21-летний Агаларов признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Представители РПЛ = Агенты и Газизов, которые решили поднять цену своему игроку, вот так вот))))
Определен лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам октября.
Этого звания удостоился нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.
В прошлом месяце 21-летний футболист забил три гола в четырех матчах чемпионата.
На награду также претендовали Ярослав Ракицкий, Клаудиньо (оба – «Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи») и Чидера Эджуке (ЦСКА).
Гамид Агаларов стал лучшим игроком октября!⠀Болельщики проголосовали за Чидеру Эджуке, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Гамида Агаларова⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/8d4Tivh9Yh— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021