Лига Европы. «Спартак» добыл гостевую ничью с «Лестером»; Селихов отбил пенальти от Варди

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде обменялся голами с «Лестером».

У гостей забил Виктор Мозес, а у хозяев поля – Даниэль Амарти. Англичане получили шанс выйти вперед на 75-й минуте, однако Александр Селихов не дал Джейми Варди реализовать пенальти.

Сыграв вничью, «Спартак» и «Лестер» не изменили свое положение в группе, оставшись на четвертом и третьем месте соответственно.

Лига Европы. Группа C. 4-й тур

Лестер (Англия) – Спартак (Россия) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мозес, 51; 1:1 – Амарти, 58.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Сеюнджю, Эванс, Бертранд (Лукман, 59), Тилеманс, Сумаре (Дьюсбери-Холл, 83), Перес (Ндиди, 59), Ихеначо, Дака (Варди, 71).

«Спартак»: Селихов, Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Литвинов (Кутепов, 90+4), Игнатов (Ломовицкий, 87), Промес (Бакаев, 77), Соболев (Умяров, 77).

Нереализованный пенальти: Варди, 75 – нет.

Предупреждения: Тилеманс, 67 – Соболев, 59; Мозес, 74.

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