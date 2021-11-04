Левандовски – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски... Криштиану Роналду... Пауло Дибала ....***** Гонсалвеш...
Рвём конверт, достаём записку и...Оскар уходит ...к Месси!)))))
УЕФА назвал лучшего игрока по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Этого звания удостоился нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
- Поляк сделал хет-трик и отдал ассист в матче с «Бенфикой» (5:2).
- На награду также претендовали Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Пауло Дибала («Ювентус») и Педру Гонсалвеш («Спортинг»).
Автор трех голов в ворота «Бенфики» Роберт Левандовски – Игрок недели по итогам 4-го тура Лиги чемпионов!@PlayStationRU | #UCLPOTW | #ИгрокНеделиЛЧ pic.twitter.com/JypOure9YY— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 4, 2021