Главные новости дня. «Спартак» и «Локо» добыли гостевые ничьи в ЛЕ; арбитра Сухого отстранили от работы в РПЛ

Агент Ракицкого: «У Ярослава есть три хороших предложения от российских и зарубежных клубов»

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Бориско стал зимней трансферной целью «Спартака». Клуб готов заплатить за вратаря «Балтики» 20 миллионов рублей

«Зенит» обсудит истекающие контракты Дзюбы, Азмуна и еще шести игроков зимой

Левандовски – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Федун семь лет назад отказал группе бизнесменов в продаже «Спартака»

Анджорин выбыл до конца года. Полузащитник «Локо» сломал плюсневую кость

Арбитра Сухого отстранили от работы в РПЛ за две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом»

«Аль-Садд» потребовал от «Барселоны» компенсацию за Хави

Лига Европы. «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Галатасараем», «Спартак» в Англии обменялся голами с «Лестером»