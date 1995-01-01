Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Журналист Ньюсон: Анджорин сломал плюсневую кость и будет восстанавливаться в расположении «Челси»

    Корреспондент Football.London Адам Ньюсон уточнил характер травмы полузащитника «Локомотива» Фаустино Анджорина.

    По его информации, 19-летний футболист сломал плюсневую кость на тренировке на этой неделе.

    Восстанавливаться англичанин будет в расположении «Челси», которому принадлежат права на него.

    Сообщалось, что хавбек выбыл до конца календарного года.

    • «Локо» арендовал Анджорина у «Челси» в начале сентября.
    • Игрок провел 9 матчей и забил 1 гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Адама Ньюсона

    Корреспондент издания Football.London. Специализируется на инсайдах о "Челси". Аудитория в твиттере - 28,8 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90851
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68003
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru