Витория: «Если уйду из «Спартака» – будет много хороших историй, чтобы рассказать»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Что касается слухов о поиске нового тренера, я не привык в это верить. Конечно, это есть в медиа. Но жизнь тренера – как выключатель, можно включить и выключить. Главное – продолжать работать и ни о чем не думать. Мы продолжаем работать.

Я уже отвечал на вопрос об уходе из клуба. Я люблю клуб, верю в то, что делаю. Если в один день окажусь вне «Спартака» – будет много хороших историй, чтобы рассказать», – сказал Витория.