Березуцкий: «В первом тайме с «Сочи» ЦСКА играл ужасно, были обескуражены»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итог матча 14-го тура РПЛ против «Сочи» (1:4). Игру москвичей в первом тайме он назвал ужасной.

«Конечно, в первом тайме играли просто ужасно, были обескуражены. Во втором играли намного лучше, где-то были моменты. Наверное, если бы забили в середине второго тайма, что-то могло бы получиться. Но не забили.

Что нужно сказать в раздевалке после 0:3? Что-то нужно сказать. Сказали. Второй тайм был явно другой, но этого не хватило. Тем более, против «Сочи» это непросто», – сказал Березуцкий.