«Зенит» обсудит истекающие контракты Дзюбы, Азмуна и еще шести игроков зимой

Руководство «Зенита» зимой обсудит продление истекающих контрактов с рядом футболистов.

«Все вопросы касательно контрактов игроков, которые истекают после сезона, будут обсуждаться в зимнюю паузу», – сообщили в пресс-службе клуба.

Летом 2022 года заканчиваются контракты у Сердара Азмуна, Артема Дзюбы, Ярослава Ракицкого, Александра Ерохина, Станислава Крицюка, Магомеда Оздоева, Алексея Сутормина и Михаила Кержакова.