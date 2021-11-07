Жиго получил травму на разминке перед «Локо». В старте «Спартака» вышел Кутепов

В стартовом составе «Спартака» на матч 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» произошло изменение. Вместо Самуэля Жиго в центре обороны вышел Илья Кутепов.

Жиго получил повреждение на разминке перед игрой.

Матч «Спартак» – «Локо» начался в 19:00 мск.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.