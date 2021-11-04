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    Лига Европы. «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Галатасараем», но остался на последнем месте в группе

    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» и «Галатасарай» не выявили победителя в Стамбуле.

    Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма усилиями Софиана Фегули, однако московская команда отыгралась на 72-й минуте благодаря голу Франсуа Камано.

    Сыграв вничью, «Локо» и «Галатасарай» не изменили свое положение в группе. Россияне остались на последнем месте в квартете, а турки продолжают лидировать.

    Лига Европы. Группа E. 4-й тур

    Галатасарай (Турция) – Локомотив (Россия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фегули, 43; 1:1 – Камано, 72.

    «Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт (Байрам, 76), Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули (Йилмаз, 71), Морутан (Мохамед, 76), Актюркоглу, Дервисоглу (Дианье, 90), Чикелдэу.

    «Локомотив»: Гилерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский (Камано, 65), Бека-Бека (Мурило, 85), Марадишвили, Керк, Лисакович (Смолов, 46), Жемалетдинов.

    Предупреждения: Йедлин, 8; Йилмаз, 74; Дианье, 90+3 – Ненахов, 14; Едвай, 36; Живоглядов, 90+3; Баринов, 90+3.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2021 22:41
    Комментарии47
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      Рейтинг: +2935

      m40 48 минут назад

      Локо не в чем упрекнуть- старались, играли, пусть ошибались, но и создавали тоже. По такой игре нет ощущения безнадеги

      3
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      Рейтинг: +17366

      derrik2000 50 минут назад

      С новым тренером Локо понравился.
      ИГРАЛИ.
      Играли ВНЯТНО, с пониманием каждого своих функций га поле.

      2
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      Рейтинг: +4730

      SPACE TRUCKIN 58 минут назад

      Локо неплохо играл - если б в конце забили - впечатления были более положительные...

      3
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      Рейтинг: +53854

      portero 1 час назад

      Ничейка м турками уже в радость...

      3
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      Рейтинг: +6374

      Антибиотик > portero 54 минуты назад

      Понимаю твой сарказм. А Краснодар разве лучше играет? У Локо с лета большие проблемы с составом, чехарда с тренерским штабом, сборы при одном тренере, тренирует другой, все новички ни одни сборы не прошли, травмы. Кто ситуацию в клубе знает, тот ни на что в этом сезоне не расчитывает.

      2
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      Рейтинг: +7979

      GoLenaStop 1 час назад

      За РОССИЮ обидно, - чтобы турки, англы и саксы нас снова эбали, даже на футбольном поле...
      Спасибо победившим мужикам , с ув и спкнч.

      0
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      Рейтинг: +6374

      Антибиотик > GoLenaStop 1 час назад

      Сколько выпил сегодня?)

      2
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      Рейтинг: +2765

      ААМ 1 час назад

      Хоть какие-то очки в Таблицу КУЕФА.

      0
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      Рейтинг: +936

      Mr Green 1 час назад

      не хватает хладнокровия в завершении. но негатива мало. ребята заряжены на борьбу, неплохо прессингуют. нужны совместные сборы, чтоб понимание появилось

      6
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      Рейтинг: +6374

      Антибиотик > Mr Green 1 час назад

      Игроки нужны, без Крыховяка, Фарфана и Игнатьева совсем грустно. Замены им пока нет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +936

      Mr Green > Антибиотик 52 минуты назад

      Крыховяка спокойна Бека заменит, Фарфана тот же Камано или Керк, Игнатьева спокойно может заменить Ненахов. Команда хоть футбол стала какой то динамичный показывать, а то бей беги и игра от печки, уже поперёк горла стоит.

      1
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      Рейтинг: +3476

      PAREVG. > Антибиотик 52 минуты назад

      Согласен, Анджорин и Керк абсолютно бесполезные, до сегодняшнего матча , то же писал и про Бека, но сегодня он мне понравился...

      2
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      Рейтинг: +3476

      PAREVG. > Mr Green 47 минут назад

      Керк, как и до этого года Эдер - бесполезная шпала, которая годится только как топливо в паровоз.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +936

      Mr Green > PAREVG. 34 минуты назад

      он спокойно может обыграть 1 в 1, а это всегда является катализатором для острой атаки. Эдер, на моей памяти, 1 в 1 никого никогда и не обыгрывал. Надо сборы пройти вместе, создать систему, которая будет использовать их сильнейшие стороны. Что вы хотите от людей за несколько месяцев пребывания?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6374

      Антибиотик > PAREVG. 30 минут назад

      Да, Бека сегодня первый матч за все время отыграл достойно.

      0
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      Рейтинг: +6374

      Антибиотик > Mr Green 29 минут назад

      Все, кого ты перечислил пока никак не тянут) Поэтому так и играем.

      0
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      Рейтинг: +6374

      Антибиотик > PAREVG. 28 минут назад

      Самое хреновое, что он как Смолов, просто без мозгов.

      0
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      Рейтинг: +936

      Mr Green > Антибиотик 24 минуты назад

      не надо забывать, какой период они вообще играют. команда в таком составе даже сборы не прошла, о каких результатах и показателях вообще можно говорить? тем кто понимает в футболе, виден потенциал каждого из этих игроков

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6374

      Антибиотик > Mr Green 18 минут назад

      Потенциал виден у Керка. Физика есть, мяч вперед тянет, а как добегает до штрафной, то просто мозга не хватает принять решение и вовремя пас отдать. А мозги не купишь и не один тренер их ему не подарит. Один в один, как Смолов.

      0
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      Рейтинг: +706

      OOOVVV. 1 час назад

      За игру Локо было не стыдно, не хватило фарта на последних минутах.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4681

      polt 1 час назад

      Гол привезли себе практически сами, играли неплохо, могли и выиграть, чуть не было везенья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7979

      GoLenaStop 1 час назад

      Дерьмо - Локо, не играли!
      Дословно - обосрались.
      Это просто позор какой - то,
      обосраться на турецком берегу!!!
      Где РОССИЙСКАЯ честь и совесть?
      ПОЗОР, ещё спартак усрётся.
      В ДЕНЬ памяти 1612 года!
      Такой стала и вся страна!
      Мудраки!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29332

      VVM1964 > GoLenaStop 1 час назад

      Что за бред (((

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +165

      SpartakMoskwa > VVM1964 1 час назад

      Согласен!!!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7979

      GoLenaStop > VVM1964 1 час назад

      """"

      0
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      Рейтинг: +1655

      Enter2006 > GoLenaStop 1 час назад

      Браво за это ЕдРу и пупкину... (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -132

      Suvorov51 > GoLenaStop 34 минуты назад

      ЧУДАК ДА И ТОЛЬКО

      1
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