Арбитр Федотов: «У судьи матча «Динамо» – «Краснодар» Москалева что-то не так со зрением»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов уличил судью матча 14-го тура «Динамо» – «Краснодар» (1:0) Владимира Москалева в профнепригодности. Воронежец ошибочно удалил вратаря хозяев Антона Шунина.

«Как можно не увидеть этот момент [с игрой Шунина за пределами штрафной] – я не знаю. Он посчитал, что Шунин руками отбил мяч, хотя руки в стороне, это сразу было видно. Что-то не так у Москалeва со зрением. Хорошо, что вмешался VAR и отменил удаление», – сказал Федотов.