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  • Витория: «Если уйду из «Спартака» – будет много хороших историй, чтобы рассказать»

Витория: «Если уйду из «Спартака» – будет много хороших историй, чтобы рассказать»

7 ноября 2021, 22:36
44

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Что касается слухов о поиске нового тренера, я не привык в это верить. Конечно, это есть в медиа. Но жизнь тренера – как выключатель, можно включить и выключить. Главное – продолжать работать и ни о чем не думать. Мы продолжаем работать.

Я уже отвечал на вопрос об уходе из клуба. Я люблю клуб, верю в то, что делаю. Если в один день окажусь вне «Спартака» – будет много хороших историй, чтобы рассказать», – сказал Витория.

  • Витория возглавил «Спартак» этим летом.
  • Клуб на данный момент занимает 9 место в РПЛ.
  • Сообщалось, что Виторию может сменить Паоло Ваноли - бывший ассистент главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (44)
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alex1951
1636314392
Был такой мультик,,Пластилиновая ворона,, Так ,там дядька беззубый шепелявил : Ох уш ети скаски ,ох уш ети скасочьники)))
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derrik2000
1636314585
Уже альманах "Дело было в Спартаке" бывших главных тренеров можно издавать. И не в одном томе. ))
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Persona_non_Grata
1636314850
" будет много хороших историй, чтобы рассказать " -это уже похоже на шантаж )))
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ilichkadr
1636316181
Куй, как великий военноначальник, готов мемуары о своих подвигах писать.
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САДЫЧОК
1636316561
Джикия Днище ! И Жиго нужно выгонять! Нужен срочно центр обороны , полузащиты и нападения !
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maygli
1636317019
Хороших историй. Значит плохих не было, повезло.
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DOCTOR PENALTY
1636319982
Сегодня историю Спартака пишут все кому ни лень.
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vladimir-7
1636350315
Руй: "Не увольняйте меня, иначе я всем расскажу чем вы здесь занимаетесь".
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САДЫЧОК
1636351137
Джикия - днище ! Только личные ошибки этого индивидуума не дают Спартаку положительный результат ! Вчера Спартак играл Очень хорошо ! Особенно хороши Кофрие и Айртон ! И тренер очень сильно повлиял на ход игры !
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paracetamol
1636352516
Нельзя его отпускать, всю подноготную разболтает и сор из избы вынесет! Живите свинки с Руем!
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