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    Витория: «Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым. Я принимаю это решение, хоть оно мне и не нравится, но манера судейства сегодня была не очень.

    В ситуации с Литвиновым странно, «Локомотиву» за такое в дерби карточки не дают, а нам – дают. Это не самое справедливое решение», – сказал Витория.

    • Дерби обслуживал Иван Сиденков.
    • Арбитр удалил Литвинова на 35-й минуте за вторую желтую карточку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3900

      мы_не_рабы 1 час назад

      Да всё по делу. И первая и вторая. Первая - вообще глупая, вторая - от излишнего рвения. А во втором тайме, когда Спартак "завёлся" и начал "выгрызать" мяч вместе с ногами игроков Локо, судья откровенно поплыл. Там жёлтые были стопроцентные. Главное что бы в ЛЕ так не играли.

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      Рейтинг: +980

      Andrew01 2 часа назад

      Первую можно не давать было, такие нарушения обычно не наказываются в начале матча. Ну придержал руками когда игрок выбегал из своей штрафной, таких в каждом матче по 2-3 нарушения, а тут на 10 минуте карточка за срыв перспективной атаки что ли? еще 70 метров бежать надо было.
      Первая не по делу, а вот вторая уже заслуженная. Выходит судья немного напортачил, показав первую карточку.
      А уже во втором тайме судья поплыл и не показал заслуженные 3-4 карточки спартаковцам

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      Рейтинг: +350

      SLADE2019 2 часа назад

      Обе желтые карточки законные. Все справедливо. А Витории ко всем своим проблемам еще и правила игры изучить не помешало бы.

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      Рейтинг: +2105

      acor94 3 часа назад

      Спартачи, кто смотрел матч. По делу Литвинова удалили или опять зенит купил судей?

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      Рейтинг: +9085

      Fusballer > acor94 3 часа назад

      Да вроде справедливо. Вторая ЖК точно. По первой повтор не видел.

      1
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      Рейтинг: +3136

      R_a_i_n > acor94 1 час назад

      по делу все. а срач начался из-за того, что Жемалетдинову в похожей ситуации за минуту до этого не дали тоже вторую желтую. а так Зенит конечно скупил наш футбол во всех сферах.

      2
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      Рейтинг: +9085

      Fusballer > R_a_i_n 1 час назад

      Только не Зенит, а питерские и Газпром в частности. Если бы не они - пылил бы сейчас Зенит спокойно в ФНЛ и никого бы не трогал.

      3
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      Рейтинг: +2105

      acor94 > R_a_i_n 1 час назад

      Я после первого тайма зенит - урал выключил телек и зарекся не портить выходные такой хренью. Поэтому остальные матчи не смотрел, хотя обычно слежу за всеми.

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      Рейтинг: +25972

      пьяныйхоровод > Fusballer 1 час назад

      Без щедрого спонсора любой мировой гранд , быстро перейдёт в любители . Ибо не за деньги только во дворах гоняют .
      Так что без Лукойла , Спартачок ваш барахтался бы не сильно выше Зенита (в лучшем случае ).

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