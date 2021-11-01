Sport.es: Хави дебютирует на посту тренера «Барселоны» 20 ноября в дерби с «Эспаньолом»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави уйдет в «Барселону» позднее, чем ожидалось.
По информации Sport.es, каталонский клуб вряд ли объявит о назначении 41-летнего специалиста раньше четверга.
В связи с этим Хави не успеет поучаствовать в подготовке команды к субботнему матчу с «Сельтой».
Поэтому дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».
- Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
- Он – воспитанник клубной академии «Барселоны».
- За 2,5 года тренерской карьеры испанец выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».
Источник: Sport.es