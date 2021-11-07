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    Жиго получил травму на разминке перед «Локо». В старте «Спартака» вышел Кутепов

    В стартовом составе «Спартака» на матч 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» произошло изменение. Вместо Самуэля Жиго в центре обороны вышел Илья Кутепов.

    Жиго получил повреждение на разминке перед игрой.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +30348

      oyabun 5 минут назад

      Да как же это надо разминаться то? Такое ощущение что это какой то хитрый ход. Похоже Жиго просто не захотел играть

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