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  • Березуцкий: «В первом тайме с «Сочи» ЦСКА играл ужасно, были обескуражены»

Березуцкий: «В первом тайме с «Сочи» ЦСКА играл ужасно, были обескуражены»

6 ноября 2021, 21:45
21

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итог матча 14-го тура РПЛ против «Сочи» (1:4). Игру москвичей в первом тайме он назвал ужасной.

«Конечно, в первом тайме играли просто ужасно, были обескуражены. Во втором играли намного лучше, где-то были моменты. Наверное, если бы забили в середине второго тайма, что-то могло бы получиться. Но не забили.

Что нужно сказать в раздевалке после 0:3? Что-то нужно сказать. Сказали. Второй тайм был явно другой, но этого не хватило. Тем более, против «Сочи» это непросто», – сказал Березуцкий.

  • Сочинцы поднялись на 2-е место в таблице.
  • ЦСКА идет 5-м, вне зоны еврокубков.
  • ЦСКА потерпел 2-е поражение подряд.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (21)
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Dominator777
1636226109
Леша, спасибо за плодотворное сотрудничество в клубе, нам будет тебя не хватать, желаем в ФНЛ хорошо стажироваться 2-3 года, а потом может быть пригласим снова!
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saf05
1636226404
Ты же не тренер, о чем ты можешь говорить. Тебе нужно уходить.
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житель СПб
1636226513
То что не тренер - это общеизвестно, это нормально. А вот то, что про удар коленом в голову Заике ничего не сказал, здоровья игроку не пожелал - позорно.
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ySS
1636234177
Владельцы знали на что идут приглашая тренера-дебютанта. Без таких матчей не бывает, но болелам хочется волшебника...)
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vovan55
1636238093
м-да... слов(цензурных) нет...
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MaxRnD
1636262711
Лёша, бросай всё это на#ер, не твоё оно ...
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yorgenbarenz
1636267824
Всегда удивляло выражение лица тренера Березуцкого во время игр.Так выглядит школьник,у которого каждый день отбирают котлету в столовой.
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Plyash
1636269856
Как сказал бы незабвенный Глеб Жеглов - "...да у Лёхи же на лбу три класса нарисовано..."
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АЛЕКС 58
1636290845
Когда уберут это бревно из команды? Смотреть противно на его кислую рожу! Какой из тебя тренер? Такое впечатление,Лёшу не понимают,и сливают.
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CSKA57
1636294743
Молодец, Алексей! Так и дальше держать: "... где-то были моменты. Наверное, если бы забили в середине второго тайма, что-то могло бы получиться. Но не забили...". Верим в тебя!
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