Шварц: «Москалев извинился за красную карточку Шунину»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что судья матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0) Владимир Москалев извинился за ошибочное удаление вратаря Антона Шунина. Решение воронежца исправила система VAR.

«Я не буду говорить о качестве судейства, но отмечу, что после игры арбитр подошeл и извинился за карточку Шунина. Это говорит о его человеческих качествах. Но, также подчеркну, критических ошибок сегодня не было», – сказал Шварц.

«Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

У «Краснодара» 3 поражения подряд.

Для Москалева это был 100-й матч в РПЛ.

Арбитр Федотов: «У судьи матча «Динамо» – «Краснодар» Москалева что-то не так со зрением»