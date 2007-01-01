Витория: «Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым»

Да всё по делу. И первая и вторая. Первая - вообще глупая, вторая - от излишнего рвения. А во втором тайме, когда Спартак "завёлся" и начал "выгрызать" мяч вместе с ногами игроков Локо, судья откровенно поплыл. Там жёлтые были стопроцентные. Главное что бы в ЛЕ так не играли.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
«Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым. Я принимаю это решение, хоть оно мне и не нравится, но манера судейства сегодня была не очень.
В ситуации с Литвиновым странно, «Локомотиву» за такое в дерби карточки не дают, а нам – дают. Это не самое справедливое решение», – сказал Витория.
- Дерби обслуживал Иван Сиденков.
- Арбитр удалил Литвинова на 35-й минуте за вторую желтую карточку.