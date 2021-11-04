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    Полузащитник «Локомотива» Анджорин выбыл до конца года из-за травмы

    Хавбек «Локомотива» Фаустино Анджорин серьезно травмировал голеностоп, об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Роман Нагучев.

    «Анджорин получил повреждение голеностопа на тренировке. Он выбыл до конца года. Похоже, что только во время зимней паузы он сможет более-менее восстановиться.

    Если не пропустит сборы или хотя бы какую-то их часть, будет очень хорошо», – сказал Нагучев.

    • В начале сентября «Локо» арендовал Анджорина у «Челси».
    • 19-летний англичанин после перехода забил 1 гол в 9 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2021 21:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3476

      PAREVG. 56 минут назад

      Да и хрен на него, все равно бесполезный мартыхай, как и Керк.

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      Рейтинг: +12043

      житель СПб 2 часа назад

      Очень неудачное событие!

      0
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      Рейтинг: +2435

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Здоровья. В остальном видимо кина не будет.

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