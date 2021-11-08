Витория: «Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым. Я принимаю это решение, хоть оно мне и не нравится, но манера судейства сегодня была не очень.

В ситуации с Литвиновым странно, «Локомотиву» за такое в дерби карточки не дают, а нам – дают. Это не самое справедливое решение», – сказал Витория.