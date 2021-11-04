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    Левандовски – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

    УЕФА назвал лучшего игрока по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Этого звания удостоился нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +327

      Soccerdealer63 1 час назад

      Роберт Левандовски... Криштиану Роналду... Пауло Дибала ....***** Гонсалвеш...
      Рвём конверт, достаём записку и...Оскар уходит ...к Месси!)))))

      1
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      Рейтинг: +1870

      CSKA471 1 час назад

      Просто непонимаю почему все номинанты напы или атакующие пз, а как же роль киперов защитников???

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      Рейтинг: +8777

      Fusballer > CSKA471 1 час назад

      Да, не справедливо. Просто голы и голевые передачи - самые явные показатели.

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      Рейтинг: +327

      Soccerdealer63 > CSKA471 1 час назад

      Этовсё к вопросу о критериях присухждения дебильного ЗМ)))
      Кто знает, КАК ОНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ РАЗНИЦУ МЕЖДУ МЕССИ И ОБЛАКОМ?)))

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      Рейтинг: +8777

      Fusballer > Soccerdealer63 1 час назад

      Да. Сейчас ЗМ мяч потерял свой престиж, ка ни крути. Среди болельщиков, по крайней мере. Чтобы сейчас защитник стал лучшим или вратарь - это не реально. Только популярные атакующие игроки.

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      Рейтинг: +8777

      Fusballer 1 час назад

      Лучший игрок недели Лч - Дзюба! Шикарную скидку на Азмуна сделал!

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      Рейтинг: +327

      Soccerdealer63 > Fusballer 1 час назад

      Зюба - лучший "скидовик"!))

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      Рейтинг: +2428

      BlackMurder 1 час назад

      Пол Баварии можно в лучшие записать

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