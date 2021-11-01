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    Sport.es: Хави дебютирует на посту тренера «Барселоны» 20 ноября в дерби с «Эспаньолом»

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави уйдет в «Барселону» позднее, чем ожидалось.

    По информации Sport.es, каталонский клуб вряд ли объявит о назначении 41-летнего специалиста раньше четверга.

    В связи с этим Хави не успеет поучаствовать в подготовке команды к субботнему матчу с «Сельтой».

    Поэтому дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».

    • Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
    • Он – воспитанник клубной академии «Барселоны».
    • За 2,5 года тренерской карьеры испанец выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».

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    Источник: Sport.es

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    01.11.2021 22:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +676

      ARSteven89 57 минут назад

      На победу Барсы в дебютной игре Хави уже и кэф провис)))

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      Рейтинг: +11935

      житель СПб 1 час назад

      Хави - надежда Барсы!

      0
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      Рейтинг: +1215

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Самое оно.. Каталонское дербимана.)))

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