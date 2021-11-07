Жиго получил травму на разминке перед «Локо». В старте «Спартака» вышел Кутепов

Да как же это надо разминаться то? Такое ощущение что это какой то хитрый ход. Похоже Жиго просто не захотел играть
В стартовом составе «Спартака» на матч 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» произошло изменение. Вместо Самуэля Жиго в центре обороны вышел Илья Кутепов.
Жиго получил повреждение на разминке перед игрой.
- Матч «Спартак» – «Локо» начался в 19:00 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Илья Кутепов заменяет в старте Самуэля Жиго из-за повреждения на разминке. Здоровья, Сэм!#СпартакЛоко pic.twitter.com/h7EdBZ3nQO— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 7, 2021