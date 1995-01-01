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    Осинькин – лучший тренер РПЛ в октябре

    Российская Премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам октября.

    Этого звания удостоился Игорь Осинькин из «Крыльев Советов».

    В прошлом месяце самарцы в чемпионате выиграли три из четырех матчей, уступив только ЦСКА (1:3).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10827

      Cleaner 3 минуты назад

      БРЕД! Семак лучший. Обыграл Спартака со счетом, который будут помнить поколения болельщиков! 7:1 !!! И вдогонку распиаренное Динамо со счетом 4:1 приложил.

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