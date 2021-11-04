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  • «Зенит» обсудит истекающие контракты Дзюбы, Азмуна и еще шести игроков зимой

«Зенит» обсудит истекающие контракты Дзюбы, Азмуна и еще шести игроков зимой

4 ноября 2021, 16:25
13

Руководство «Зенита» зимой обсудит продление истекающих контрактов с рядом футболистов.

«Все вопросы касательно контрактов игроков, которые истекают после сезона, будут обсуждаться в зимнюю паузу», – сообщили в пресс-службе клуба.

Летом 2022 года заканчиваются контракты у Сердара Азмуна, Артема Дзюбы, Ярослава Ракицкого, Александра Ерохина, Станислава Крицюка, Магомеда Оздоева, Алексея Сутормина и Михаила Кержакова.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 13 туров.
  • Клуб из Петербурга идет на 3-м месте в группе ЛЧ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (13)
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Блямба
1636033665
В футболе ,как и в жизни.. Всё уныло и сердито. Все мы, присутствуя на тризне, В душе ждём завершения лимита...
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житель СПб
1636033746
Да уж, пожалуйста, обсудите, не задерживая! И с Крицюком - продлевать не надо! (И разобраться - кто подкинул идею за него заплатить!)
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Skull_Boy
1636034001
Среди всего списка только Азмун, а остальные злам
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insider_retro
1636035372
Спокойный формализм позволит отодвинуть напряжённость в зиму - а там, как бог на душу положит... Ещё дожить надо...
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Форвард 79
1636038456
С Азмуном Суторминым и Ракицким продлевать надо обязательно Остальные под вопросом только если для глубины состава
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Enter2006
1636039935
Дэдпула на помойку.
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Garrincha58
1636041093
я бы на месте босса Зенита всех на выход ну если Азмун захочет сам то с ним можно продлить остальные неликвид
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Ганнибал Лектор
1636113225
Азмуна, Ярика, Кержа, Ерохина и Лёху-полтинник надо обязательно продлять. Оздоева только если под перепродажу. Легендарного рукоблуда благодарить за "непомерный вклад" и прощаться. За Крицюком до зимней паузы надо понаблюдать, чтобы решить надо ли оно?
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