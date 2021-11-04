Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун семь лет назад отказал группе бизнесменов в продаже «Спартака»

Федун семь лет назад отказал группе бизнесменов в продаже «Спартака»

4 ноября 2021, 20:32
12

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о неудачной попытке приобрести «Спартак» у Леонида Федуна.

– Вы когда-нибудь рассматривали возможность покупки «Спартака»?

– Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Разглашать его имя я не могу, но это ярый болельщик «Спартака».

– По моим данным, это Петр Авен. Я прав?

– Не могу назвать имя. Могу только сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки «Спартака», я тогда дал предварительное согласие, потому что мне было очень интересно.

– А сейчас?

– Нет, это связано с моими заботами в гандболе. Еще и собираюсь строить в Филях многофункциональный спортивный зал на восемь тысяч человек. Так что никак не получится.

– Почему семь лет назад вы не смогли убедить Леонида Федуна в продаже «Спартака»?

– Не знаю. Мне был задан вопрос, я дал положительный ответ, но я не был непосредственным участником переговоров.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • За 17 лет при нем команда выиграла 2 трофея.
  • В текущем сезоне москвичи идут на 9-м месте в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1636047414
Слушай, а не пошёл бы ты нах**!!!!
Ответить
VVM1964
1636047944
" Дела минувших дней , предание старины глубокой ... " )))
Ответить
ilichkadr
1636048449
Свинью сколько не корми всё ей мало. Поэтому не удивительно, что Лёня отказал. Хохлы издавна, в большом количестве с самого детского возраста потребляют в пищу с неописуемым удовольствием свинину и свиное сало.
Ответить
заткнитемнерот
1636050045
Дзюбу возьмите в пул. Обожает гандбол.
Ответить
NewLife
1636050357
Ни о чем, никакой новой инфы. Все знают, что болельщик Спартака Авен изучал вопрос, но поняв, сколько надо будет доваривать, отказался. От Матч ТВ пахнет нафталином.
Ответить
Xiko
1636050872
17 лет и 2 трофея...такой огромный клуб с историей и 2 трофея? ахренеть
Ответить
derrik2000
1636057701
Не понял, КАК эту дату отмечать: с сожалением и лёгкой грустью или с радостью?))
Ответить
ivany4
1636063138
Опять срачь тв ворошит семилетний навоз. Все всё знают и давно проехали, а тут такую завесу вешают, как будто это топ новость. Нет, это не спортивный канал. Их удел себя хвалить, да показывать одни и те же фильмы 30 летней давности.
Ответить
Главные новости
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
2
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
4
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
22
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Все новости
Все новости
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
16
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
9
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
22
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
19
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+