Осинькин – лучший тренер РПЛ в октябре

БРЕД! Семак лучший. Обыграл Спартака со счетом, который будут помнить поколения болельщиков! 7:1 !!! И вдогонку распиаренное Динамо со счетом 4:1 приложил.
Российская Премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам октября.
Этого звания удостоился Игорь Осинькин из «Крыльев Советов».
В прошлом месяце самарцы в чемпионате выиграли три из четырех матчей, уступив только ЦСКА (1:3).
- На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Маркус Гисдоль («Локомотив») и Алексей Березуцкий (ЦСКА).
- «Крылья» идут на 7-м месте в таблице РПЛ.