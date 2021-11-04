«СЭ»: арбитра Сухого отстранили от работы в РПЛ за две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом»

Департамент судейства РФС решил наказать арбитра Алексея Сухого по итогам игры 13-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Локомотивом».
По информации «СЭ», 34-летний рефери отстранен от работы в чемпионате России на неопределенный срок за две ошибки в вышеуказанном матче.
На 52-й минуте Сухой не зафиксировал фол Тина Едвая на Ричи Эннине и не назначил пенальти в пользу «Нижнего Новгорода».
На 75-й минуте судья не показал желтую карточку Константину Марадишвили за срыв контратаки с помощью нарушения правил против Дениса Ткачука. Это предупреждение стало бы вторым для футболиста «Локо».
- В итоге «Локомотив» победил на выезде «Нижний Новгород» со счетом 2:1.
- Сухой работал в РПЛ с 2016 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»