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Шварц: «Москалев извинился за красную карточку Шунину»

6 ноября 2021, 20:27
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что судья матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0) Владимир Москалев извинился за ошибочное удаление вратаря Антона Шунина. Решение воронежца исправила система VAR.

«Я не буду говорить о качестве судейства, но отмечу, что после игры арбитр подошeл и извинился за карточку Шунина. Это говорит о его человеческих качествах. Но, также подчеркну, критических ошибок сегодня не было», – сказал Шварц.

  • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.
  • У «Краснодара» 3 поражения подряд.
  • Для Москалева это был 100-й матч в РПЛ.

Арбитр Федотов: «У судьи матча «Динамо» – «Краснодар» Москалева что-то не так со зрением»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Краснодар Шунин Антон Шварц Сандро Москалев Владимир
Комментарии (1)
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FanatSerj
1636366654
Если на ВАРе адекватные люди сидят, то это конечно же большая помощь судье и торжество спортивной справедливости, понятно что есть куча спорных моментов в футболе, та же рука у разных футболистов и судей в разных местах начинается ))) Но все же ВАР это большое благо, хоть и не дает нормально голу порадоваться, а то же не факт что его ещё засчитают, зато можно очень приятно порадоваться когда гол не засчитали в ворота твоей команды ))
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