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    Федун семь лет назад отказал группе бизнесменов в продаже «Спартака»

    Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о неудачной попытке приобрести «Спартак» у Леонида Федуна.

    – Вы когда-нибудь рассматривали возможность покупки «Спартака»?

    – Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Разглашать его имя я не могу, но это ярый болельщик «Спартака».

    – По моим данным, это Петр Авен. Я прав?

    – Не могу назвать имя. Могу только сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки «Спартака», я тогда дал предварительное согласие, потому что мне было очень интересно.

    – А сейчас?

    – Нет, это связано с моими заботами в гандболе. Еще и собираюсь строить в Филях многофункциональный спортивный зал на восемь тысяч человек. Так что никак не получится.

    – Почему семь лет назад вы не смогли убедить Леонида Федуна в продаже «Спартака»?

    – Не знаю. Мне был задан вопрос, я дал положительный ответ, но я не был непосредственным участником переговоров.

    • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
    • За 17 лет при нем команда выиграла 2 трофея.
    • В текущем сезоне москвичи идут на 9-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +11168

      NewLife 6 минут назад

      Ни о чем, никакой новой инфы. Все знают, что болельщик Спартака Авен изучал вопрос, но поняв, сколько надо будет доваривать, отказался. От Матч ТВ пахнет нафталином.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +250

      заткнитемнерот 11 минут назад

      Дзюбу возьмите в пул. Обожает гандбол.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3530

      tarasofka 36 минут назад

      жаль. а ведь могли стать великим гандбольным клубом в чемпионате тарасовки))

      3
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      ...
      Рейтинг: +10159

      Вомбат > tarasofka 26 минут назад

      Жаль, что я могу поставить за это только один плюс.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2228

      Klaido > tarasofka 13 минут назад

      вам к вашему сожалению Динамо Санкт-Петербург никак не переплюнуть в чемпионате Лен.О.
      хорошая и достойная команда была - с историей, не чета стиралке голубизны, только вротенберги убили команду и вывезли ее труп на юг

      1
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      Рейтинг: +12740

      ilichkadr 38 минут назад

      Свинью сколько не корми всё ей мало. Поэтому не удивительно, что Лёня отказал. Хохлы издавна, в большом количестве с самого детского возраста потребляют в пищу с неописуемым удовольствием свинину и свиное сало.

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      Рейтинг: +29306

      VVM1964 46 минут назад

      " Дела минувших дней , предание старины глубокой ... " )))

      2
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      Рейтинг: +1652

      Enter2006 55 минут назад

      Слушай, а не пошёл бы ты нах**!!!!

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