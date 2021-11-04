Полузащитник «Локомотива» Анджорин выбыл до конца года из-за травмы

Хавбек «Локомотива» Фаустино Анджорин серьезно травмировал голеностоп, об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Роман Нагучев.
«Анджорин получил повреждение голеностопа на тренировке. Он выбыл до конца года. Похоже, что только во время зимней паузы он сможет более-менее восстановиться.
Если не пропустит сборы или хотя бы какую-то их часть, будет очень хорошо», – сказал Нагучев.
- В начале сентября «Локо» арендовал Анджорина у «Челси».
- 19-летний англичанин после перехода забил 1 гол в 9 матчах.
Источник: «Бомбардир»