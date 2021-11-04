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    21-летний Агаларов признан лучшим игроком РПЛ в октябре

    Определен лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам октября.

    Этого звания удостоился нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

    В прошлом месяце 21-летний футболист забил три гола в четырех матчах чемпионата.

    На награду также претендовали Ярослав Ракицкий, Клаудиньо (оба – «Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи») и Чидера Эджуке (ЦСКА).

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +975

      Andrew01 1 час назад

      Представители РПЛ = Агенты и Газизов, которые решили поднять цену своему игроку, вот так вот))))

      0
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      Рейтинг: +2708

      lordmrv 1 час назад

      Карпину об этом скажите

      0
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      Рейтинг: +14841

      Garrincha58 2 часа назад

      вот такие игрочишки в РПЛ становятся лучшими это наш уровень

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