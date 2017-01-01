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    Шварц: «Москалев извинился за красную карточку Шунину»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что судья матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0) Владимир Москалев извинился за ошибочное удаление вратаря Антона Шунина. Решение воронежца исправила система VAR.

    «Я не буду говорить о качестве судейства, но отмечу, что после игры арбитр подошeл и извинился за карточку Шунина. Это говорит о его человеческих качествах. Но, также подчеркну, критических ошибок сегодня не было», – сказал Шварц.

    • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.
    • У «Краснодара» 3 поражения подряд.
    • Для Москалева это был 100-й матч в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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