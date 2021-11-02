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    Mundo Deportivo: Хави будет получать в «Барселоне» меньше, чем в «Аль-Садде»

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».

    41-летний испанец договорился с каталонским клубом об условиях контракта, сообщает Mundo Deportivo. Хави будет получать в «Барселоне» меньше, чем в «Аль-Садде». К тому же, значительная часть зарплаты будет выплачена только при достижении определенных целей.

    По информации Sport.es, дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».

    • Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
    • Он – воспитанник клубной академии «Барселоны».
    • За 2,5 года тренерской карьеры испанец выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12356

      Hektor 84 9 минут назад

      Думаю Хави не болеет большим баблом. И уже успел немало бабла подзаработать.

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