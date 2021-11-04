Федун семь лет назад отказал группе бизнесменов в продаже «Спартака»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о неудачной попытке приобрести «Спартак» у Леонида Федуна.
– Вы когда-нибудь рассматривали возможность покупки «Спартака»?
– Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Разглашать его имя я не могу, но это ярый болельщик «Спартака».
– По моим данным, это Петр Авен. Я прав?
– Не могу назвать имя. Могу только сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки «Спартака», я тогда дал предварительное согласие, потому что мне было очень интересно.
– А сейчас?
– Нет, это связано с моими заботами в гандболе. Еще и собираюсь строить в Филях многофункциональный спортивный зал на восемь тысяч человек. Так что никак не получится.
– Почему семь лет назад вы не смогли убедить Леонида Федуна в продаже «Спартака»?
– Не знаю. Мне был задан вопрос, я дал положительный ответ, но я не был непосредственным участником переговоров.
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
- За 17 лет при нем команда выиграла 2 трофея.
- В текущем сезоне москвичи идут на 9-м месте в РПЛ.