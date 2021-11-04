Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    «СЭ»: арбитра Сухого отстранили от работы в РПЛ за две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом»

    Департамент судейства РФС решил наказать арбитра Алексея Сухого по итогам игры 13-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Локомотивом».

    По информации «СЭ», 34-летний рефери отстранен от работы в чемпионате России на неопределенный срок за две ошибки в вышеуказанном матче.

    На 52-й минуте Сухой не зафиксировал фол Тина Едвая на Ричи Эннине и не назначил пенальти в пользу «Нижнего Новгорода».

    На 75-й минуте судья не показал желтую карточку Константину Марадишвили за срыв контратаки с помощью нарушения правил против Дениса Ткачука. Это предупреждение стало бы вторым для футболиста «Локо».

    • В итоге «Локомотив» победил на выезде «Нижний Новгород» со счетом 2:1.
    • Сухой работал в РПЛ с 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2021 23:41
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14844

      Garrincha58 12 минут назад

      как обычно в пользу московских команд раньше был Сухина теперь Сухой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      polt 14 минут назад

      Короче, сделал победу Локомотиву. Сколько же ему отслюнявили? Вот из за таких "профессионалов" страдает наш футбол, и ВАР не помогает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10627

      BRO_football 15 минут назад

      Сухой не вышел СУХИМ из воды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3740

      FENIX-SL 23 минуты назад

      ну теперь он вряд ли останется "сухим"

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90851
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68003
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru