Лига Европы. «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Галатасараем», но остался на последнем месте в группе

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» и «Галатасарай» не выявили победителя в Стамбуле.

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма усилиями Софиана Фегули, однако московская команда отыгралась на 72-й минуте благодаря голу Франсуа Камано.

Сыграв вничью, «Локо» и «Галатасарай» не изменили свое положение в группе. Россияне остались на последнем месте в квартете, а турки продолжают лидировать.

Лига Европы. Группа E. 4-й тур

Галатасарай (Турция) – Локомотив (Россия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фегули, 43; 1:1 – Камано, 72.

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт (Байрам, 76), Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули (Йилмаз, 71), Морутан (Мохамед, 76), Актюркоглу, Дервисоглу (Дианье, 90), Чикелдэу.

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский (Камано, 65), Бека-Бека (Мурило, 85), Марадишвили, Керк, Лисакович (Смолов, 46), Жемалетдинов.

Предупреждения: Йедлин, 8; Йилмаз, 74; Дианье, 90+3 – Ненахов, 14; Едвай, 36; Живоглядов, 90+3; Баринов, 90+3.

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