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    Арбитр Федотов: «У судьи матча «Динамо» – «Краснодар» Москалева что-то не так со зрением»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов уличил судью матча 14-го тура «Динамо»«Краснодар» (1:0) Владимира Москалева в профнепригодности. Воронежец ошибочно удалил вратаря хозяев Антона Шунина.

    «Как можно не увидеть этот момент [с игрой Шунина за пределами штрафной] – я не знаю. Он посчитал, что Шунин руками отбил мяч, хотя руки в стороне, это сразу было видно. Что-то не так у Москалeва со зрением. Хорошо, что вмешался VAR и отменил удаление», – сказал Федотов.

    • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.
    • У «Краснодара» 3 поражения подряд.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1227

      моэм 28 минут назад

      Судья ошибся - ВАР поправил , рядовая рабочая ситуация ...и больше ничего !!... поэтому попытка Федотова "высосать" из этого "ничего" что то с намёком на криминал не делает чести его порядочности .

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      Рейтинг: +3712

      neim > моэм 2 секунды назад

      Да и вообще ничего не делает 🤭.

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