Журналист Ньюсон: Анджорин сломал плюсневую кость и будет восстанавливаться в расположении «Челси»

Корреспондент Football.London Адам Ньюсон уточнил характер травмы полузащитника «Локомотива» Фаустино Анджорина.
По его информации, 19-летний футболист сломал плюсневую кость на тренировке на этой неделе.
Восстанавливаться англичанин будет в расположении «Челси», которому принадлежат права на него.
Сообщалось, что хавбек выбыл до конца календарного года.
- «Локо» арендовал Анджорина у «Челси» в начале сентября.
- Игрок провел 9 матчей и забил 1 гол.
Источник: Твиттер Адама Ньюсона
Корреспондент издания Football.London. Специализируется на инсайдах о "Челси". Аудитория в твиттере - 28,8 тысячи подписчиков.