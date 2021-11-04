21-летний Агаларов признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Определен лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам октября.

Этого звания удостоился нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

В прошлом месяце 21-летний футболист забил три гола в четырех матчах чемпионата.

На награду также претендовали Ярослав Ракицкий, Клаудиньо (оба – «Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи») и Чидера Эджуке (ЦСКА).