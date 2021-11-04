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  • Лига Европы. «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Галатасараем», но остался на последнем месте в группе

Лига Европы. «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Галатасараем», но остался на последнем месте в группе

4 ноября 2021, 22:41
54

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» и «Галатасарай» не выявили победителя в Стамбуле.

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма усилиями Софиана Фегули, однако московская команда отыгралась на 72-й минуте благодаря голу Франсуа Камано.

Сыграв вничью, «Локо» и «Галатасарай» не изменили свое положение в группе. Россияне остались на последнем месте в квартете, а турки продолжают лидировать.

Лига Европы. Группа E. 4-й тур

Галатасарай (Турция) – Локомотив (Россия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фегули, 43; 1:1 – Камано, 72.

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт (Байрам, 76), Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули (Йилмаз, 71), Морутан (Мохамед, 76), Актюркоглу, Дервисоглу (Дианье, 90), Чикелдэу.

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский (Камано, 65), Бека-Бека (Мурило, 85), Марадишвили, Керк, Лисакович (Смолов, 46), Жемалетдинов.

Предупреждения: Йедлин, 8; Йилмаз, 74; Дианье, 90+3 – Ненахов, 14; Едвай, 36; Живоглядов, 90+3; Баринов, 90+3.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Галатасарай Локомотив
Комментарии (54)
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Fusballer
1636054894
Ничья неплохо, но хотелось победы!
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aubergine
1636054918
А ведь могли паровозы под занавес игры закатить и забрать три очка. Жаль, что немного не хватило.
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slavа0508
1636054921
Неплохо в принципе Локо сыграл . но конечно хотелось бы победы ...
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Красногорск_Фан
1636055000
Поздравляю команду. Огненный матч, статистика в пользу Локомотива, быстрая игра, заряженность на борьбу. Все понравилось. Ну и с вырванным у сарая евроочком
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CSKA57
1636055000
Обидная ничья... В концовке у Локо было два хороших момента!
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seth343
1636055099
Локо норм играли, самоотдача на уровне, жаль , что пропустили.
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VVM1964
1636055104
Думаю надо похвалить Локо за игру - Молодцы !!! И пусть не победа , но результат конкретно по этому матчу вполне приемлемый . Могли ли выиграть - могли , но могли и проиграть и ничья наверное самый справедливый результат по игре !
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MaxRnD
1636055130
Локомотив, спасибо ! Такое удовольствие от игры и сумасшедшие эмоции я последний раз испытывал на игре Ростов-Бавария в далёком 2016 году
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Mr Green
1636055808
не хватает хладнокровия в завершении. но негатива мало. ребята заряжены на борьбу, неплохо прессингуют. нужны совместные сборы, чтоб понимание появилось
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m40
1636057494
Локо не в чем упрекнуть- старались, играли, пусть ошибались, но и создавали тоже. По такой игре нет ощущения безнадеги
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