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    Лига Европы. «Спартак» добыл гостевую ничью с «Лестером»; Селихов отбил пенальти от Варди

    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде обменялся голами с «Лестером».

    У гостей забил Виктор Мозес, а у хозяев поля – Даниэль Амарти. Англичане получили шанс выйти вперед на 75-й минуте, однако Александр Селихов не дал Джейми Варди реализовать пенальти.

    Сыграв вничью, «Спартак» и «Лестер» не изменили свое положение в группе, оставшись на четвертом и третьем месте соответственно.

    Лига Европы. Группа C. 4-й тур

    Лестер (Англия) – Спартак (Россия) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мозес, 51; 1:1 – Амарти, 58.

    «Лестер»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Сеюнджю, Эванс, Бертранд (Лукман, 59), Тилеманс, Сумаре (Дьюсбери-Холл, 83), Перес (Ндиди, 59), Ихеначо, Дака (Варди, 71).

    «Спартак»: Селихов, Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Литвинов (Кутепов, 90+4), Игнатов (Ломовицкий, 87), Промес (Бакаев, 77), Соболев (Умяров, 77).

    Нереализованный пенальти: Варди, 75 – нет.

    Предупреждения: Тилеманс, 67 – Соболев, 59; Мозес, 74.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:53
    Комментарии117
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    • ...
      Рейтинг: +2549

      Andrering87 38 минут назад

      Спартак и Локо на данный момен выступают достойнее нашего "чемпиона"....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3692

      neim 56 минут назад

      Отстояли ничью заслуженную. Понравилось, что бились до конца ! Могли бы победить ? Едва ли. Лестер очень живая команда, пока Спартаку она не по зубам. Но в таких матчах рождается "Команда" с большой буквы !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14189

      paracetamol 56 минут назад

      Без Селихова точно пролетели бы. Сегодня атаки вообще не было, игра шла на одной половине поля. Промес и Соболев приехали отдохнуть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1092

      Frankfurt Am Main 57 минут назад

      хотябы сегодня порадуюсь за любимый клуб.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3746

      FENIX-SL 1 час назад

      Легия поставит на место героев)
      да и Наполи восполнит неудачу

      0
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      ...
      Рейтинг: +29386

      VVM1964 > FENIX-SL 52 минуты назад

      Шел бы ты вонять куда нибудь подальше , скунс , ну или хотя бы спать ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +3746

      FENIX-SL > VVM1964 46 минут назад

      добрых снов и тебе!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3746

      FENIX-SL > VVM1964 44 минуты назад

      Селихов, Мозес и Игнатов респект!
      остальным позор
      Соболев вообще -1 игрок
      все пытался упасть ради свистка..но забывал что судьи не наши и денег никто им не заносил

      0
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      Рейтинг: +29386

      VVM1964 > FENIX-SL 38 минут назад

      Ну вот - уже более адекватно . + Аиртон , Джикия , Жиго и Кофрие , а это уже более половины команды . Атака конечно слабовата , а на счет Соболева вообще вынужден согласится .

      1
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      Рейтинг: +62

      Вот оно чё Михалыч > VVM1964 27 минут назад

      ВВМыч а чо ты такой агрессивный ? FENIX-SL то нормальный чел.
      Самое главное --он не ватник.

      0
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      ...
      Рейтинг: +29386

      VVM1964 > Вот оно чё Михалыч 14 минут назад

      Может и нормальный - " когда спит зубами к стенке " , а может под руку со своими язвительными замечаниями попался , а нормальный или нет - вопрос к психиатру )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12067

      житель СПб 1 час назад

      Спартак сыграл более менее достойно в обороне - и выглядел совершенно иначе! Если бы так играли в РПЛ - были бы не на 9 месте! А вообще будет очень интересный матч с Локо!

      2
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      Рейтинг: +3746

      FENIX-SL > житель СПб 1 час назад

      все игры в РПЛ стоять в 11 рыл в своей штрафной?
      гол Мозеса это ошибка защиты - единственная ошибка
      проще говоря случайность
      больше у спартака ничего не было
      только насилие у собственных ворот

      0
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      Рейтинг: +29386

      VVM1964 > житель СПб 51 минуту назад

      Я бы сказал более , чем достойно , учитывая общее состояние команды и соперника .

      1
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      Рейтинг: +1053

      Sky Spartak 1 час назад

      Зачем взяли Губерниева в Матч тв Ля !
      А так решили отыграть от защиты как научились при Тедеско...
      Жаль что игроки необучаемы под другой футбол...

      2
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      Рейтинг: +9461

      ivany4 > Sky Spartak 1 час назад

      А их кто-то обучал?)))

      0
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      Рейтинг: +29386

      VVM1964 > ivany4 50 минут назад

      Судя по всему , вспомнили навыки , приобретенные во времена Тедеско )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1463

      Олег1204 1 час назад

      Говно не тонет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9144

      playsh 1 час назад

      В России нет ещё пока команды лучше Спартака!!! Молодцы.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3746

      FENIX-SL > playsh 1 час назад

      ахахахахахахахаха
      почему нет?
      Локомотив достойнее против Атлетико смотрелся
      да и против турков
      они хоть пытаются в футбол играть

      1
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      Рейтинг: +9461

      ivany4 1 час назад

      Результат соответствует поставленной цели.
      Можно ли сказать, что Селихов вернулся? Хотелось бы. Сегодня он был хорош! А самым нулевым, на мой взгляд, был Промес. Надо было его раньше менять. Недалеко от него ушел и Соболев. Неумение реализовывать скудные моменты, это бичь команды. Хорошо показали себя Литвинов, Игнатов, Зобнин. Защиту хвалить не буду, чтоб не сглазить. Но это произошло думаю по тому, что не бежали два Д забивать голы.
      Ну и хорошо, что Витория воскресил схему с 3 защитниками, которая хорошо знакома команде.
      Может быть потихоньку, через хруст в коленках, и при сведенных мышцах доковыляем до еврокубковой весны.))) Удачи команде!

      4
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      Рейтинг: +29386

      VVM1964 > ivany4 1 час назад

      Странно , но не соглашусь во многом " А самым нулевым, на мой взгляд, был Промес. Надо было его раньше менять. Недалеко от него ушел и Соболев " - поменял бы местами - Соболев " 0 " вне конкуренции . Литвинов старался , но особых его заслуг я не заметил , Зобнин уже лучше , но еще далек от своего былого уровня . И главное не то что Руй " воскресил " игру в 3 ЦЗ ( с Зенитом тоже играли в 3 ) , а то , что посадил их ниже и не дал проводить быстрые контратаки .

      1
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      Рейтинг: +9461

      ivany4 > VVM1964 50 минут назад

      Ну не знаю.
      Соболь и за мячи цеплялся, и сбрасывал партнерам. Гол пошел с его приема. И в защите помогал. До поры, до времени.)) Антоха же всю игру "прятался". То за игроками, то между ними. Да и к тому же что ни пас, то потеря.
      Полузащиту всегда тяжело выделять, но сегодня они достойно закрыли центр. Причем это было сделано за счет быстрого перемещения и взаимозаменяемости. А это говорит о хорошем понимании друг друга. Да и в конце игры они еле передвигали ноги.))
      При такой расстановке, всегда подразумевается быстрый выход в атаку. Другое дело, сколько человек в ней участвует, и кто. Сегодня полузащита играла по центру, и атаку организовывали или поддерживали края - Айртон и Мозес. И зачастую был разрыв, между полузащитой и атакой. Но обрати внимание, как защита быстро выходила и держала линию офсайда. И что характерно, не бросали своих подопечных.
      Будем надеяться, что все притрется.)

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      Рейтинг: +29386

      VVM1964 > ivany4 45 минут назад

      Ну не знаю - лично я большого позитива от игры Соболева не получил - тяжелый , не поворотливый , заточен на другую тактику игры , предпочел бы в этой игре на его месте Понсе , но он травмирован , может даже Ларсона , глядишь взаимодействие с Промесом было бы более продуктивным .

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      Рейтинг: +9461

      ivany4 > VVM1964 40 минут назад

      Удовольствия от игры Соболя точно нет, но хоть какая-никакая помощь. Ты написал про Кутепова на это позиции, но он не умеет играть головой. Даже в защите, не говоря уже о распасовке.)) У него может быть одна задача, бегать и путаться у всех под ногами.)))

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      Рейтинг: +29386

      VVM1964 > ivany4 35 минут назад

      ))) Ну уж так то не надо - игрок сбороной ( правда в прошлом ) , ЗМС ))) . Впрочем может и хорошо , что не было , а то мог и привезти , кстати , не считаю что Соболев гол привез ... , а в остальном повторю - " 0 " (((

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      Рейтинг: +9461

      ivany4 > VVM1964 26 минут назад

      Скажем мягко, не привез, а не доиграл до конца со своим игроком.)) Что привело к голу.
      Доброй ночи!

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      Рейтинг: +29386

      VVM1964 > ivany4 13 минут назад

      Да - так будет точнее , приятных сновидений )))

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