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  • Лига Европы. «Спартак» добыл гостевую ничью с «Лестером»; Селихов отбил пенальти от Варди

Лига Европы. «Спартак» добыл гостевую ничью с «Лестером»; Селихов отбил пенальти от Варди

5 ноября 2021, 00:53
153

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде обменялся голами с «Лестером».

У гостей забил Виктор Мозес, а у хозяев поля – Даниэль Амарти. Англичане получили шанс выйти вперед на 75-й минуте, однако Александр Селихов не дал Джейми Варди реализовать пенальти.

Сыграв вничью, «Спартак» и «Лестер» не изменили свое положение в группе, оставшись на четвертом и третьем месте соответственно.

Лига Европы. Группа C. 4-й тур

Лестер (Англия) – Спартак (Россия) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мозес, 51; 1:1 – Амарти, 58.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Сеюнджю, Эванс, Бертранд (Лукман, 59), Тилеманс, Сумаре (Дьюсбери-Холл, 83), Перес (Ндиди, 59), Ихеначо, Дака (Варди, 71).

«Спартак»: Селихов, Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Литвинов (Кутепов, 90+4), Игнатов (Ломовицкий, 87), Промес (Бакаев, 77), Соболев (Умяров, 77).

Нереализованный пенальти: Варди, 75 – нет.

Предупреждения: Тилеманс, 67 – Соболев, 59; Мозес, 74.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лестер Спартак
Комментарии (153)
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житель СПб
1636062821
Поздравляю Спартак!!
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slavа0508
1636062836
Да нормальный результат на выезде . с учётом состояние команды ,,,,Селихов молодец спас ,,,
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CSKA57
1636062870
Опять забили, но быстро пропустили. Селихов молодчага!
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житель СПб
1636063013
Спасибо за игру! Старались до последних сил. Так надо всегда! Тяжелейший матч. Последние полчаса - выстроили автобус, очень низко опускались, нельзя так - но, видно, сил уже не было... Спартак - получается в этом сезоне лучшая из российских команд по игре в еврокубках. А это все таки достижение для юбилейного года...
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VVM1964
1636063283
Добавлю и повторю - играй так с Лестором дома после второго забитого гола - хрен бы они увезли из Москвы даже одно очко !!!
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zigbert
1636063376
Лестер силен но мы выстояли. Селихов лучший. Молодцы!
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Sancho010365
1636063845
Хочу поблагодарить Спартак за игру! Бились и старались, в общем сегодня здорово повезло. Селихов спас, здорово выходил из ворот и с пенальти обнадёжил команду. Джикия неплохо действовал, Литвинов и Игнатов понравились. Но теперь о нехорошем, - КПД у Соболева и Бакаева просто ноль. Я смотрел и поражался, нужно дотерпеть до зимы и что-то делать. Спартак и болельщики, держимся вместе!
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_Marqella_
1636063864
Поздравляю Спартак с тяжёлой ничьёй..
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Andrering87
1636066916
Спартак и Локо на данный момен выступают достойнее нашего "чемпиона"....
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rash1959
1636095633
Очень удивлён такой дисциплине при игре в обороне, давно так крепко и слаженно не играли. Было хорошо видно, что все бегут и возвращаются на свои места при потере мяча, хотя честно сказать далеко убежать не успевали. Конечно техника, обработка и владение мячом это небо и земля. Не хватает Понсе впереди вместо Соболева. Пропустили с углового, но кто нам не забивал со стандартов? Даже сами забивали себе. Тут как повезёт. Может и дальше играть от обороны, а уж пару -тройку контратак всегда можно сделать. И надо подумать про игру в 4 защитника при сильных соперниках 4-4-2. Очки вместо зрелищности - я согласен. Пусть это не выход из группы, но лучше чем обычное поражение. Всем доброго дня, болейте (не болезнями) за свою команду. И отдельное спасибо новому воротчику, Селихову.
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