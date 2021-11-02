Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».
41-летний испанец договорился с каталонским клубом об условиях контракта, сообщает Mundo Deportivo. Хави будет получать в «Барселоне» меньше, чем в «Аль-Садде». К тому же, значительная часть зарплаты будет выплачена только при достижении определенных целей.
По информации Sport.es, дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».
- Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
- Он – воспитанник клубной академии «Барселоны».
- За 2,5 года тренерской карьеры испанец выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».
Источник: Mundo Deportivo