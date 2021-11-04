Marca: «Аль-Садд» потребовал от «Барселоны» компенсацию за Хави

Переговоры между «Аль-Саддом» и «Барселоной» по поводу перехода на работу в каталонский клуб тренера Хави продолжаются.

По информации Marca, катарцы отказываются бесплатно отпускать 41-летнего специалиста.

«Аль-Садд» потребовал от «Барсы» компенсацию, которая оценивается в 5 миллионов евро.

В случае положительного исхода переговоров каталонцы проведут презентацию Хави во вторник.