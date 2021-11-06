Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арбитр Федотов: «У судьи матча «Динамо» – «Краснодар» Москалева что-то не так со зрением»

Арбитр Федотов: «У судьи матча «Динамо» – «Краснодар» Москалева что-то не так со зрением»

6 ноября 2021, 18:46
11

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов уличил судью матча 14-го тура «Динамо»«Краснодар» (1:0) Владимира Москалева в профнепригодности. Воронежец ошибочно удалил вратаря хозяев Антона Шунина.

«Как можно не увидеть этот момент [с игрой Шунина за пределами штрафной] – я не знаю. Он посчитал, что Шунин руками отбил мяч, хотя руки в стороне, это сразу было видно. Что-то не так у Москалeва со зрением. Хорошо, что вмешался VAR и отменил удаление», – сказал Федотов.

  • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.
  • У «Краснодара» 3 поражения подряд.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Федотов Игорь Москалев Владимир
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
моэм
1636216147
Судья ошибся - ВАР поправил , рядовая рабочая ситуация ...и больше ничего !!... поэтому попытка Федотова "высосать" из этого "ничего" что то с намёком на криминал не делает чести его порядочности .
Ответить
ArReal
1636218274
Если бы он не показал красную сразу - то потом и ВАР бы не смог посмотреть, потому, как это нарушение могло трактоваться и как не красная, во вторых в динамике даже комментаторы решили , что он руками сыграл...
Ответить
волчарик
1636220233
А с каких пор и для кого ФЕДОТОВ стал авторитетом,что его так много?
Ответить
Arturashvilli
1636222563
Этому Федотову хорошо платят на матч тв, чтоб он делал подобный высер
Ответить
житель СПб
1636223651
Как всегда этот бывший арбитр за гранью здравого смысла... Ну ошибся человек, его поправили - он с готовностью изменил свое решение - в чем проблемы? Это вам не непоказанная красная игроку ЦСКА сегодня!
Ответить
Hektor 84
1636225440
Все говно только федот дартаньян)))
Ответить
Валерий1965
1636228214
Бывшим всегда виднее)))))
Ответить
paracetamol
1636237384
У Москалева проблемы со зрением давно, а очки носить не хочет!
Ответить
Каратель помойников
1636255504
у москалёва проблемы не со зрением,а с совестью
Ответить
edw7777
1636290553
Федотов, а ты-то кто?! Грязный сплетник, который ненавидит всех. Все для пиара. Наплевать на совесть, порядочность… Помрешь от излияния желчи. Туда и дорога
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
4
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
5
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
24
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
11
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
2
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
24
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
11
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
17
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
10
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
23
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
19
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+