Sport.es: Хави дебютирует на посту тренера «Барселоны» 20 ноября в дерби с «Эспаньолом»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави уйдет в «Барселону» позднее, чем ожидалось.

По информации Sport.es, каталонский клуб вряд ли объявит о назначении 41-летнего специалиста раньше четверга.

В связи с этим Хави не успеет поучаствовать в подготовке команды к субботнему матчу с «Сельтой».

Поэтому дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».