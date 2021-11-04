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  • «СЭ»: арбитра Сухого отстранили от работы в РПЛ за две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом»

«СЭ»: арбитра Сухого отстранили от работы в РПЛ за две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом»

4 ноября 2021, 23:41
32

Департамент судейства РФС решил наказать арбитра Алексея Сухого по итогам игры 13-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Локомотивом».

По информации «СЭ», 34-летний рефери отстранен от работы в чемпионате России на неопределенный срок за две ошибки в вышеуказанном матче.

На 52-й минуте Сухой не зафиксировал фол Тина Едвая на Ричи Эннине и не назначил пенальти в пользу «Нижнего Новгорода».

На 75-й минуте судья не показал желтую карточку Константину Марадишвили за срыв контратаки с помощью нарушения правил против Дениса Ткачука. Это предупреждение стало бы вторым для футболиста «Локо».

  • В итоге «Локомотив» победил на выезде «Нижний Новгород» со счетом 2:1.
  • Сухой работал в РПЛ с 2016 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Локомотив Сухой Алексей
Комментарии (32)
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BRO_football
1636059498
Сухой не вышел СУХИМ из воды
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polt
1636059596
Короче, сделал победу Локомотиву. Сколько же ему отслюнявили? Вот из за таких "профессионалов" страдает наш футбол, и ВАР не помогает.
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Garrincha58
1636059680
как обычно в пользу московских команд раньше был Сухина теперь Сухой
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житель СПб
1636060687
То есть две результативные ошибки, решившие игру в пользу Локо?! Расскажите об этом НН, его это утешит?! - вряд ли...
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paracetamol
1636066178
Странные ошибки судей в пользу морковских команд идут косяком. А вот в пользу НН судьи ни разу не ошиблись в матчах с морквичами! Почему так, спрашивается?
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Чехов на Садовой
1636077154
Этот Сухой теперь пожизненно будет в спальном вагоне кататься и не на сухую а под хороший коньячек. И мотал он это отстранение на одном месте. А там, глядишь, зашлют кому надо , админресурс включат и и будет опять в свистульку дуть. Такое вот дерьмо...
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portero
1636077603
В пользу Москвы так привычно, удивительно что не отмазали...
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моэм
1636082757
Говорю не конкретно о Сухом , поэтому оспорю только последнее ... да , по правилам вторую надо давать беспощадно ... но Сухой и многие другие всегда следовали негласному правилу вторую ЖК , что значит удаление , не давать как можно дольше ...исходили из того что фактически это решение делало результат , чего судьи пытались всячески избежать , потому что если бы удалил , то другие усмотрели бы в этом криминал ...на всех не угодишь ....убирать или не убирать судью , на мой взгляд надо руководствоваться качеством его судейства и процентом подобных ошибок ...а люди ошибаются постоянно !!!
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jek718875
1636090485
Он уже не СУХОЙ, он уже МОКРЫЙ
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polt
1636098913
А где и какая компенсация НН? Обидно, досадно, ну да ладно???
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