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    Витория: «Если уйду из «Спартака» – будет много хороших историй, чтобы рассказать»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    «Что касается слухов о поиске нового тренера, я не привык в это верить. Конечно, это есть в медиа. Но жизнь тренера – как выключатель, можно включить и выключить. Главное – продолжать работать и ни о чем не думать. Мы продолжаем работать.

    Я уже отвечал на вопрос об уходе из клуба. Я люблю клуб, верю в то, что делаю. Если в один день окажусь вне «Спартака» – будет много хороших историй, чтобы рассказать», – сказал Витория.

    • Витория возглавил «Спартак» этим летом.
    • Клуб на данный момент занимает 9 место в РПЛ.
    • Сообщалось, что Виторию может сменить Паоло Ваноли - бывший ассистент главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.11.2021 22:36
    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +3722

      neim 4 минуты назад

      Я же говорил, болтун, не хуже Газизова.
      А что он еще расскажет, если и правда уйдет 🤭🤭🤭 , остается пока только догадываться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21647

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Сегодня историю Спартака пишут все кому ни лень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9196

      playsh 1 час назад

      Поверь,уважаемый Руй,у нас поболее "будет хороших историй,чтобы рассказать..."
      Слиняй только из Спартака,будь любезен,насто.е.бе.нил уже.Лиссабон скучает по тебе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      I'll be back 1 час назад

      Одни цифры останутся
      24.10.2021 1:7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5373

      maygli 1 час назад

      Хороших историй.
      Значит плохих не было, повезло.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8344

      САДЫЧОК 1 час назад

      Джикия Днище ! И Жиго нужно выгонять! Нужен срочно центр обороны , полузащиты и нападения !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5373

      maygli > САДЫЧОК 1 час назад

      всю команду менять? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14100

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 1 час назад

      Где ты сегодня Жиго то увидел ? " Весь мир до основания мы разрушим , а затем ... " - что то до боли знакомое )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12825

      ilichkadr 1 час назад

      Куй, как великий военноначальник, готов мемуары о своих подвигах писать.

      0
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      Рейтинг: +696

      апоголлл 2 часа назад

      руй,если уйдешь захвати федуна со своей бабой,он много историй знает,будет что рассказать.

      2
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      Рейтинг: +14100

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      " будет много хороших историй, чтобы рассказать " -это уже похоже на шантаж )))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17407

      derrik2000 2 часа назад

      Уже альманах "Дело было в Спартаке" бывших главных тренеров можно издавать.
      И не в одном томе. ))

      3
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