Осинькин – лучший тренер РПЛ в октябре

Российская Премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам октября.

Этого звания удостоился Игорь Осинькин из «Крыльев Советов».

В прошлом месяце самарцы в чемпионате выиграли три из четырех матчей, уступив только ЦСКА (1:3).