давать было, такие нарушения обычно не наказываются в начале матча. Ну придержал руками когда игрок выбегал из своей штрафной, таких в каждом матче по 2-3 нарушения, а тут на 10 минуте карточка за срыв перспективной атаки что ли? еще 70 метров бежать надо было. Первая не по делу, а вот вторая уже заслуженная. Выходит судья немного напортачил, показав первую карточку. А уже во втором тайме судья поплыл и не показал заслуженные 3-4 карточки спартаковцам
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мы_не_рабы
1636360459
Да всё по делу. И первая и вторая. Первая - вообще глупая, вторая - от излишнего рвения. А во втором тайме, когда Спартак "завёлся" и начал "выгрызать" мяч вместе с ногами игроков Локо, судья откровенно поплыл. Там жёлтые были стопроцентные. Главное что бы в ЛЕ так не играли.
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sochi-2013
1636366082
Чушь! Из-за давления на судей, которые боятся показывать карточки, по полкоманды в лазарете. Надо своих игроков учить ИГРАТЬ, а не ВЫГРЫЗАТЬ! На ТВ повторах видно, что много умышленных нарушений, могущих привести к тяжелым травмам. Наступают на стопу, ахилл, прыжки коленом вперед...
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zigbert
1636372016
Вторая карточка Литвинова конечно по делу. Но вот первая и тем более в начале матча да еще на половине поля Локомотива. Да, задержал игрока руками но посмотрите в каждом матче таких захватов множество и желтые карточки арбитры дают не всегда. Конечно Литвинову надо было помнить об этом нарушении но он парень горячий и иногда действует безрассудно.
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maygli
1636372846
Первая карточка Литвинову вообще ни о чём, чуть коснулся, слегка зацепил, в ЛЧ за такое даже игру не останавливают. Вторая абсолютно по делу, пусть Руй не киздит, в ситуации Жемалетдинова на Зобнине было по другому, никакой аналогии.
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maygli
1636373228
До удаления, игроки Локомотива играли грубее, фолили идя в стыки, конкретно срубая игроков Спартака, после удаления обозлённые спартаковцы уже не жалели игроков Локо.
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ySS
1636381595
Не тот случай вообще, чтобы рассуждать про справедливость. Где-то увидел судья, где-то нет, в общем и целом, результат сделал не он, а футболисты.
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житель СПб
1636394613
Что делать... Зениту вообще красные за это дают.
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