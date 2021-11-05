Журналист Ньюсон: Анджорин сломал плюсневую кость и будет восстанавливаться в расположении «Челси»

Корреспондент Football.London Адам Ньюсон уточнил характер травмы полузащитника «Локомотива» Фаустино Анджорина.

По его информации, 19-летний футболист сломал плюсневую кость на тренировке на этой неделе.

Восстанавливаться англичанин будет в расположении «Челси», которому принадлежат права на него.

Сообщалось, что хавбек выбыл до конца календарного года.