Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».

41-летний испанец договорился с каталонским клубом об условиях контракта, сообщает Mundo Deportivo. Хави будет получать в «Барселоне» меньше, чем в «Аль-Садде». К тому же, значительная часть зарплаты будет выплачена только при достижении определенных целей.

По информации Sport.es, дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».