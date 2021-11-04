Федун семь лет назад отказал группе бизнесменов в продаже «Спартака»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о неудачной попытке приобрести «Спартак» у Леонида Федуна.

– Вы когда-нибудь рассматривали возможность покупки «Спартака»?

– Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Разглашать его имя я не могу, но это ярый болельщик «Спартака».

– По моим данным, это Петр Авен. Я прав?

– Не могу назвать имя. Могу только сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки «Спартака», я тогда дал предварительное согласие, потому что мне было очень интересно.

– А сейчас?

– Нет, это связано с моими заботами в гандболе. Еще и собираюсь строить в Филях многофункциональный спортивный зал на восемь тысяч человек. Так что никак не получится.

– Почему семь лет назад вы не смогли убедить Леонида Федуна в продаже «Спартака»?

– Не знаю. Мне был задан вопрос, я дал положительный ответ, но я не был непосредственным участником переговоров.