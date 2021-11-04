Полузащитник «Локомотива» Анджорин выбыл до конца года из-за травмы

Хавбек «Локомотива» Фаустино Анджорин серьезно травмировал голеностоп, об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Роман Нагучев.

«Анджорин получил повреждение голеностопа на тренировке. Он выбыл до конца года. Похоже, что только во время зимней паузы он сможет более-менее восстановиться.

Если не пропустит сборы или хотя бы какую-то их часть, будет очень хорошо», – сказал Нагучев.