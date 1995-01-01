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    «Зенит» обсудит истекающие контракты Дзюбы, Азмуна и еще шести игроков зимой

    Руководство «Зенита» зимой обсудит продление истекающих контрактов с рядом футболистов.

    «Все вопросы касательно контрактов игроков, которые истекают после сезона, будут обсуждаться в зимнюю паузу», – сообщили в пресс-службе клуба.

    Летом 2022 года заканчиваются контракты у Сердара Азмуна, Артема Дзюбы, Ярослава Ракицкого, Александра Ерохина, Станислава Крицюка, Магомеда Оздоева, Алексея Сутормина и Михаила Кержакова.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 13 туров.
    • Клуб из Петербурга идет на 3-м месте в группе ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1638

      Enter2006 1 минуту назад

      Дэдпула на помойку.

      0
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      Рейтинг: +384

      Форвард 79 26 минут назад

      С Азмуном Суторминым и Ракицким продлевать надо обязательно
      Остальные под вопросом только если для глубины состава

      0
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      Рейтинг: +8284

      Alekxei Z. 42 минуты назад

      Ну без работы никто не останется точно.
      Перед некоторыми делема , футбол или золотая лавка.
      Посмотрим что выберут.

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      Рейтинг: +68016

      insider_retro 1 час назад

      Спокойный формализм позволит отодвинуть напряжённость в зиму - а там, как бог на душу положит... Ещё дожить надо...

      2
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      Рейтинг: +13

      Я т0г0 р0т на0б0р0т 1 час назад

      Длинного на органы

      2
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      Рейтинг: +12949

      Skull_Boy 1 час назад

      Среди всего списка только Азмун, а остальные злам

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      Рейтинг: +14016

      KLIM777 1 час назад

      Крицюк это вообще нечто. Прощаться обязательно надо.

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      Рейтинг: +12034

      житель СПб 1 час назад

      Да уж, пожалуйста, обсудите, не задерживая! И с Крицюком - продлевать не надо! (И разобраться - кто подкинул идею за него заплатить!)

      0
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      Рейтинг: -138

      Suvorov51 > житель СПб 5 минут назад

      Жальчто такая сильная команда. если ее можно назвать командой.начинает вертеться как уж на сковороде или по другому. как ман да вошка на пенисе представляет россию в европе. они по уровню предпоследнее место в итальянской серии А

      0
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      Рейтинг: +1666

      Блямба 1 час назад

      В футболе ,как и в жизни..
      Всё уныло и сердито.
      Все мы, присутствуя на тризне,
      В душе ждём завершения лимита...

      3
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      Рейтинг: +405

      Землякруглая 2 часа назад

      Бомжарне лучше набрать бразил для усиления под ЛЧ. Который год всё набирают и один хрен жидко обсераются.

      1
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      Рейтинг: +25931

      пьяныйхоровод > Землякруглая 1 час назад

      Ты уже который год в "подливе" сидишь .

      6
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      Рейтинг: +14016

      KLIM777 > пьяныйхоровод 1 час назад

      так он ноги потерял еще в 95 году и никто утку его не убирает

      4
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