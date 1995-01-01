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    Березуцкий: «В первом тайме с «Сочи» ЦСКА играл ужасно, были обескуражены»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итог матча 14-го тура РПЛ против «Сочи» (1:4). Игру москвичей в первом тайме он назвал ужасной.

    «Конечно, в первом тайме играли просто ужасно, были обескуражены. Во втором играли намного лучше, где-то были моменты. Наверное, если бы забили в середине второго тайма, что-то могло бы получиться. Но не забили.

    Что нужно сказать в раздевалке после 0:3? Что-то нужно сказать. Сказали. Второй тайм был явно другой, но этого не хватило. Тем более, против «Сочи» это непросто», – сказал Березуцкий.

    • Сочинцы поднялись на 2-е место в таблице.
    • ЦСКА идет 5-м, вне зоны еврокубков.
    • ЦСКА потерпел 2-е поражение подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12128

      житель СПб 3 минуты назад

      То что не тренер - это общеизвестно, это нормально. А вот то, что про удар коленом в голову Заике ничего не сказал, здоровья игроку не пожелал - позорно.

      0
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      Рейтинг: +129

      saf05 5 минут назад

      Ты же не тренер, о чем ты можешь говорить. Тебе нужно уходить.

      1
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      Рейтинг: +13376

      Dominator777 10 минут назад

      Леша, спасибо за плодотворное сотрудничество в клубе, нам будет тебя не хватать, желаем в ФНЛ хорошо стажироваться 2-3 года, а потом может быть пригласим снова!

      3
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      Рейтинг: +9168

      playsh 12 минут назад

      Чем "обескуражены"-то были? И,похоже,ещё до игры?

      1
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      Рейтинг: +5350

      maygli 30 минут назад

      Просто изначально недооценил Сочи. Поздно спохватился.

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